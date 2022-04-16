Никитин испортил 700-й матч Акинфеева.

Первый субботний матч РПЛ запомнится шикарной, очень событийной концовкой: ЦСКА почти выиграл у «Уфы» в гостях – но все же ничья.

В первом тайме команды, особенно хозяева, скорее страдали: армейцы хотя бы атаковали и били, пусть и без особой остроты, у уфимцев за первый тайм был всего один удар – мимо ворот.

Аж до 75-й минуты все катилось к нулям – игру разбавляли только спорные моменты в штрафной. Мяч трижды попадал в руки при обороне: дважды – игрокам «Уфы», один раз – армейцу Бийолу, но главный судья Евгений Турбин не дал ни одного пенальти.

В первом тайме случился эпизод с Агаларовым – мяч прилетел ему в руку после скидки Бийола, и Ян Бобровский, ВАР на игре, даже позвал Турбина к монитору. Тот посмотрел – и свое решение не изменил.

В руку Юрию Журавлеву мяч попал после отскока от газона – все решили быстро, без 11 метров. Аналогично – и отскок в Бийола.

Но все это оказалось мелочью по сравнению со страстями в концовке. И для ЦСКА, и для «Уфы» последние 15 минут – самое активное время: чаще всего забивают, чаще всего пропускают. Все подтвердилось.

ЦСКА открыл счет после углового: Марио Фернандес пробил прямо в угол, Беленов не допрыгнул – Антон Заболотный смущал прыжком и технично дал мячу лететь дальше. Перед корнером «Уфа» сделала тройную замену – и Алексей Стукалов признал, что это могло сказаться. Но объяснил: соперник выпустил габаритных игроков, времени ждать не было.

Показалось, что ЦСКА, как и в первом круге, дожмет неуступчивого соперника: там единственный гол забили уже в добавленное время.

Но «Уфа» в последней атаке сравняла – Алексей Никитин из центра защиты на пять минут перебрался в центр нападения и головой пробил Акинфеева. А затем эмоционально рванул к трибуне – 1:1 (момент – на 5:30 в обзоре).

Для «Уфы» это был вообще первый удар в створ, а для Никитина – второй гол большому клубу в сезоне, он уже забивал «Спартаку». А ведь при 1:0 был шанс забить второй: Чидера Эджуке убегал, отдавал на пространство Юсуфу Языджи – но он пробил не так уж опасно, в итоге без голов и он, и Агаларов.

• Игорь Акинфеев провел 700-й матч за ЦСКА – он уже давно лидер по количеству игр за армейский клуб, но с каждой новой только укрепляет лидерство. Он был в секундах от того, чтобы приложить к юбилею сухарь – Никитин (воспитанник ЦСКА, кстати) все сорвал.

• У ЦСКА уже три матча без побед: 2:2 с «Уралом», 2:4 от «Химок», теперь снова ничья. И это после комплиментов за лучший рестарт. Вместо надежд вписаться в чемпионскую гонку уже в этом туре ЦСКА может пропустить на третье место «Сочи».

• «Уфа» с одной стороны как минимум на пару часов выбралась из зоны вылета, но скоро может туда вернуться. Уфимцы выиграли всего один матч весной – в гостях у «Крыльев Советов». Правда, и проиграла в пяти последних турах только однажды – дома «Сочи».

Дальше у ЦСКА – пожалуй, главный матч весны: дерби со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Последний шанс для обоих взять в этом сезоне трофей. Сыграют вечером в среду, 20 апреля.

Фото: vk.com/pfc_cska