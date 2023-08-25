Уходим на паузу для сборных с такими итогами.

В этом списке:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Николай Рассказов (6,8%), «Крылья Советов» – 12 очков

В преддверии тура среди экспертов стал популярнее самого Гленна Бейла (26,4% против 23,6). Повлияла более низкая цена (-0,5) и статистика. Начал сезон запасным, но за шесть неполных игр успел набрать 1+1 (сейчас 1+3). Дальше – выезд против ЦСКА и домашние матчи с «Сочи» и «Спартаком». Если хватает бюджета, смело можно оставлять запасным и выпускать под равных соперников.

Брайан Мансилья (1,3%), «Оренбург» – 11 очков

«Оренбург» все еще лихорадит, но ничья с «Краснодаром» и разгром «Сочи» – знак, чтобы обратить внимание на аргентинца. Он как был, так и остается лидером оренбуржской атаки. К тому же травмирован Дмитрий Воробьев. Правда, календарь непростой – выезды с «Локомотивом» и набравшим ход «Нижним», дальше – домашняя игра с «Зенитом».

Фернандо Костанза (3,5%), «Крылья Советов» – 11 очков

Травма Гарре заставила искать атакующий пик самарцев под хороший календарь. Большинство увидели перспективу в дешевом Салтыкове (5,5 – 13%), но тот после фееричного дубля несколько туров назад перестал заносить. Пенальтистом и лидером атаки стал Фернандо, который хоть и дороже на 0,5 млн, но за два матча выбил 13 очков. Опять-таки под ЦСКА – выбор спорный, надо было брать раньше.

Артем Дзюба (14,9%), «Локомотив» – 10 очков

Артем проснулся и сделал 1+1 против «Балтики», было читаемо. Нападающего активно добирали в составы, капитанили и остались в выигрыше. Пока он нестабилен, но под «Оренбург» и «Пари НН» дома взять стоит. А между ними еще выезд к «Зениту» – но для Дзюбы это может и плюс, знаем его скилл выдавать максимум против раздражителей.

Николай Калинский (1,2%), «Пари НН» – 10 очков

Период всплеска, 18 очков за два тура. Другое дело, что думать о покупке нужно было раньше – впереди выезды к «Динамо» и «Локомотиву», между ними «Оренбург».