«Енисей» с защитником-акробатом снес «Локо», «Зенит» разбил «КАМАЗ» 6:0 – в Кубке России много разгромов

Узнали всех четвертьфиналистов.

1/8 Кубка России закончилась.

В среду свои матчи сыграли «Спартак», ЦСКА и «Динамо», в четверг пришла очередь «Локомотива», «Зенита» и «Рубина».

«Енисей» уничтожил «Локо» 4:0

Главный сюрприз 1/8 Кубка – «Енисей», разгромивший «Локомотив». Центральный защитник Валерий Кичин открыл счет на 25-й минуте ударом через себя после углового. Еще и отпраздновал гол акробатическим прыжком. Красота.

Уже на 38-й «Енисей» повел 2:0 – Александр Ломакин реализовал пенальти. Причем сфоливший Наир Тикнизян схватил вторую желтую. Получилось неловко: смотрел за мячом, на ходу заплел ноги сопернику – сам подтвердил, хотя нарушать правила не хотел.

Самое приятное: команда ФНЛ вообще не думала садиться в автобус против соперника в меньшинстве, бежала в новые атаки, пыталась красиво разыгрывать – было еще несколько ударов через себя. «Локо» мог вернуться в игру с ответным пенальти, но удар Рифата Жемалетдинова с точки взял Михаил Опарин.

«Енисей» увереннее двинул вперед – и забил еще дважды. Окладников на 77-й сделал 3:0, Комков на 90+4 – 4:0 (не реализовал еще один 11-метровый, но успел добить).

Это одно из самых болезненных поражений «Локо» в российской истории. Крупнее клуб уступал лишь трижды: 0:5 в Кубке УЕФА-1995/96 «Баварии», 0:5 «Краснодару» в РПЛ-2020/21 и 1:6 «Зениту» в том же сезоне. Кажется, настало время тяжелых разгромов.

«Зенит» раздавил «КАМАЗ» 6:0

Петербургский клуб выпустил в старте всего двух легионеров – казахстанца Нуралы Алипа и Юри Алберто. Этого хватило, чтобы уже в первом тайме оформить нужный результат: на перерыв ушли при счете 4:0 – Алберто оформил дубль, еще по голу у Ерохина и Мостового.

Во втором тайме Андрей Мостовой забил еще два раза – но один из мячей ВАР отменил из-за офсайда. А так бы был первый хет-трик в карьере.

Артем Дзюба, заменивший на 60-й минуте Юри Алберто, оформил итоговые 6:0. Для российского нападающего это второй гол после зимней паузы.

«Рубин» со скрипом прошел «Ротор» – помогли 2 пенальти за игру рукой

Казанцы пропустили уже на 12-й минуте – «Ротор» поймал удачный отскок после дальнего удара. Пришлось отыгрываться.

У команды Леонида Слуцкого нашлась голевая комбинация: два раза защитники «Ротора» играли в собственной штрафной рукой, два раза Виталий Лисакович реализовывал пенальти. Ответов не нашлось, хотя у команды из Волгограда были опасные моменты.

У Лисаковича 4 гола в 2 матчах за «Рубин». После рестарта РПЛ оформил еще и дубль в ворота «Зенита», а теперь добавил к этому двушку «Ротору». За все время в «Локомотиве» у Виталия было всего 5 мячей.

«Балтика» спокойно обыграла «Чайку»

Противостояние клубов ФНЛ и ФНЛ-2 закончилось в пользу команды из лучшей лиги мира.

3:0 в пользу «Балтики» – все голы прилетели во втором тайме. Сначала пенальти после ВАР, затем гол после углового, финальный удар – в быстрой атаке.

«Балтика» впервые в четвертьфинале Кубка России.

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Вот состав четвертьфиналистов Кубка России. Жеребьевка состоится в пятницу 4 марта.

Фото: ФК «Локомотив»; ФК «Зенит»