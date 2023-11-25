Кем заменить Кордобу? Главный вопрос перед туром РПЛ в фэнтези

Перед 17-м туром РПЛ в фэнтези отдельно волнует главный вопрос – на кого заменить Джона Кордобу.

Форвард «Краснодара» получил дисквалификацию на три матча, это проблема как минимум для 30% фэнтези-менеджеров, у кого он в составе. Это четвертый по популярности нападающий в турнире и

Кордоба стоит 8,5 – на эти деньги можно позволить себе почти любого нападающего. Кого же выбрать?

Евгений Марков («Факел», 6,5)

Воронежцы не разочаровали даже после минимального поражения от «Рубина», а их нападающий забил за сезон шесть мячей. Под игру с крайне грустной на выезде «Балтикой» – что надо. Тем более калининградцы еще и добираются в Воронеж с проблемами. Следом у «Факела» матч с «Динамо», которое выделяет сильной атакой, а не надежной обороной.

Александр Соболев («Спартак», 8,5)

Соблазнительный, но рисковый вариант. В предыдущем матче отдал две голевые передачи, а впереди игры с «Ахматом» (выезд) и «Крыльями Советов» (дома). Но все понимают, что Гильермо Абаскаль легко может включить ротацию.

Федор Чалов (ЦСКА, 9,0)

Если найти дополнительные 0,5 млн (форвард ЦСКА единственный на позиции, кто стоит дороже Кордобы), это один из самых надежных вариантов. Правда, за весь ноябрь у Федора лишь один голевой пас. А у ЦСКА впереди непростой календарь: «Ростов» дома и «Краснодар» на выезде. Зато это один из топов по сумме фэнтези-очков среди нападающих – четвертое место.

Антон Заболотный (ЦСКА, 7,5)

Стабильно в основе последние четыре тура, забил в предыдущем матче – очевидные плюсы. А среди минусов нелегкий календарь и то, что у Антона бывают перебои с голами при идеальной старательности и полезности для команды.

Александр Кокшаров (Краснодар, 6,0)

В клубе нет прямой замены Кордобе. Отец Александра, олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров, уверяет, что сыну надо дать шанс в основе. Это самый очевидный вариант по позиции, но большой риск: молодой форвард может и не выйти с первых минут, и мало набрать, если появится в основе. Опция для тех, кому совсем нечего терять.

Конечно, среди самых популярных вариантов в атаке – Иван Сергеев из «Зенита» и Константин Тюкавин из «Динамо».

Дедлайн в 17-м туре – 2 декабря (суббота) в 14:00 мск . Первым будет матч «Факел» – «Балтика»

Фото: vk/fckrasnodar; pfc-cska.com