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Такие разные вспышки в «Локо», двое в центре из «Спартака». Сборная тура в фэнтези РПЛ

fantasy fantasy
Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Евгений Морозов Евгений Морозов
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Кристофер Мартинс Перейра Кристофер Мартинс Перейра
Квинси Промес Квинси Промес
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Мирлинд Даку Мирлинд Даку
Рубин Рубин
Локомотив Локомотив
Зенит Зенит
Спартак Спартак
ЦСКА ЦСКА
Краснодар Краснодар
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Футбол Футбол

Сборная 18-го тура Мир РПЛ в фэнтези – последняя в 2023-м.

Как она собрана:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Матвей Сафонов, вратарь, «Краснодар» (21,01%) – 8 очков

Матвей отлично провел матч с ЦСКА, добавив к сухарю два бонуса за сэйвы. В осенней части сезона самыми популярными пиками команды были нападающий Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян. Но если кто-то из этой парочки сменит команду за зиму, Матвей станет перспективным кандидатом на место второго краснодарца.

Наир Тикнизян (30,54%) и Евгений Морозов (0,40%), «Локомотив», защитники – по 12 очков

Человек с фамилией Морозов был обязан забить в матче, который был на грани переноса из-за холода! Вообще-то бомбардирским талантом Евгений раньше не блистал. А вот Наир в атаке хорош, в трех последних турах сделал 2+1 – показатель, достойный классного форварда. Морозова стоит рассматривать под календарь, а Тикнизян может оказаться весенним мастхэвом.

Кристофер Мартинс (0,98%) – 11 очков и Квинси Промес (47,51%) – 7 очков, 

Полузащитники «Спартака» синхронно заходят в сборную тура. Москвичи уверенно отомстили «Крыльям Советам» за 0:4 в первом круге. У Мартинса гол и пас, он набрал больше всех. Но Промес – один из самых очевидных пиков на весну, а над Кристофером стоит подумать. У «Спартака» непростой рестарт, в марте матчи с «Зенитом» и ЦСКА. Второй игрок может быть просто ни к чему.

Эдуард Сперцян, полузащитник, «Краснодар» (33,55%) – 7 очков

Не знаем, в курсе ли Эдуард, но с Матео Кассьеррой он бьется не только за титул чемпиона России, но и за звание лучшего игрока по фэнтези-очкам. Благодаря ассисту с углового против ЦСКА полузащитник первым в сезоне пробил сотню баллов. Брать ли такого игрока на весну? Ответ очевиден.

Мирлинд Даку, нападающий, «Рубин» (4,83%) – 7 очков

Нападающий наконец-то начал оправдывать надежды. И вдруг перерыв! Зимняя пауза не к месту для казанцев. Сумеет ли за зиму «Рубин» не потерять свою игру, а Даку не сбить прицел – вопрос. Стартовый календарь, включающий выезды к «Краснодару» (19-й тур) и «Зениту» (21-й), верить в атаку «Рубина» не располагает.

Новый тур стартует весной, после зимней паузы. Ориентируемся на 1-3 марта и думаем, как потратить шесть замен!

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