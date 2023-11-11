«Динамо» разорвало, сюрприз из «Локо», польза защитников. Сборная тура в фэнтези РПЛ

Сборная 16-го тура Мир РПЛ в фэнтези.

Как она собрана:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Никита Гойло, вратарь, «Сочи» (0,37%) – 7 очков

Казалось бы, какая еще оборона «Сочи»? Команда крупно проиграла «Зениту» (0:3). Но помог Клаудиньо с претензией на худшую паненку в истории. Гойло получил бонус за отбитый пенальти. Брать в дальнейшем его не стоит. Во-первых, место в основе у Гойло не железное. Во-вторых, «Сочи» пропускает чаще всех в лиге.

Алексей Грицаенко, защитник, «Рубин» (1,54%) – 9 очков

В защитника второй тур подряд не верят, а он снова в символической сборной за счет сухаря и голевой передачи. Казанцы минимально обыграли «Факел» в битве открытий осени. Они не пропускают уже шесть туров подряд, но впереди проверка от «Динамо» (в гостях). Если верите, что и здесь «Рубин» выстоит – купите Алексея.

Бителло, полузащитник (3,15%) – 13 очков, Константин Тюкавин, нападающий (30,04%) – 10 очков, оба – «Динамо»

Были правы те, кто доверился атаке «Динамо» пять туров назад, когда начался приятный календарь. Бразилец с той поры забил три мяча, а россиянин оформил 4+1. Особенно хороши оба были против ЦСКА. Впереди, как мы уже знаем, идеальная шесть туров оборона «Рубина». Брать динамовцев под тур не обязательно, но и скидывать, если уже есть, не стоит.

Максим Осипенко, защитник, «Ростов» (21,8%) – 12 очков

Игрок с удивительно низким процентом владения для своих характеристик. Защитник-пенальтист забивает три тура подряд! А сейчас еще и сухарик прилетел. Осипенко на первом месте по среднему набору очков среди всех защитников (6,2 за матч). Впереди ЦСКА и «Ахмат». Весьма вероятно, что Максим достойно наберет даже на выезде с армейцами.

Рифат Жемалетдинов, полузащитник, «Локомотив» (0,53%) – 11 очков

Полпроцента пользователей либо что-то знали, либо давно не делали замены. Рифат давно не играл из-за травмы, вернулся – и ему хватило 33 минут на дубль. Впереди домашние матчи с «Зенитом» и «Уралом». Брать Рифата под петербуржцев не стоит. Но если дубль позволит ему получить место в основе, любители нетривиальных решений могут рискнуть покупкой Жемалетдинова под «Урал».