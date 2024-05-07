Долгожданные голы, недооцененный пик, занос от затычки. Сборная тура в фэнтези РПЛ

Сборная 27-го тура Мир РПЛ в фэнтези-турнире .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Артур Нигматуллин, вратарь, «Пари НН» (10,78%) – 8 очков

Сменивший тренера «Пари НН» выставил автобус против «Спартака». Сработало. Большая заслуга Нигматуллин: он не только засушил, но и получил два бонусных балла за сэйвы. Календарь у нижегородцев непростой: «Сочи» (г), ЦСКА (д), «Крылья Советов» (г). Если у вас еще нет Артура, брать его в состав не стоит.

Илья Рожков, защитник, «Рубин» (17,74%) – 7 очков

Игрок, которого из-за цены (4.5) часто берут затычкой, радует второй тур подряд. С «Уралом» был пас, сейчас с ЦСКА отличный гол на добивании. Впереди у «Рубина» «Ростов» (д), «Спартак» (г) и «Сочи» (д). Рожков хорошо впишется на скамейку, а у кого-то и в основу.

Матиас Перес, защитник, «Оренбург» (5,21%) – 8 очков

Отличительная черта лидера – проявлять себя в нужный момент. Перес регулярно забивал осенью, весной у него были лишь четыре желтые, но в важном матче с «Крыльями» он реализовал пенальти. Впереди у «Оренбурга» тяжелый календарь: «Локомотив» (д), «Урал» (г), «Спартак» (д). Если и брать Переса – только на лавку.

Муми Нгамале, полузащитник, «Динамо» (3,54%) – 9 очков

Чем дальше в сезон, тем меньше забивал Нгамале, а в последних матчах не всегда играл в основе. Но наконец вернулись голы! Два тура назад вышел на замену и отличился с «Оренбургом», а в этом появился в концовке с «Сочи» и спас для «Динамо» победу: гол и пас за 13 минут! Брать Нгамале в следующих турах можно, если хотите рисковать. Ведь более популярный Бителло в этом туре тоже забил. Впереди «Балтика» (г), «Крылья Советов» (д) и «Краснодар» (г). Календарь средней сложности.

Сауль Гуарирапа, нападающий, «Сочи» (0,74%) – 7 очков

Гуарирапа будто намекает нам, что менее одного процента владения – грандиозная недооценка. У Сауля 4+1 весной. Впереди у «Сочи» домашний матч с «Пари НН», который обязательно надо выигрывать. Дальше «Краснодар» (д) и «Рубин» (г), но степень мотивации форварда в этих матчах зависит от того, останутся ли у «Сочи» шансы на спасение.

Дедлайн 28-го тура – 10 мая (пятница) в 16:00 мск . Тур откроет матч «Крылья Советов» – «Ахмат»