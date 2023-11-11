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«Динамо» разорвало, сюрприз из «Локо», польза защитников. Сборная тура в фэнтези РПЛ

Никита Гойло Никита Гойло
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
Ростов Ростов
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Бителло Бителло
Алексей Грицаенко Алексей Грицаенко
Максим Осипенко Максим Осипенко
Рифат Жемалетдинов Рифат Жемалетдинов
ЦСКА ЦСКА
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
Урал Урал
Рубин Рубин
fantasy fantasy
Футбол Футбол

Сборная 16-го тура Мир РПЛ в фэнтези.

Как она собрана:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Никита Гойло, вратарь, «Сочи» (0,37%) – 7 очков

Казалось бы, какая еще оборона «Сочи»? Команда крупно проиграла «Зениту» (0:3). Но помог Клаудиньо с претензией на худшую паненку в истории. Гойло получил бонус за отбитый пенальти. Брать в дальнейшем его не стоит. Во-первых, место в основе у Гойло не железное. Во-вторых, «Сочи» пропускает чаще всех в лиге.

Алексей Грицаенко, защитник, «Рубин» (1,54%) – 9 очков

В защитника второй тур подряд не верят, а он снова в символической сборной за счет сухаря и голевой передачи. Казанцы минимально обыграли «Факел» в битве открытий осени. Они не пропускают уже шесть туров подряд, но впереди проверка от «Динамо» (в гостях). Если верите, что и здесь «Рубин» выстоит – купите Алексея.

Бителло, полузащитник (3,15%) – 13 очков, Константин Тюкавин, нападающий (30,04%) – 10 очков, оба – «Динамо»

Были правы те, кто доверился атаке «Динамо» пять туров назад, когда начался приятный календарь. Бразилец с той поры забил три мяча, а россиянин оформил 4+1. Особенно хороши оба были против ЦСКА. Впереди, как мы уже знаем, идеальная шесть туров оборона «Рубина». Брать динамовцев под тур не обязательно, но и скидывать, если уже есть, не стоит.

Максим Осипенко, защитник, «Ростов» (21,8%) – 12 очков

Игрок с удивительно низким процентом владения для своих характеристик. Защитник-пенальтист забивает три тура подряд! А сейчас еще и сухарик прилетел. Осипенко на первом месте по среднему набору очков среди всех защитников (6,2 за матч). Впереди ЦСКА и «Ахмат». Весьма вероятно, что Максим достойно наберет даже на выезде с армейцами.

Рифат Жемалетдинов, полузащитник, «Локомотив» (0,53%) – 11 очков

Полпроцента пользователей либо что-то знали, либо давно не делали замены. Рифат давно не играл из-за травмы, вернулся – и ему хватило 33 минут на дубль. Впереди домашние матчи с «Зенитом» и «Уралом». Брать Рифата под петербуржцев не стоит. Но если дубль позволит ему получить место в основе, любители нетривиальных решений могут рискнуть покупкой Жемалетдинова под «Урал».

Новый тур уже в субботу, 2 декабря, дедлайн – 16:30 мск. 17-й тур откроется матчем «Сочи» – «Крылья Советов».

4 комментария

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5 попаданий из 10 полевых + Сантос занес как Грицаенко
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Фэнтези на Sports.ru
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5 попаданий из 10 полевых + Сантос занес как Грицаенко
Вау! На сколько мест в общем зачете получилось подняться?
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0
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Ответ Фэнтези на Sports.ru
Вау! На сколько мест в общем зачете получилось подняться?
575, могло быть больше, но случился промах с кэпом Миранчуком - не на того полузащитника из Локо поставил!
+2
-1
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QUIKSILVER
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575, могло быть больше, но случился промах с кэпом Миранчуком - не на того полузащитника из Локо поставил!
Капитанство Миранчука доказывает что это всё случайность
0
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