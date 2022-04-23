Футболки AKAI, «Кто мы? Мясо!» и поднятые воротники: «Спартак» сел в поезд и вернулся в прошлое

Поехали в Ростов.

В 26-м туре РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Ростовом». Местный аэропорт все еще закрыт, поэтому московская команда отправилась на выезд на поезде.

На вокзале сфотографировались с поднятыми шарфами – это дань уважения болельщикам, которые гоняют на выезды «Спартака» на поездах.

Кажется, легионеры московской команды (и Леон Классен) рады необычному путешествию.

В поезде фотосессия продолжилась – уже в ретроформе. Артем Ребров выделился и надел футболку с надписью: «Кто мы? Мясо!» Историю фразы можете прочитать здесь.

Брутальные Самюэль Жиго и Максимилиано Кофрие – эстетика соблюдена. Да-да, Жиго в футболке с надписью AKAI – один главных символов «Спартака» 90-х.

В купе к Жиго и Кофрие присоединились Шамар Николсон и Кристофер Мартинс Перейра.

19-летний Даниил Денисов наслаждается яблоком.

В марте «Ростов» уже устраивал фотосессию в поезде

Получилось невероятно лампово. На матч с «Динамо» команде пришлось добираться на поезде. И даже к такой поездке «Ростов» подошел с креативом.

Хорен Байрамян в атрибутике «Ростсельмаша» – эксклюзив. В «Ростове» предыдущее название команды любят до сих пор.

Николай Комличенко вооружился фирменным аксессуаром наших железных дорог – стаканом в подстаканнике.

Фото: ФК «Спартак-Москва»; ФК «Ростов»