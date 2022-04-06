Пенальти на Смолове не было, Бека-Бека зря не удалили, Иванов наконец прав. Разбор судейских косяков от ЭСК

Мастерство.

Кажется, ни один тур РПЛ до конца сезона не обойдется без судейских скандалов – даже с ВАР российские арбитры грубо ошибаются.

«Локомотив» – «Спартак»: Бека-Бека нужно было удалять, гол Промеса не засчитали правильно

У красно-белых после матча было две серьезные жалобы. Первая – на фол Алексиса Бека-Бека на Кристофере Мартинсе, который ни главный арбитр Сергей Карасев, ни ВАР не расценили как нарушение на красную. Француз отделался желтой. Но ЭСК посчитал это ошибкой – в первую очередь ошибкой видеопомощников, которые не подозвали Карасева к монитору.

«Бека-Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени игрока команды «Спартак» Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока «Локомотива» угрожающими безопасности соперника. Комиссия считает, что ВАР в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода», – говорится в вердикте ЭСК.

Согласитесь, если бы «Локо» остался в меньшинстве на 24-й минуте, это могло очень сильно повлиять на ход игры. Кстати, Бека-Бека в итоге отдал голевую на Изидора.

Гол Промеса, который был отменен из-за офсайда, хотя офсайдных линий не было, воспринимался не так остро – и тут ЭСК согласилась с арбитрами. Более того, в ЭСК разъяснили, что линейный видел, что Промес в офсайде в момент передачи, но посчитал, что Едвай умышленно сыграл в мяч – а в таком случае «вне игры» не фиксируется. Но на ЭСК решили, что Едвай вообще не коснулся мяча, поэтому офсайд – так как Промес «географически ближе» к воротам.

ЦСКА – «Урал»: судья ошибся, не дав пенальти «Уралу» на 95-й, но правильно назначил 11-метровый в пользу ЦСКА

Вы точно запомнили эмоции Григория Иванова после ничьей с ЦСКА в Москве – президент «Урала» общался с судьями, а потом эмоционально рассказывал об этом журналистам. И у него был повод – на 91-й минуте Игорь Панин после видеоповтора назначил пенальти в ворота уральцев, а уже через 5 минут, несмотря на личный просмотр момента, не назначил пенальти в ворота ЦСКА.

Вот мнение ЭСК по второму пенальти – который наверняка бы решил исход игры. «Ушаков совершил фол по неосторожности, подбив сзади левую ногу [Гогличидзе] в тот момент, когда футболист пытался нанести удар по воротам соперника. По мнению членов комиссии, данный контакт является наказуемым, поскольку движение ногой защитника совершается сзади и небольшого усилия по отношению к ноге замахнувшегося для удара нападающего достаточно, чтобы он не смог его выполнить», – говорится в решении.

По первому пенальти вопросов у членов комиссии не возникло – там ВАР правильно вмешался и помог судье исправиться. Но во второй раз даже видеоассистенты не убедили Панина.

«Краснодар» – «Динамо»: пенальти за фол на Смолове не было, Ионов симулировал

В матче «Краснодара» и «Динамо» важное решение тоже оказалось ошибочным – речь о пенальти, который к недоумению многих назначил Алексей Сухой после проверки ВАР.

Первое впечатление (а удивлялись даже болельщики «Динамо») оказалось правильным: Черников хоть и фолил на Смолове, но уже за пределами штрафной. И вот объяснение: «Действия игрока обороняющейся команды, прихватившего за майку атакующего игрока в собственной штрафной площади, еще не являлись основаниями считать их наказуемыми, так как, согласно правилам игры, их нарушением является только та задержка, которая очевидно приводит к препятствованию продвижению соперника.

Учитывая данный факт, судья должен был ограничиться в данной ситуации максимум назначением штрафного удара, так как возможное препятствование продвижению атакующего игрока никак не влияло на него в штрафной площади, а повторная задержка произошла уже за пределами штрафной площади и была достаточно легкой.

Комиссия отмечает, что в действиях атакующего игрока просматривались элементы симуляции и напоминает судьям о рекомендации взвешенно подходить к применению ВАР-видеопросмотра («географические» решения), инициируя в комплексных ситуациях видеопросмотр на поле».

А с падением Ионова в штрафной все разобрались правильно – симуляция.

Вот сводная таблица всех ошибок в пользу и против команд РПЛ за последние два сезона.

Из таблицы можно сделать некоторые выводы.

•‎ Больше всего не везет с судейскими решениями «Ростову», «Рубину» и «Краснодару». Интересно, что Леонид Слуцкий и Валерий Карпин – едва ли не самые яркие критики судей в российском футболе.

Правда, конкретно в этом сезоне антигерои – «Краснодар». Это единственный клуб, против которого допустили больше трех ошибок – 6! И вообще только у «Краснодара» и «Ростова» отрицательный плюс-минус в обоих сезонах.

•‎ «Локомотив», наоборот, два сезона подряд среди лидеров по ошибкам в его пользу. Однако непосредственно в этом сезоне красно-зеленые уступают по этому показателю «Зениту» и ЦСКА. Армейцы вообще единственная команда, против которой ни разу не ошибались.

•‎ Громче всех на судейство (после Слуцкого) жалуется «Спартак», и кажется, что в этом году у красно-белых есть повод. Все три ошибки против москвичей, которые признала ЭСК, были допущены в трех последних матчах: ошибочный пенальти «Краснодара», неудаление Гоцука из «Нижнего Новгорода» и теперь неудаление Бека-Бека. Очень неприятная серия.

Фото: spartak.com/Александр Ступников