Голы, которые принесли «Зениту» четвертое золото подряд: хитрость Малкома и шикарные пасы Клаудиньо

Так жестко не было со времен Романцева.

«Зенит» переиграл «Локомотив» (3:1) и стал чемпионом России: после поражения от «Урала» (2:3) идущее на втором месте «Динамо» питерцев уже никак не перегонит. Горячей концовки чемпионской гонки не вышло.

Важная оговорка: математически динамовцы все еще могут догнать «Зенит» по очкам за три тура, однако все равно уступят при их равенстве по результатам личных встреч.

«Локо» пытался предотвратить неизбежное: уже на 4-й минуте Михаил Кержаков вышел к границе штрафной, чтобы сыграть по прыгающему мячу – и отбросил его прямо на ногу Гирано Керка. Голландец не простил и открыл счет.

«Зенит» немного занервничал, но примерно через 20 минут отыгрался: Клаудиньо идеально навесил на голову Юри Алберто, а тот скинул Ивану Сергееву.

Хозяева начали давить, и доминирование принесло плоды: на 42-й Клаудиньо низом разыграл угловой и отпасовал на Малкома. Бразилец простреливал на Сергеева, но обошлось без Ивана – мяч пролетел прямо под Гильерме.

Во втором тайме «Зенит» перехватил преимущество и продолжил сжимать гостей. На 73-й минуте Семак выпустил Мостового, и тот уже через 4 минуты прибил «Локо».

«Зенит» – гегемон. Такого не было со времен эпохи Романцева

• Четвертое чемпионство подряд – настолько жесткой гегемонии в советско-российском футболе не было со времен «Спартака»-1996-2001. «Зенит» до космических шести чемпионств подряд пока не добрался, однако серия команды Семака все равно впечатляет. Кстати, в прошлом году оформили титул тоже против «Локомотива» в Питере.

• «Зенит» прошел все четыре сезона в режиме доминатора: команда Семака снова не подпускала конкурентов близко к первой строчке, а слетала с нее только из-за матчей в запасе. «Динамо» все же моментами поджимало питерцев, но они не оступилась. Парни Шварца споткнулись первыми.

• «Зенит» стал чемпионом России в 8-й раз: до «Спартака» осталось всего 2 титула. Заветная вторая звезда над эмблемой на расстоянии одного чемпионства: с учетом побед в чемпионате СССР есть уже 9 титулов, а всего нужно 10.

• Питерцы – с отрывом самый успешный российский клуб в реалиях системы «осень-весна»: 6 из 8 его чемпионств взяты именно при ней. Лишь один раз в эпоху «осень-весна» «Зенит» выпал из тройки – в 2018-м.

• Сергей Семак поднялся на второе место в списке тренеров-победителей РПЛ. Уже четыре трофея – таким образом он догнал Валерия Газзаева. У Романцева аж восемь: зато Семак догнал легенду в том плане, что тоже становился чемпионом минимум четыре раза подряд. Всего серия Романцева насчитывать пять титулов подряд: с 1997-го по 2002-й.

Похоже, Семак хочет пойти за этим рекордом.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov