Футболки AKAI, «Кто мы? Мясо!» и поднятые воротники: «Спартак» сел в поезд и вернулся в прошлое

Поехали в Ростов.
В 26-м туре РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Ростовом». Местный аэропорт все еще закрыт, поэтому московская команда отправилась на выезд на поезде.
На вокзале сфотографировались с поднятыми шарфами – это дань уважения болельщикам, которые гоняют на выезды «Спартака» на поездах.
Кажется, легионеры московской команды (и Леон Классен) рады необычному путешествию.
В поезде фотосессия продолжилась – уже в ретроформе. Артем Ребров выделился и надел футболку с надписью: «Кто мы? Мясо!» Историю фразы можете прочитать здесь.
Брутальные Самюэль Жиго и Максимилиано Кофрие – эстетика соблюдена. Да-да, Жиго в футболке с надписью AKAI – один главных символов «Спартака» 90-х.
В купе к Жиго и Кофрие присоединились Шамар Николсон и Кристофер Мартинс Перейра.
19-летний Даниил Денисов наслаждается яблоком.
В марте «Ростов» уже устраивал фотосессию в поезде
Получилось невероятно лампово. На матч с «Динамо» команде пришлось добираться на поезде. И даже к такой поездке «Ростов» подошел с креативом.
Хорен Байрамян в атрибутике «Ростсельмаша» – эксклюзив. В «Ростове» предыдущее название команды любят до сих пор.
Николай Комличенко вооружился фирменным аксессуаром наших железных дорог – стаканом в подстаканнике.
Майка «Кто мы? Мясо!» – легенда. Придумали Титов с Парфеновым, игроки показывали ее после голов «Зениту», фанаты купили 2,5 тысячи штук
«Ростов» – стиль. Суператмосферная фотосессия в поезде с чаем и формой «Ростсельмаша»
Фото: ФК «Спартак-Москва»; ФК «Ростов»
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