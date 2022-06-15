Факт: при Федотове «Сочи» – вторая команда РПЛ. С 2020-го шли лучше «Локо», ЦСКА, «Спартака», «Краснодара», «Динамо»

Владимир Федотов – новый тренер ЦСКА.

На Sports.ru уже вышла колонка о шансе ЦСКА вернуться к нормальности, а также разбор тренерских и психологических подходов Федотова.

Здесь же давайте зафиксируем колоссальную работу тренера в «Сочи». Там на дистанции двух с половиной чемпионатов Федотов уступил лишь «Зениту»:

• Федотов пришел в «Сочи» в декабре 2019-го. Клуб уходил на паузу на последнем месте с 15 очками и 3 победами за 18 матчей. Благодаря Федотову «Сочи» удержался в Премьер-лиге, финишировав 12-м.

• Следующий сезон – прорывное 5-е место и выход в еврокубки (квалификация Лиги конференций).

• Сезон-2021/22 – невообразимое раньше 2-е место и красивый разгром «Динамо» в матче за серебро 5:1.

Вау? Вау!

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев