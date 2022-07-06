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Главные трансферы в РПЛ: Кассьерра переехал в «Зенит», «Спартак» получил 3 млн за Тила, Уткин оставил «Краснодар» ради «Ростова»

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Уже июль, до старта РПЛ осталось меньше 10 дней.

Российские клубы активно закупаются на трансферном рынке. Мы собрали главные переходы.

Матео Кассьерра – из «Сочи» в «Зенит», 4,5 млн евро

После успешного сезона в «Сочи» (14+6 в РПЛ) колумбиец ушел на повышение. Южане заработали почти 3 млн евро на перепродаже – покупали в три раза дешевле. Хотя за самого многофункционального форварда Премьер-лиги это даже дешево.

Зелимхан Бакаев – из «Спартака» в «Зенит», бесплатно

В «Спартаке» решили не продлевать контракт с Бакаевым на его условиях – и полузащитник уехал в Санкт-Петербург. Начало неплохое – Зелимхан отлично провел Кубок PARI Премьер. Но это еще не гарантия места в основном составе, конкуренция очень серьезная.

Юри Алберто – из «Зенита» в «Коринтианс», аренда

Густаво Мантуан и Иван Куарезма – из «Коринтианс» в «Зенит», аренда

Юри Алберто не захотел оставаться в России и вернулся в Бразилию – «Зенит» отдал нападающего в аренду в «Коринтианс». Взамен получил вратаря Ивана и полузащитника Мантуана.

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Станислав Крицюк – из «Зенита» в «Жил Висенте», бесплатно

В «Зените» вратарь никак не мог оправиться от травм, поэтому возвращается в знакомую Португалию. «Жил Висенте» в прошлом сезоне занял приличное пятое место – сразу за грандами и «Брагой».

Владислав Сарвели – из «Крыльев Советов» в «Сочи», 1,2 млн евро

Сарвели заменит в «Сочи» Кассьерру, который переходит в «Зенит». А «Крылья» лишились лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне.

Ивелин Попов – из «Сочи» в «Левски», бесплатно

Болгарин провел 10 лет в России и поиграл за пять разных клубов. Теперь эта история закончилась – Попов возвращается на родину.

Александр Мартынович – из «Краснодара» в «Рубин», бесплатно

У белорусского центрдефа закончился контракт с командой Галицкого. Теперь Мартынович поможет «Рубину» вернуться в РПЛ.

Милан Гайич – из «Црвены Звезды» в ЦСКА, 3 млн евро

Замену Марио Фернандесу нашли в Сербии. 26-летний правый защитник до «Црвены Звезды» поиграл в «Бордо». Между прочим, Гайич – чемпион мира U-20 в составе сборной Сербии. 

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Эмиль Бохинен – из ЦСКА в «Салернитану», 3,25 млн евро

Не все легионеры уходят бесплатно. Бохинен играл за итальянскую команду в аренде, а пункт о выкупе активировался благодаря сохранению прописки в Серии А.

Лукас Фассон – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Локомотив», 3 млн евро

21-летний левоногий центральный защитник, еще и вызывавшийся в молодежную сборную Бразилии, отлично вписывается в стратегию клуба. Идеальный план: Фассон заиграет, вырастет в цене и задорого уедет в Европу. В стартовом интервью Лукас мимолетом упомянул интерес «Барселоны», который так и не вылился во что-то серьезное.

Марко Раконьяц – из «Чукаричков» в «Локомотив», 2 млн евро

Молодой черногорский нападающий для конкуренции с Вильсоном Изидором. У Марко 63 матча на взрослом уровне и 12 голов в чемпионате Сербии.

Ян Кухта – из «Локомотива» в «Спарту», аренда

Чешский нападающий перешел в «Локо» зимой и оформил 3+2 в РПЛ (не Изидор, но неплохо). Сейчас же Ян не возвращается в Москву – в клубе говорят, что по семейным обстоятельствам. Так что Кухта поиграет за пражскую «Спарту» в аренде.

Юрий Журавлев – из «Уфы» в «Ахмат», 800 тысяч евро

26-летний защитник провел первый сезон в РПЛ за «Уфу». Получилось неплохо: помимо прямых обязанностей, Журавлев забил 3 гола – в том числе и в стыковом матче. Башкирский клуб это не спасло, но прогрессирующий игрок все-таки остался в высшей лиге.

Дарко Тодорович – из «Ред Булл Зальцбург» в «Ахмат», 400 тысяч евро

Боснийский защитник с 2018 года был в системе «Ред Булла», но в основном ездил по арендам. В «Ахмате» ему, судя по всему, понравилось – остался на постоянку. 

Михаил Опарин – из «Енисея» в «Ахмат», 200 тысяч евро

Вратарь недавно продлил контракт с красноярским клубом, но «Ахмат» был настойчив – выплатил отступные за 29-летнего футболиста.

Владимир Ильин – из «Краснодара» в «Ахмат», бесплатно

Прошлым летом Ильин приехал в «Краснодар» как раз из «Ахмата», но выстрелил – 23 матча и 4 гола. Спустя год «Краснодар» бесплатно отпустил нападающего назад в Грозный. 

Максим Глушенков – из «Спартака» в «Крылья Советов», 1,8 млн евро

Из «Спартака» в Самару едет Глушенков, который уже играл за клуб в аренде. Хоть какая-то стабильность в команде Осинькина, которую охотно разбирают.

Илья Гапонов – из «Спартака» в «Крылья Советов», 281 тысяча евро

Еще один переход по маршруту «Спартак» – Самара. «Крылья» активировали опцию выкупа защитника и подписали с Ильей контракт до 2024 года.

Матео Барач – из «Сочи» в «Крылья Советов», 500 тысяч евро

Барац тоже провел сезон в аренде и попал под выкуп – популярная практика в трансферах. Агент игрока уже заявил, что Матео точно останется в России – его все устраивает в Самаре.

Даниил Уткин – из «Краснодара» в «Ростов», 3 млн евро

Лучший исполнитель штрафных в РПЛ не хотел оставаться в «Краснодаре», поэтому уезжает к Карпину в «Ростов».

Алексей Миронов – из «Казанки» в «Ростов», 250 тысяч евро

22-летний полузащитник два года играл в аренде в «Оренбурге», где стал основным. Теперь попал в «Ростов» к Карпину – контракт на 5 лет.

Кирилл Щетинин – из «Зенита» в «Ростов», 250 тысяч евро

Кирилл приехал в «Ростов» в аренду, забил самый красивый гол сезона РПЛ и остался еще на 4,5 года. В интервью Щетинин говорит, что идеальный вариант развития карьеры – поиграть за топ-клуб в России, а потом уехать в Европу.

Антон Зиньковский – из «Крыльев Советов» в «Спартак», 6,4 млн евро

Это уже четвертый трансфер из Самары в «Спартак» за последние два года – до Антона по этому маршруту переехали Соболев, Чернов и Пруцев. Зиньковский переходит в статусе лучшего ассистента РПЛ. Топ-усиление? Александр Дорский не уверен.

Мацей Рыбус – из «Локомотива» в «Спартак», бесплатно

Поляк не захотел уезжать из России – у него тут семья. Теперь заменит Айртона на левом фланге обороны «Спартака».

Эсекиэль Понсе – из «Спартака» в «Эльче», 4 млн евро

На бумаге «Спартак» даже немного заработал на трансфере аргентинца – покупали за 3 млн (правда, столько же заплатили за вратаря Романьоли, который шел в комплекте).

Гус Тил – из «Спартака» в ПСВ, 3 млн евро

Голландца покупали за 15 млн евро, но заиграл он только в аренде в «Фейеноорде». Этим летом Тил хотел приостановить контракт, воспользовавшись возможностью от ФИФА, но «Спартак» умно договорился и продал его полноценно в ПСВ.

Мамаду Майга – из «Велеса» в «Пари НН», 250 тысяч евро

Малийцем с российским паспортом активно интересовались «Рубин» и ЦСКА, но Майга оказался у Галактионова в Новгороде.

Вячеслав Кротов – из «Уфы» в «Пари НН», 250 тысяч евро

За семь лет в «Уфе» нападающий забил 14 голов. Сейчас команда вылетела, а Кротов постарается забить больше в Нижнем Новгророде.

Дмитрий Рыбчинский – из «Локомотива» в «Пари НН», аренда

Прошлый сезон получился у молодого полузащитника «Локо» не особенно успешным – в основном он выходил на замену в концовках матчей. В «Пари НН» Рыбчинский едет за игровым временем. 

Константин Шильцов – из «Спартака» в «Пари НН», аренда

После закрытия «Спартака-2» молодежь красно-белых разошлась по арендам. Шильцов в прошлом сезоне ФНЛ забил 10 голов и отдал 2 ассиста. Атакующего полузащитника арендовали с правом выкупа.

Лео Гогличидзе – из «Краснодара» в «Урал», 210 тысяч евро

Грузинский левый защитник ярко провел прошлый сезон в аренде, поэтому екатеринбургский клуб выкупил контракт.

Игорь Коновалов – из «Рубина» в «Урал», аренда

В прошлом году «Урал» брал взаймы у «Рубина» вратаря Ивана Коновалова – тот в единственном матче пропустил 5 от «Спартака» и отправился в шотландский «Ливингстон». А уральский клуб арендовал из Казани полузащитника Игоря Коновалова – вдруг получится получше.

Эммерсон – из «СКА-Хабаровск» в «Урал», бесплатно

Конголезец, родившийся в Одессе. До СКА он поиграл в донецком «Олимпике» и датском «Вайле». Мощного центрдефа хабаровского клуба заметили и в РПЛ – теперь он будет играть в Екатеринбурге. 

Алексей Никитин – из «Уфы» в «Химки», 300 тысяч евро

Никитин провел больше 100 матчей за «Уфу» (седьмой по этому показателю в истории клуба), но не захотел играть в ФНЛ. Тут как тут оказались «Химки» – ну а кому не нужен опытный защитник?

Резиуан Мирзов – из «Спартака» в «Химки», цена неизвестна

Мирзов два сезона провел в Подмосковье в аренде, а в мае «Химки» подписали с ним полноценный контракт на год – это было прописано в условиях арендного соглашения. Вот только есть информация, что Юран не видит Резиуана в стартовом составе.

Антон Митрюшкин – из «Динамо Дрезден» в «Химки», бесплатно

Некогда самый перспективный вратарь России доехал до «Химок». Путешествие в Европу не удалось – после серьезной травмы он сильно сдал. В прошлом сезоне Митрюшкин играл за «Динамо» во второй Бундеслиге, команда вылетела, а сам Антон так и не стал в ней основным.

Гия Григалава – из «Химок» в тульский «Арсенал», бесплатно

Опытный защитник спас «Химки» от вылета, а теперь отправляется в хорошо знакомую Тулу – возвращать «Арсенал» в элиту.

Илья Кутепов – из «Спартака» в «Торпедо», бесплатно

Основной защитник сборной России на ЧМ-2018 попытается перезагрузить карьеру в другом московском клубе.

Давид Караев – из «СКА-Хабаровск» в «Торпедо», бесплатно

Вторая попытка техничного форварда заиграть в Премьер-лиге – пару лет назад в «Урале» не получилось. Теперь у Караева есть опыт игры в Казахстане и отличный сезон в ФНЛ (14 голов + 3 ассиста).

Илья Свинов – из «Спартака» в «Факел», аренда

Свинов приходил в «Спартак» как раз из Воронежа в декабре прошлого года, но играл только за вторую команду. «Факел» вышел в РПЛ – и вернул вратаря как минимум на половину сезона.

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Фото: premierliga.ru ; spartak.com/Александр Ступников ; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов ; pfc-cska.com/Валентин Кобыща ; fc-rostov.ru/Роман Мазурик ; kc-camapa.ru ; fc-akhmat.ru ; fc-ural.ru/Дмитрий Медведев ; rubin-kazan.ru ; fckrasnodar.ru ; fclm.ru/Александр Погребняк ; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, IMAGO/FOTOAGENZIA, Maurizio Borsari/AFLO

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