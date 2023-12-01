Такие разные вспышки в «Локо», двое в центре из «Спартака». Сборная тура в фэнтези РПЛ

Сборная 18-го тура Мир РПЛ в фэнтези – последняя в 2023-м.

Как она собрана:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Матвей Сафонов, вратарь, «Краснодар» (21,01%) – 8 очков

Матвей отлично провел матч с ЦСКА, добавив к сухарю два бонуса за сэйвы. В осенней части сезона самыми популярными пиками команды были нападающий Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян. Но если кто-то из этой парочки сменит команду за зиму, Матвей станет перспективным кандидатом на место второго краснодарца.

Наир Тикнизян (30,54%) и Евгений Морозов (0,40%), «Локомотив», защитники – по 12 очков

Человек с фамилией Морозов был обязан забить в матче, который был на грани переноса из-за холода! Вообще-то бомбардирским талантом Евгений раньше не блистал. А вот Наир в атаке хорош, в трех последних турах сделал 2+1 – показатель, достойный классного форварда. Морозова стоит рассматривать под календарь, а Тикнизян может оказаться весенним мастхэвом.

Кристофер Мартинс (0,98%) – 11 очков и Квинси Промес (47,51%) – 7 очков,

Полузащитники «Спартака» синхронно заходят в сборную тура. Москвичи уверенно отомстили «Крыльям Советам» за 0:4 в первом круге. У Мартинса гол и пас, он набрал больше всех. Но Промес – один из самых очевидных пиков на весну, а над Кристофером стоит подумать. У «Спартака» непростой рестарт, в марте матчи с «Зенитом» и ЦСКА. Второй игрок может быть просто ни к чему.

Эдуард Сперцян, полузащитник, «Краснодар» (33,55%) – 7 очков

Не знаем, в курсе ли Эдуард, но с Матео Кассьеррой он бьется не только за титул чемпиона России, но и за звание лучшего игрока по фэнтези-очкам. Благодаря ассисту с углового против ЦСКА полузащитник первым в сезоне пробил сотню баллов. Брать ли такого игрока на весну? Ответ очевиден.

Мирлинд Даку, нападающий, «Рубин» (4,83%) – 7 очков

Нападающий наконец-то начал оправдывать надежды. И вдруг перерыв! Зимняя пауза не к месту для казанцев. Сумеет ли за зиму «Рубин» не потерять свою игру, а Даку не сбить прицел – вопрос. Стартовый календарь, включающий выезды к «Краснодару» (19-й тур) и «Зениту» (21-й), верить в атаку «Рубина» не располагает.