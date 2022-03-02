Уход Гиздоля из «Локо»: провалился по результатам, обещал прорыв весной, не попрощался с командой

«Как тренируемся, так и играем».

Из-за ситуации на Украине Маркус Гиздоль покинул «Локомотив». Готовить команду к ближайшим матчам будет Марвин Комппер.

Давайте оценим работу немца в РПЛ – получилось не очень.

Гиздоль провалился по результатам, в руководстве «Локо» его уход считают нарушением контракта

Маркус возглавил «Локо» в октябре прошлого года. За это время Гиздоль так и не привык к РПЛ: при нем москвичи выиграли только три матча чемпионата из восьми – 37%. Это худший процент среди всех тренеров клуба, даже включая тех, кто работал в роли исполняющих обязанности. В Лиге Европы «Локо» Гиздоля тоже выступил грустно: два очка и последнее место в группе.

В связи с уходом немца высказался гендиректор «Локо» Владимир Леонченко – видит нарушение контракта.

«Решение Маркуса Гиздоля и Зильбрехта Лутца (его помощника – Sports.ru) – это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств. Я исхожу из того, что профессия тренера, особенно в топ-клубе, – это всегда стресс и колоссальное давление, и тренер должен выполнять контракт и уметь под этим давлением работать, каким бы ни был его источник.

Поэтому решение покинуть «Локомотив» в определенном смысле показывает уровень профессионализма. Тем не менее мы понимаем, что в сложившейся ситуации это их личный выбор», – заявил Леонченко.

Перед рестартом обещали, что «Локо» прорвет

В декабре 2021-го, после победы над «Уфой» (2:0), Гиздоль сослался на проблемы с составом и призвал ждать от команды большего.

«У меня никогда не было столько эмоций до зимнего перерыва, сколько я пережил здесь. Могу сослаться на статистику, что мы задействовали 30 игроков во всех играх. Это говорит о трудностях, с которыми мы столкнулись. У нас было уменьшено количество тренировок из-за Лиги Европы. Когда команда будет окончательно готова, мы покажем другую игру», – объяснял немец.

Защитник «Локо» Тин Едвай рассказывал, что на сборах команда прибавила. «Можно заметить изменения, если сравнивать с играми, которые были более десяти дней назад. Мы прибавили во многих компонентах: начало атаки, завершение, прессинг, скоростная работа. У тренера сейчас достаточно много времени, чтобы внедрить свои идеи, показать и рассказать нам, что он хочет видеть от команды», – говорил Едвай.

Гиздоль даже не попрощался с командой – игроки не удивились

Экс-директор «Локо» по связям с общественностью Кирилл Брейдо добавил подробностей по уходу в своем телеграм-канале – намекнул, что игроки не в восторге от сборов, с командой Гиздоль даже не попрощался.

«Я не буду вспоминать осенние результаты или писать, что в команде думают о его сборах. Возможно, это мнение ошибочное, и весной команда наоборот физически будет готова. Но Гиздоль с командой даже не попрощался. Причем сборы только завершились, каждый день вместе с утра до позднего вечера – и не попрощался. Как отреагировала команда? Не сильно удивилась», – написал Брейдо.

В ноябре Федор Смолов жаловался на тренировки, объясняя болельщикам поражение от тульского «Арсенала» (1:3): «Как тренируемся, так и играем».

Корнетка говорил, что трудности «Локо» вызваны травмами и сложной адаптацией иностранцев

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка в январском интервью Sports.ru объяснял проблемы команды так:

«Наверное, неправильно так говорить, но ноябрь и декабрь были просто сумасшедшими. Никогда ни в одной команде при мне не было столько травмированных.

Одни из лучших футболистов Жемалетдинов и Камано не могли играть. А такой команде, как «Локомотив», непросто заменить их молодежью. Да и иностранцами тоже. Ребята хорошо справились, но вы и сами понимаете, что для адаптации в новой культуре и стране нужно несколько месяцев.

Если смотреть только на результат, то не надо было ничего менять. Надо было просто оставить все как было. Но в таком случае через год или два другие команды – как «Динамо», ЦСКА или «Спартак» – обойдут «Локомотив», и все будут спрашивать: «Почему вы ничего не сделали? Почему ничего не поменяли? У них ярко и бодро играет молодежь, а почему у нас – нет?» А мы ответим: «Потому что результат»?

Результат придет позже. Мы уже поменяли кое-что и верим в то, что делаем».

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков; globallookpress.com/Pressefoto Rudel/Robin Rudel, Dmitry Golubovich/Global Look Press