29 очков за два тура – этого парня лучше взять уже сейчас. Сборная фэнтези РПЛ

Сборная 22-го тура Мир РПЛ в фэнтези .

Она собрана так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Илья Помазун, вратарь, «Урал» (13,57%) – 9 очков

Взять его под гостевой матч со «Спартаком» было экстравагантным выбором. Но немало игроков рискнули – и по делу. Помазун выдал отличный матч: засушил, плюс девять сэйвов принесли три бонусных балла. Впереди домашняя игра с «Крыльями Советов». Илью можно рассмотреть как один из вариантов в ворота.

Кевин Андраде (3,62%) и Диего Луна (0,19%), защитники, «Балтика» – по 6 очков

Защита «Балтики» принесла сухарики. Калининградцы продолжают неплохо играть дома, так что любой из обороны за 5 или вратарь Евгений Латышонок, могут претендовать на место в ваших составах. Но не прямо сейчас, впереди «Ахмат» и «Зенит» в гостях. Разве что как недорогие играющие запасные.

Мартин Крамарич, полузащитник, «Сочи» (3,36%) – 8 очков

Крамарич в огне, второй раз подряд в сборной тура, причем после матчей с «Локомотивом» и ЦСКА. Брать ли словенца – сложное решение. «Сочи» в неплохой форме, а сам игрок в отличной. Но впереди выездные «Ростов» с «Ахматом».

Мохаммад Мохеби, полузащитник, «Ростов» (4,70%) – 16 очков

Главный герой низового тура, тоже второй раз подряд в сборной. Если Мохеби продолжит в том же темпе, станет мастхэвом. Сделал второй дубль подряд (принес 29 очков за два тура) и уничтожил «Динамо», а «Ростов» еще не терял очки весной. Впереди гостевые матчи с «Уралом» и «Факелом», а также домашняя игра с «Сочи». Пожалуй, Мохеби лучше взять уже сейчас, чтобы затем не кусать локти.

Мирлинд Даку, нападающий, «Рубин» (5,06%) – 9 очков

Осенью Мирлинд не провалился, но чаще расстраивал. А значит и весной стоит подходить его выбору аккуратно. Гол плюс пас с «Ахматом» впечатляют, впереди выезды к «Крыльям Советов» и «Оренбургу», но мастхэвом Даку не назвать. Берите, если не найдете более очевидных кандидатов в атаку и более нужных замен.

Дедлайн 22-го тура – 6 апреля (суббота) в 14:00. Тур откроет матч «Урал» – «Крылья Советов»