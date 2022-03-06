Чалов – 3-й гол за неделю! Теперь принес «Базелю» победу над прямым конкурентом

Федор Чалов продолжает сверкать в «Базеле»: забил во втором матче подряд и принес команде победу над прямым конкурентом – «Лугано» (2:0).
Голы Чалова подбросили «Базель» на второе место, но до лидирующего «Цюриха» все еще далеко
Россиянин отличился уже на 9-й минуте: вовремя нашел мяч в штрафной и отправил его в ближний угол. Теперь статистика Чалова в Швейцарии выглядит еще приятнее: три гола и ассист в шести матчах.
До этого Федор оформил сразу дубль, тогда голы спасли команду от поражения: «Базель» проигрывал 0:2 дома «Санкт-Галлену», но вытащил ничью. Там в обоих случаях Чалов замыкал прострел с правого фланга. Все голы за «Базель» Чалов бурно не отмечал – лишь показывал в камеру сердце.
Благодаря шикарным выступлениям Чалова «Базель» догнал «Янг Бойз» и теперь делит с ним вторую позицию. Но до лидирующего «Цюриха», за который когда-то играл Александр Кержаков, еще далеко – аж 15 очков.
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На дебютные голы Федора уже отреагировал его первый тренер Павел Коваль.
«Для нападающего главное же забивать голы, обрести уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию. Да, в ЦСКА приехало много новых хороших игроков, но они не форварды. Прославляет ли Чалов своей игрой Россию? Да, конечно!» – заявил Коваль на Sport24.
Алексей Березуцкий тоже порадовался – считает, что от переезда в Швейцарию Федор только выиграет: «Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут ему на пользу».
Пока в ЦСКА атаку определяет новичок Юсуф Языджи, но и топовый Чалов с лета точно пригодится.
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Фото: fcb.ch
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