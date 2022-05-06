Шоу на юбилее «Крыльев»: разгром «Динамо», по 1+2 у Зиньковского и Сарвели, 32 тысячи на трибунах

Зиньковский и Сарвели – звезды праздника.

«Крылья Советов» весело отметили 80-летие – дома разгромили «Динамо» со счетом 5:2. Все это в красивой праздничной атмосфере. Даже Игорь Осинькин сменил традиционный спортивный костюм на пиджак и галстук.

Первый тайм закончился со счетом 1:1. У «Крыльев» было несколько хороших моментов, но реализовали всего один – отличную комбинацию завершил Глушенков. «Динамо» ответило прямо перед перерывом: Захарян подал со штрафного, а Бальбуэна подправил мяч в ворота.

После перерыва «Крылья» стали забивать с передач Зиньковского, который вышел с капитанской повязкой. Сначала Антон прострелил на Сарвели, который просто внес мяч в ворота. А на 71-й Зиньковский навесил на дальнюю, где Глушенков замкнул головой – чуть-чуть помог рикошет от Лаксальта.

Игра совсем раскрылась, и «КС» увеличили преимущество. В контратаках забили еще дважды: сначала на удар вывели Зиньковского, который не промахнулся, а на 93-й минуте Пиняев дотолкал мяч в ворота – победа 5:2.

5 голов в РПЛ «Крылья» не забивали с 2006-го, когда обыграли «Амкар» 6:1. Красивые цифры на этом не заканчиваются.

Главные герои – Глушенков (2 гола), Зиньковский и Сарвели (у них по 1+2). Зиньковский благодаря двум ассистам стал лучшим распасовщиком РПЛ – 9 голевых передач.

У «КС» даже есть небольшой шанс зацепиться за пятое место, но для этого надо обыгрывать «Ахмат» и «Локо», а еще надеяться на неудачи «Краснодара».

«Динамо» завалило финиш. Под угрозой второе место

А вот у «Динамо» дела не очень. Грулева удалили в добавленное время за вторую желтую карточку – матч с «Локомотивом» он пропустит. Как и Сандро Шварц – тренер получил красную уже после финального свистка за споры с арбитром.

Все это накладывается на ужасную форму – динамовцы потерпели три поражения подряд с общим счетом 4:9. Да и пять голов в одной встрече не пропускали уже 10 лет – в 2012-м «Зениту» проиграли 1:5.

Теперь «Динамо» осложнило борьбу за второе место. По итогам тура их может догнать «Сочи», с которым, к тому же, москвичи играют в последнем туре. Возможно, именно тогда и решится судьба серебряных медалей РПЛ.

Фото: kc-camapa.ru