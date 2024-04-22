Возродившийся Ионов, бомбардир из «Сочи» и герой «Спартака». Сборная тура в фэнтези РПЛ

Сборная 25-го тура Мир РПЛ в фэнтези .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Михаил Кержаков, вратарь, «Зенит» (5,80%) – 7 очков

«Зенит» не пропускает дома уже четыре тура. Поэтому не удивительно видеть Михаила в сборной. Вратарь в неплохой форме, защита команды тоже. И это главная загвоздка. Проще и дешевле купить защитника. Либо вложиться только в линию атаки – календарь «Зенита» к сухарям не располагает. Домашний матч с «Рубином» перспективен, но затем выезды к «Динамо» с «Факелом» и домашняя встреча с ЦСКА.

Александар Юкич, полузащитник, «Сочи» (0,09%) – 8 очков

Юкич был активен и в прошлых встречах, но результативным действием отметился только сейчас. Впереди у «Сочи» матчи с «Ахматом» (г) и «Факелом» (д). Несмотря на календарь, Юкич – выбор рисковый и не самый очевидный. Лучше его избежать.

Хесус Медина, полузащитник, «Спартак» (1,39%) – 15 очков

Главный герой тура. Помог «Спартаку» разобрать на атомы великолепный весной «Ростов». Медина прибавляет игрокам в фэнтези головной боли. Впереди тяжелые матчи с ЦСКА и «Локомотивом», стоит Медина недешево – кажется, что свои вложения не отобьет. Но если вы верите в подъем «Спартака», можете поверить и в Медину.

Алексей Ионов, полузащитник, «Урал» (0,79%) – 13 очков

Дубль Ионова позволил «Уралу» добиться веселой ничьей с «Сочи», но обольщаться не стоит. Ионов фактически играл нападающего в отсутствии дисквалифицированного Алексея Каштанова против имеющего проблемы соперника. Так будет не всегда. К Ионову пока лишь присматриваемся.

Сауль Гуарирапа, нападающий, «Сочи» (0,79%) – 10 очков

Главная надежда «Сочи» на спасение. Гуарирапа забивал во всех встречах, которые проводил от свистка до свистка, у него 3+1 в этом сезоне. Сауль не мастхэв, но лишь потому, что выбор атакующих вариантов велик. Отлично подойдет игроку, который хочет рискнуть и постараться отыграть побольше позиций. Либо желает приобрести бюджетного форварда.

Новый тур уже совсем скоро, дедлайн перенесенного 21-го тура – 24 апреля (среда) в 16:00. Тур откроет матч «Оренбург» – «Динамо»