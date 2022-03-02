Фарке ушел из «Краснодара» спустя 1,5 месяца. Хотел доминировать, владеть мячом и сделать команду гибче

Не провел ни одного матча.

Даниэль Фарке покинул «Краснодар», расторгнув контракт по обоюдному согласию. Уходят и его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Фарке проработал в клубе 1,5 месяца и не провел ни одного официального матча.

«Нам очень трудно прощаться, но нынешняя политическая ситуация не оставила нам выбора. Также наши семьи выступили с просьбой вернуться на родину. Нам было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие», – пояснил Фарке.

Вероятно, из «Краснодара» уйдет и Крыховяк

«Матч ТВ» сообщил, что одновременно с выходом новости на сайте «Краснодара» в клубе прошло собрание, на котором игрокам сообщили об уходе Фарке. Затем состоялся диалог между легионерами. По информации «Матча», покинуть Россию хочет и Гжегож Крыховяк.

Фарке хотел гибкую команду, настроенную на владение мячом

Фарке в интервью ютуб-каналу «Краснодара» говорил, что мечтает о гибкой команде, настроенной на владение мячом: «Мы ведем привилегированный образ жизни, постоянно находимся под прицелом камер и занимаемся любимым делом – я убежден, что мы должны расплачиваться за это. Моя философия заключается в усердной работе и высочайшем уровне физической подготовки. Футбол прежде всего игра для болельщиков, поэтому я хочу развлечений и веселья. Я был нападающим, поэтому хочу создавать моменты и забивать голы.

Чемпионов отличает умение доминировать на поле, владеть мячом, контролировать игру. Нужно не реагировать, а провоцировать развитие событий.

Я не сильный приверженец стандартных схем – важно быть гибким. Моя команда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч. Если команда хочет хорошо выступать на высшем уровне, то должна уметь создавать моменты против хорошо организованной защиты. Ты не можешь поменять стиль соперника, но должен быть осведомлен о нем, тогда найдешь решение и выходы».

«Спорт-Экспресс»: «Краснодар» заинтересован в Карпине

По информации «СЭ», принять «Краснодар» может Валерий Карпин. Контракт Карпина со сборной России рассчитан до конца марта 2022 года.

Пока же исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» назначен Алексей Антонюк, который раньше работал тренером вратарей.

Фото: globallookpress.com/Nigel Keene via www.imago-images/www.imago-images.de; vk.com/fckrasnodar