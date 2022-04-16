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Яркая развязка у ЦСКА в Уфе: казалось, вырвали победу – но прилетел ответ на 90+5. От собственного воспитанника первым же ударом в створ

Алексей Никитин Алексей Никитин
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Никитин испортил 700-й матч Акинфеева.

Первый субботний матч РПЛ запомнится шикарной, очень событийной концовкой: ЦСКА почти выиграл у «Уфы» в гостях – но все же ничья.

В первом тайме команды, особенно хозяева, скорее страдали: армейцы хотя бы атаковали и били, пусть и без особой остроты, у уфимцев за первый тайм был всего один удар – мимо ворот.

Аж до 75-й минуты все катилось к нулям – игру разбавляли только спорные моменты в штрафной. Мяч трижды попадал в руки при обороне: дважды – игрокам «Уфы», один раз – армейцу Бийолу, но главный судья Евгений Турбин не дал ни одного пенальти. 

В первом тайме случился эпизод с Агаларовым – мяч прилетел ему в руку после скидки Бийола, и Ян Бобровский, ВАР на игре, даже позвал Турбина к монитору. Тот посмотрел – и свое решение не изменил. 

В руку Юрию Журавлеву мяч попал после отскока от газона – все решили быстро, без 11 метров. Аналогично – и отскок в Бийола.

Но все это оказалось мелочью по сравнению со страстями в концовке. И для ЦСКА, и для «Уфы» последние 15 минут – самое активное время: чаще всего забивают, чаще всего пропускают. Все подтвердилось.

ЦСКА открыл счет после углового: Марио Фернандес пробил прямо в угол, Беленов не допрыгнул – Антон Заболотный смущал прыжком и технично дал мячу лететь дальше. Перед корнером «Уфа» сделала тройную замену – и Алексей Стукалов признал, что это могло сказаться. Но объяснил: соперник выпустил габаритных игроков, времени ждать не было.

Показалось, что ЦСКА, как и в первом круге, дожмет неуступчивого соперника: там единственный гол забили уже в добавленное время.

Но «Уфа» в последней атаке сравняла – Алексей Никитин из центра защиты на пять минут перебрался в центр нападения и головой пробил Акинфеева. А затем эмоционально рванул к трибуне – 1:1 (момент – на 5:30 в обзоре).

Для «Уфы» это был вообще первый удар в створ, а для Никитина – второй гол большому клубу в сезоне, он уже забивал «Спартаку». А ведь при 1:0 был шанс забить второй: Чидера Эджуке убегал, отдавал на пространство Юсуфу Языджи – но он пробил не так уж опасно, в итоге без голов и он, и Агаларов.

• Игорь Акинфеев провел 700-й матч за ЦСКА – он уже давно лидер по количеству игр за армейский клуб, но с каждой новой только укрепляет лидерство. Он был в секундах от того, чтобы приложить к юбилею сухарь – Никитин (воспитанник ЦСКА, кстати) все сорвал.

• У ЦСКА уже три матча без побед: 2:2 с «Уралом», 2:4 от «Химок», теперь снова ничья. И это после комплиментов за лучший рестарт. Вместо надежд вписаться в чемпионскую гонку уже в этом туре ЦСКА может пропустить на третье место «Сочи».

• «Уфа» с одной стороны как минимум на пару часов выбралась из зоны вылета, но скоро может туда вернуться. Уфимцы выиграли всего один матч весной – в гостях у «Крыльев Советов». Правда, и проиграла в пяти последних турах только однажды – дома «Сочи».

Дальше у ЦСКА – пожалуй, главный матч весны: дерби со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Последний шанс для обоих взять в этом сезоне трофей. Сыграют вечером в среду, 20 апреля.

Шунин – первый за 2 года вратарь, отдавший голевой пас в РПЛ. Благодаря ему «Динамо» сравнялось с «Зенитом»

Уфа – ЦСКА 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
16 апреля, 14.00, «BetBoom Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 88 Фернандес, 1:1 – 90 Никитин.
УфаБеленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Камилов (Иванов, 87), Фищенко (Саплинов, 88), Кабутов, Кротов (Емельянов, 59), Агаларов (Голубев, 87), Касинтура (Ортис, 59).
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Щенников (Фукс, 63), Дивеев, Бийол, Обляков, Гбамен, Мухин (Дзагоев, 80), Зайнутдинов (Эджуке, 70), Карраскаль (Заболотный, 63), Языджи.
Предупреждения:
Йокич (19), Щенников (55), Ортис (60).

Фото: vk.com/pfc_cska

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