Главное об уходе Ваноли: хотел остаться, но все бросил, видимо, из-за семьи. Новый тренер – загадка

Паоло Ваноли ушел из «Спартака» – в четверг вечером клуб объявил, что контракт с тренером расторгнут по соглашению сторон.

Вот главное о решении.

Ваноли – протеже Каттани. Спортдир говорил, что Паоло – тренер на годы

Паоло Ваноли пришел в «Спартак» вместе с новым спортивным директором Лукой Каттани. Руководитель признал, что с тренером лично знаком не был, но много слышал – у них схожие взгляды на футбол.

«Сейчас мы уже очень тесно общаемся, он буквально ворвался в мою жизнь. Я знаю его идеи в футболе – и я их разделяю. Да, я директор «Спартака», но на поле и вокруг него есть только один лидер – Ваноли»

Несмотря на не самые приятные результаты (4 победы в 12 матчах в Премьер-лиги и 10 место), Каттани всегда поддерживал Паоло. Сравнивал его с предыдущими тренерами по очкам в среднем за игру (лучше и Витории, и Кононова, и даже Тедеско) и верил, что Ваноли в Москве надолго.

«У «Спартака» есть главный тренер – и не только на этот сезон, но и на следующий. И я уверен, что на сезон-2023/24 – тоже».

Несмотря на уход Ваноли, Каттани останется в «Спартаке» и займется поисками нового тренера.

Ваноли часто повторял, что хочет остаться

Ваноли был эмоциональным: бросал бутылки, праздновал как Моуринью и получил 4 желтых карточки за 16 матчей у руля «Спартака». Паоло нравилось работать в «Спартаке» – он всегда очень хорошо отзывался о клубе. И, кажется, действительно не собирался уходить.

По крайней мере, его агент даже и в апреле, и в мае говорил о том, что Ваноли хочет остаться:

«Паоло все устраивает в «Спартаке». Он планирует остаться в команде и в следующем сезоне».

Политическая ситуация Паоло тоже не смущала: он часто говорил про то, что спорт – вне политики.

«Не понимаю причин исключения «Спартака» из Лиги Европы. Это было огромным разочарованием, но придало мне еще больше решимости продолжать битву за мир. Это также можно делать на поле.

Не могу отвечать за других людей и их решения. Не могу залезть им в голову и понять причины, по которым они покинули страну. Я был и остаюсь убежденным в том, что решение остаться здесь несет посыл к миру».

Так из-за чего Ваноли ушел? Вероятно, из-за семьи

В мае прошел слух, что Ваноли и Каттани могут уйти вместе в случае поражения в финале Кубка России. Но «Спартак» завоевал трофей, а уже на следующий день прошел слух про то, что Паоло решил уйти – в клубе все опровергли.

Если верить «Матч ТВ», Ваноли хотел доработать контракт со «Спартаком» и добиться результата в РПЛ. Но решающую роль сыграла семья –жена и трое детей итальянца в нынешних условиях не могут часто видеться с ним. Близкие тренера хотят видеть его в Италии.

«Я сильно беспокоился, но продолжить было правильно, – сказал тренер в интервью в начале июня. – Больше всего я благодарен жене. Сильнее всего от происходящего пострадала моя семья. Психологическая нагрузка была немалая, я пережил по-настоящему тяжелые дни».

«Спартак» подтвердил, что уход – инициатива самого Паоло. В клубе все-таки хотели продолжить сотрудничество.

После финала Кубка гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков надеялся, что Ваноли продолжит работу. А Леонид Федун, в ответ на вопрос про то, останется ли Паоло, ответил: «Это зависит не от меня».

Кто будет новым тренером?

Пока непонятно. «Матч ТВ» сообщил, что фаворит на место Ваноли – Валерий Карпин. Тренер «Ростова» и сборной России быстро опроверг: «Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года. Это очередная дезинформация. Я в первый раз об этом слышу».

«Спорт-Экспресс» говорит, что Карпина назначать не планируют – ищут иностранного специалиста. А инсайдер Иван Карпов настаивает, что в «Спартаке» рулить будет россиянин, но не Владимир Федотов, Игорь Осинькин, Михаил Галактионов или Курбан Бердыев.

Фото: spartak.com