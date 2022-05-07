Рекорды Ваноли! Впервые в РПЛ 3 за тайм, впервые две победы подряд

Прорвало.

«Спартак» вышел на матч с «Уралом» без пары основных защитников – Джикия и Жиго пропускали игру в Екатеринбурге из-за перебора желтых карточек. Наверное, из-за этого красно-белые дорожили моментами в атаке – в первом тайме включили мощную реализацию и оформили 3:0.

Сначала Шамар Николсон замкнул подачу Промеса с углового.

На 26-й минуте Виктор Мозес накрутил оппонента в центре поля, протащил мяч к штрафной и вывел все того же Николсона один на один – ямаец переиграл Помазуна.

Третий гол случился через пару минут после второго: пас Промеса подправили игроки «Урала» – получилась передача на выход Мозеса. Виктор с острого угла нашел щелочку.

Во втором тайме активнее уже был «Урал». Хозяева даже забили – отличился левый защитник Гогличидзе. Но сразу после этого Ваноли заменил Николсона на Рассказова и с пятью защитниками довел матч до победы 3:1.

Все три гола сообразила тройка легионеров: у Шамара дубль, у Мозеса 1+1, у Промеса голевой пас с углового и передача, ставшая результативной после рикошета. Для Николсона этот гол стал уже пятым в РПЛ.

Таких результативных таймов «Спартака» не было год

Забавно, но последний раз «Спартак» забивал три мяча в первом тайме еще при Тедеско – в конце прошлого сезона все тому же «Уралу», но в Москве. Тогда все закончилось со счетом 5:1. При Ваноли 3 мяча в первой половине игры случились только в матче с «Кубанью» в Кубке.

Благодаря второй победе подряд – такое при Ваноли впервые – «Спартак» практически гарантировал место в РПЛ на следующий сезон. Красно-белые оторвались от зоны стыков на 8 очков за два тура до финиша.

«Урал» уже точно не догонит «Спартак». В борьбе за 13-е место конкуренты тоже не очень страшные: «Рубин», «Химки» и «Нижний Новгород».

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын