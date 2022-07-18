Сэйв Сафонова – ярчайший момент тура! А эмоции Матвея еще круче 🤩

Матвей Сафонов – один из героев «Краснодара» в матче с «Факелом» (2:2). В конце второго тайма он дважды спас команду от гола – ликвидировал выход один на один Хызыра Аппаева, а до этого сделал ярчайший сэйв при ударе Олега Дмитриева.

Игрок «Факела» бил дважды – первый удар накрыл защитник, и мяч удачно отлетел на линию вратарской. Дмитриеву оставалось только пробить мимо Сафонова – но голкипер «Краснодара» угадал угол и буквально с пары метров отразил сильный удар, да так, чтобы мяч ушел на угловой, а не отлетел в центр на еще одно добивание.

Эмоции Сафонова после удара шикарны – он явно пытался завести команду и трибуны.

Прыжок, взмах рукой, крик, сжатые зубы и эмоциональные объятия с партнерами – было все.

Кажется, не все нападающие так мощно празднуют голы.

Фото: трансляция «Матч! Премьер»