Ждете «Аланию» в РПЛ? Регламент против: у клуба нет стадиона, играть дальше в Грозном не получится

Не говоря уже о конкуренции за стыки.

«Алания» в красивом стиле отыграла кубковый матч с «Зенитом» и выбила из турнира чемпиона России. Многие впечатлились игрой владикавказского клуба – и его уже не против видеть в РПЛ.

Например, вот что сказал Иван Сергеев (забил за «Зенит» и забивал «Алании» еще за «Крылья», когда те выходили в РПЛ): «Сегодня они играли очень хорошо. С такой игрой команда должна быть в Премьер-лиге». Спартак Гогниев согласен: «Хочу сказать, что ФНЛ – непростой турнир. В РПЛ скорости в разы выше, но были готовы к этому. Но нам хочется играть в РПЛ. Эта игра показала, что мы можем».

Но «Алании» на 99% не будет в РПЛ – только если исполком РФС не перепишет регламент по ходу сезона. И дело не только в игре команды, которая сейчас на шестом месте и может вообще не попасть в стыки – конкуренты тоже в порядке.

Главная боль «Алании» – стадион. Точнее, его отсутствие . В 2021 году владикавказцев уже не пустили в стыки из-за несоответствия арены регламенту, хотя они заняли четвертое место. В требования к лицензии из-за «Тамбова» и его скитаний добавили пункт о том, что команда обязана играть в регионе прописки – и даже если до стадиона в другом регионе всего 150 километров (как до стадиона имени Билимханова в Грозном), то все равно его нельзя заявить основным.

Стадион «Спартак» во Владикавказе не один год страдал, и после выхода «Алании» в ФНЛ там начали ремонт – снесли аварийные трибуны, чтобы перестроить арену с нуля. В первом сезоне ФНЛ владикавказцы играли с одной-двумя заполненными трибунами (и не сразу получили лицензию). Но в РПЛ так не разрешили.

Спартак Гогниев бушевал: «Весь год мы работали, мы старались и сейчас на том месте, которое заслужили. Я считаю, что спорт всегда должен быть выше всех этих вещей. Поэтому хочу попросить людей, которые могут повлиять на эту ситуацию, дать нам сыграть две игры с командой Премьер-лиги. Что будет дальше – это уже решение вышестоящих инстанций, но спортивный принцип должен быть, и мы заслужили это!

Моим ребятам неважно, достроенный у нас стадион или недостроенный. Им важен футбол. Если отнять у них эту возможность, это будет неправильно. Ребята весь год на жилах провели. Дайте людям возможность проявить себя на уровне РПЛ! Дайте нам показать футбол на уровне РПЛ. Дайте нам понять, насколько мы соответствуем уровню РПЛ. Хочется попросить именно об этом». Но им отказали.

В этом сезоне ситуация не просто изменилась, а стала еще хуже – стадиона просто нет. «Спартак» полностью снесли, а на его месте ничего не строя т. Повлияла и смена губернатора: Вячеслав Битаров помогал клубу и его владельцу Владимиру Гуриеву, а Сергей Меняйло заморозил стройку и перенаправил деньги на другие отрасли (в том числе на борьбу с коронавирусом). Только недавно проскочила информация, что деньги из федерального бюджета выделили, но строительство арены займет не меньше двух лет.

И «Алания» наверняка не получит лицензию, весь этот сезон она проводит в Грозном, а во всей Осетии нет арены даже для первого дивизиона .

Фото: k.com/fcalania_page