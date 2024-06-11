Выборы в Европарламент или просмотр гонки «Ф-1»? Для премьера Румынии все очевидно
Крайне уверенный политик.
С 6 по 9 июня страны, входящие в Европейский союз, проводили местные выборы в Европарламент. Каждая страна должна заполнить квоту, которую она получает в соответствии с количеством населения (от 6 до 96) представителей.
Выборы в Румынии проходили в воскресенье. В этот же день «Формула-1» проводила Гран-при Канады, который из-за погоды (постоянно заряжавший и прекращавшийся дождь) обещал быть очень интересным и захватывающим. Так и вышло: дождевая комедия, сдавший победу пит-стопами «Макларен», бесконечные обгоны за подиум
А премьер-министр балканской страны и лидер местной социал-демократической партии (PSD) Марчел Чолаку в день выборов был очень уверен в себе и голосующих. Вместо того, чтобы следить за ходом политической гонки в Европарламент, политик решил посмотреть «Формулу-1».
Журналисты, которые присутствовали в штаб-квартире партии, удивились такому решению. «Думаю, что премьер-министр смотрит сейчас Antena 3 CNN (румынский новостной канал). Если я не ошибаюсь, его телефон включен», − предполагали они в прямом эфире.
Но Чолаку переиграл всех.
− Премьер-министр, ваш телефон включен? Вы смотрите Antena 3 CNN или нет?
− Я смотрю гонку.
− Какую гонку вы смотрите?
− «Формулу-1»... в Канаде.
− Но ведь до окончания голосования всего час.
− Отлично, мы ждем результаты. Половина гонки − это только ее старт.
Позднее он чуть детальней объяснил выбор в пользу «Ф-1»: «Нас ждут хорошие результаты [выборов]. Я уже говорил вам, что PSD выиграла выборы». На тот момент итоги еще не подвели, но уверенность Чолака впечатлила румын.
Политик оказался дважды прав: постоянно меняющаяся на автодроме имени Жиля Вильнева погода внесла коррективы не только в стратегию команд, но и привела к вылетам и ошибкам пилотов. По этой причине во время Гран-при часто менялись лидеры, а гонщики вели борьбу на каждой круге. Несмотря на то, что победил вновь лидер сезона Макс Ферстаппен, вряд ли кто-то из зрителей скажет, что гонка выдалась неинтересной: посмотрите только на лэпчарт! Одних только разменов в битве за подиум – с десяток:
А уверенность в победе Чолака оказалась не напрасной: PSD набрала 48,7% голосов. У Румынии 33 места в Европарламенте, а это значит, что политическая сила премьер-министра выставит туда большинство.
Альянс социал-демократов и либералов вынес оппозицию, как Макс Ферстаппен пелотон в прошлом сезоне. Действительно, волноваться было не о чем. Разве что о процентах: фактически каждые новые 3% - одно дополнительное место в парламенте, больше переговорной силы и возможность повлиять на что-то.
А вы бы что выбрали на месте премьера?
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Фото: LUIGI MISTRULLI/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press