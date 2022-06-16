Зарема называет «Зенит» мурзинковыми. Почему?

Погружаемся в дореволюционнную историю.

Все знают особое отношение Заремы Салиховой к «Зениту». Теперь Зарема еще и придумала сопернику прозвище – и в его происхождении надо разобраться.

Свежая колонка завершилась так: «Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас желаю поскорее освоиться в мурзинковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах Невы выигрываются еще до первого свистка арбитра».

А в апреле Зарема использовала это слово после победы «Спартака» над ЦСКА (1:0) и параллельного поражения «Зенита»: «Вопреки всем прогнозам бывших игроков-завсегдатаев студии канала-балагана, сегодня – день «Спартака» Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва – красно-белая! Даже «Спартак-Алания» из Владикавказа одолел мурзинковых ».

Что за Мурзинка?

Мурзинка (ударение на первый слог) – река в Санкт-Петербурге, левый приток Невы. У ее истока находилась деревня Мурзинка, которая по мере застройки города стала одноименным историческим районом.

Так, а какая связь с «Зенитом»?

Вероятно, Зарема вспомнила версию, что история «Зенита» начинается с ФК «Мурзинка», который существовал с 1914 по 1923 годы при Обуховском заводе (старейшее сталелитейное предприятие России).

В советское время принято было считать, что история «Зенита» ведется от 1931 или 1930 года – по первому достижению команды Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) в чемпионате города, либо от 1938 года – первого появления клуба в группе «А» чемпионата СССР.

Однако в конце 1990-х петербургский коллекционер футбольных материалов Владимир Фалин высказал мнение, что предшественник «Зенита» – команда завода «Большевик» (тот самый Обуховский завод), которая выступала в чемпионате СССР 1938 года под названием «Зенит». А эта команда, по утверждению Фалина, в свою очередь была преемницей «Мурзинки», участвовавшей еще в дореволюционных чемпионатах города. Такой же версии придерживались и в книге «Российский футбол за 100 лет» 1998 года.

Мнения известных зенитовцев разделились: одни считали, что историю клуба надо вести от команды ЛМЗ, а другие – от команды «Большевик».

Однако от приятной версии, что «Зенит» существует аж с 1914 года, вскоре отказались. Ее отверг сам автор теории Фалин, который после более тщательного изучения документов пришел к выводу, что клуб нельзя считать преемником «Мурзинки».

Окончательно «Зенит» определился на стыке 90-х и нулевых, когда президент клуба Виталий Мутко издал приказ «Об исторической дате рождения». В созданную комиссию вошли историки спорта и ветераны ленинградского футбола. На первом заседании историк Юрий Лукосяк предложил на обсуждение пять вариантов основания клуба: 1914, 1931, 1936, 1938 и 1939 годы.

Фалин предложил вести историю с 1925 года – со времени документально подтвержденного появления первых футбольных команд на ЛМЗ. 31 мая 2000 года комиссия согласилась с этой датой, хотя Лукосяк остался при другом мнении. Он считает, что клуб ведет историю с 1931-го.

«У нас существует устойчивая привычка изобретать исторические даты. Цепляются за первое сенсационное упоминание, – говорил он в интервью «Спорт День за Днем» в 2018-м. – В мае 1925 года юнкор Бодряков написал в журнале «Спартак», что к лету в Ленинграде планируется организовать четыре цеховые команды на Металлическом заводе. Но никто не посмотрел его заметку августа 1925-го. <...> Деньги выделялись только на шахматы, шашки и народные лодки.

У меня есть каталог спортивного инвентаря 1920-х годов. Рабочему не хватило бы месячной зарплаты приобрести футбольную форму. Закупить ее могло только руководство завода, а у него не было на это денег. В 1928–1929 годах на Металлическом заводе еще не появились инструкторы спорта. Члены физкультурной организации – дети рабочих от 14 до 18 лет. Какой футбол?! В 1929 между Металлическим заводом и Финляндским вокзалом построили стадион КСИ».

Впрочем, как минимум с одним утверждением согласны примерно все: «Зенит» не считается преемником «Мурзинки».

Кроме Заремы Салиховой.

Фото: ; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Maksim Konstantinov/Global Look Press; fc-zenit.ru; yandex.ru/maps/Александр С.