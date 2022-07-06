«Скоро вернусь в задницу» – так Мартинс анонсировал камбэк в «Спартак». Либо подвел онлайн-переводчик, либо разыграли партнеры (от этого страдал Жиго)

Трудности перевода.

В начале июня «Спартак» выкупил у «Янг Бойз» Кристофера Мартинса, подписав с опорником контракт до лета 2026 года. Люксембуржец задержался в отпуске из-за проблем со здоровьем, но поспешил успокоить болельщиков. Правда, получилось курьезно.

«Все в порядке. Я скоро вернусь в задницу», – написал футболист. Через несколько минут Мартинс исправился, изменив текст: «Все в порядке. Я скоро вернусь обратно».

Подвел переводчик или разыграла команда?

«Бывает, но самое главное, что все быстро за три минуты исправил. Может быть, это был какой-то пранк – мы все узнаем, когда Мартинс вернется», – предположил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «Матч ТВ». – Могу предположить, что в этот раз он использовал онлайн-переводчик. Слова «назад» и «задница» однокоренные. Видимо, дело в этом. Самое главное, что Мартинс имел добрые намерения, хотел на русском языке успокоить болельщиков, что важнее. Суть важнее формы. Получилось, посмеялись, ну и ладно, все хорошо».

Версия, что игрока подвел не онлайн-переводчик, а разыграл кто-то из партнеров по команде, вполне вероятна. Бывший тренер «Спартака» по физподготовке Рамиль Шарипов рассказывал Sports.ru, что раньше жертвой подобных пранков становился Самюэль Жиго: «Он стремился поскорее начать говорить. Игроки над ним шутили и специально обучали неправильно. В результате он мог голову назвать задним местом, а иностранца рядом – дураком. Все смеялись, а Жиго быстро понимал, что это развод. С французским акцентом непросто произносить наши слова, русский Сэма забавный, но человек старался, в отличие от многих других легионеров».

Мартинс играет за «Спартак» с января – в прошлом сезоне он успел провести 10 матчей в РПЛ и помог выиграть Кубок. То была аренда, а теперь 25-летний полузащитник готовится к первому полноценному сезону в московском клубе.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander