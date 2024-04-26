Беспощадный Калинский, топы «Краснодара» и обидчики «Зенита». Сборная тура в фэнтези РПЛ

Сборная 21-го тура Мир РПЛ в фэнтези .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Иван Ломаев, вратарь, «Крылья Советов» (2,17%) – 7 очков

Ломаев помог «Крыльям» минимально обыграть на выезде «Факел», бонусный балл ему принесли три сэйва. Впереди испытание домашней встречей с «Краснодаром», который рвется к чемпионству. Гости будут фаворитом. Ивана можно оставлять в составе, если он уже есть, но вряд ли стоит докупать.

Умар Сако, защитник, «Ростов» (0,17%) – 9 очков

Автор паса на единственный гол в матче с «Уралом». «Ростов» не развалился после разгрома от «Спартака», впереди домашний матч с «Оренбургом», но все равно стоит пройти мимо Сако. До этого у него было лишь четыре желтых карточки. Есть кандидаты поинтереснее.

Николай Калинский, полузащитник, «Пари НН» (2,86%) – 13 очков

Сделал дубль с пенальти «Локомотиву». Калинский часто играет низко, результативных действий с игры ждать трудно. Два 11-метровых именно против «Локо» логичны, москвичи чаще других их привозят – уже восемь. Впереди по календарю у нижегородцев «Ахмат» и «Спартак», вторая и третья команды этого антирейтинга. Если очень хочется, с Калинским можно рискнуть.

Джон Кордоба, нападающий, «Краснодар» (25,27%) – 9 очков

Есть вещи, которые не меняются: среди них то, что Кордоба забивает. С «Балтикой» колумбиец сделал дубль, это даже для него нечастое явление. Форвард в прекрасной форме и просится в состав. «Краснодар» гонится за «Зенитом», отдыхать точно не будет.

Мирлинд Даку, нападающий, «Рубин» (5,26%) – 10 очков

Поучаствовал в голах, вернувших интригу в чемпионат. И подарил надежду болельщикам «Рубина», что команда вернула прекрасную осеннюю форму. Если ищете нешаблонного форварда, с которым реально рисковать и отыгрывать позиции, Даку – один из вариантов. У него 2+3 весной, а на горизонте домашний матч с «Уралом». Правда, затем ЦСКА (г), «Ростов» (д) и «Спартак» (г).

Новый тур уже скоро, дедлайн 26-го тура – 28 апреля (воскресенье) в 14:00 . Тур откроет матч «Ахмат» – «Пари НН»