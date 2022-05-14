«Арсенал» первым вылетел из РПЛ – похоронил Агаларов. Прилипли к последнему месту, и это справедливо

Божович и игроки только извиняются.

Тульский «Арсенал» проиграл «Уфе» (1:2) в предпоследнем туре и лишился шансов на спасение.

По календарю совпало так, что между собой встречались 15-я и 16-я команды – проигравший вылетал. По сути, стыковой матч. И по нему не осталось сомнений, что именно Туле нужно очищение через ФНЛ.

Уфимцы доминировали, ничья после первого тайма выглядела как чудо – даже автор тульского гола Кингс Кангва во флэше из перерыва признал: мяч пришел из ничего, из ниоткуда.

Победа от «Уфы» не ушла, от себя во втором тайме добавил Гамид Агаларов – стильно всадил из штрафной, чиркнув о штангу, после прострела на дальнюю. У форварда уже 19-й мяч в сезоне, один из самых важных.

Этой победой «Уфа» пригвоздила «Арсенал» к последнему месту.

Из интриг в борьбе за невылет напрямую – кто будет 15-м. Уфимцы сейчас сравнялись с «Уралом». К тому же «Химки» и «Рубин» еще не в безопасности.

У всех, кроме «Уфы», еще есть по два матча, а значит предпочтительные шансы спастись.

В последнем туре у «Уфы» фактически еще один стык – с «Рубином» в Казани. Да и вообще концовка – круговерть между борцами за выживание.

«Уралу» осталось в воскресенье сыграть дома с «Рубином», в последнем туре – с вылетевшим «Арсеналом».

Провожаем Тулу: провели в РПЛ шесть лет подряд, после Лиги Европы пошли вниз

Миодраг Божович сразу после матча не стал говорить о своем будущем и вообще оценивать вылет – только извинился перед болельщиками сам и передал извинения от своих футболистов.

Игроки и сами после матча пошли к фанатам – было бы логично попросить прощения за такой итог.

«Арсенал» покидает Премьер-лигу после шести лет и седьмого в истории сезона в РПЛ.

Последний непрерывный отрезок – синусоида: 14-е место, 7-е, пиковое 6-е в сезоне-2018/19 с выходом в квалификацию Лиги Европы и полуфиналом Кубка России, затем 8-е, 14-е и теперь вот последнее.

Для Тулы это второй вылет из РПЛ: 2015-й тоже закончили на последнем месте – это сезон, когда Дмитрий Аленичев (красиво вышедший из второй лиги в элиту за два года) протестовал и выставлял на ЦСКА второй состав из-за переноса игры в Москву, а в Кубке России на выезде выбивали «Зенит».

Тогда вернуться получилось сразу же: по полсезона руководили Виктор Булатов и Сергей Павлов, «Арсенал» стал вторым в ФНЛ. Но не превратился в лифт и закрепился в РПЛ.

Теперь все-таки отправляется обратно – и это справедливо. И у Дмитрия Парфенова в первой части сезона, и у Божовича во второй получалось совсем мало.

Александр Дорский согласен: «Досрочное 16-е место «Арсенала» – самый справедливый итог гонки за последнюю строчку. В этом сезоне «Арсенал» играл, пожалуй, в самый безыдейный футбол в лиге. Со стандартов допустили больше всех (и пропустили тоже), с игры – предпоследние, хуже только «Рубин». Да, допустим, «Нижний» с игры создает еще меньше, но на нескольких отрезках сезона была и нормальная оборона, и стандарты. У Тулы не было практически ничего».

Дальше Тула – в ФНЛ. Если, конечно, РПЛ не расширят и не отправят вылетевших в стыковые матчи – верим, что такого не будет. Ведь на следующий сезон есть варианты гораздо интереснее.

Фото: ПФК «Арсенал» Тула