Рекорд Кассьерры, капитан «Динамо» тащит к чемпионству. Сборная тура в фэнтези РПЛ

Сборная 29-го тура Мир РПЛ в фэнтези-турнире .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Илья Лантратов, вратарь, «Локомотив» (14,60%) – 8 очков

Единственный сухой вратарь тура. На везение это не спишешь. Лантратов совершил восемь спасений против «Факела», заработал два бонусных балла. В заключительном туре «Локомотив» едет к «Балтике», хозяевам нужна только победа, поэтому ворота Ильи будут атаковать активно. Не исключено, что его вообще не выпустят – «Локо» потерял шансы подняться выше.

Сильвие Бегич, защитник, «Урал» (10,10%) – 12 очков

«Урал» и «Оренбург» сыграли результативную ничью, которая может устроить оба клуба. Охотно атаковали не только нападающие, но и защитники, среди них выделяется Бегич с дублем. В заключительном матче «Уралу» играть на выезде с ЦСКА. Соперник непростой, а желтые карточки хорват зарабатывает чаще, чем забивает. Брать его не стоит.

Фабиан Бальбуэна, защитник, «Динамо» (3,61%) – 14 очков

Еще один герой-защитник. Матч против «Крыльев Советов» складывался для «Динамо» непросто. Проигрывали, но дубль Бальбуэна позволил выйти вперед и довести до разгрома. «Динамо» в шаге от чемпионства, хватит и ничьей, но добывать ее нужно на тяжелом выезде с «Краснодаром». Сушить – не главный козырь «Динамо». Предпочтительнее выбрать игроков атаки.

Аббосбек Файзуллаев, полузащитник, ЦСКА (8,64%) – 8 очков

У ЦСКА в этом сезоне не все здорово с обороной, но против тонущего «Пари НН» нужна была атака. А она у армейцев в порядке. Один из ярких созидателей – Файзуллаев, отдавший две голевых. Впереди у ЦСКА домашний «Урал»: екатеринбуржцам есть, за что бороться, но фаворитом матча будет ЦСКА. Ситуационно взять Аббосбека можно.

Матео Кассьерра, нападающий, «Зенит» (31,51%) – 23 очка

Автор первого в истории РПЛ пента-трика! Кассьерра будто бы пытался искупить весенний спад одним матчем. И у него получится, если «Зенит» станет чемпионом. Точно нужна домашняя победа над «Ростовом», Матео – самый очевидный кандидат в капитаны на финальный тур.

Дедлайн 30-го тура – 25 мая (суббота) в 16:30 мск . Все матчи заключительного тура стартуют одновременно.