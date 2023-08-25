Футбольный Fantasy-блог
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Рассказов – лидер. Эта и другие аномалии тура РПЛ в Fantasy-сборной

Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Оренбург Оренбург
Николай Рассказов Николай Рассказов
Гиорги Шелия Гиорги Шелия
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Николай Калинский Николай Калинский
Ахмат Ахмат
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Локомотив Локомотив
Лукас Оласа Лукас Оласа
Артем Дзюба Артем Дзюба
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Балтика Балтика
Гедеон Гузина Гедеон Гузина
Брайан Мансилья Брайан Мансилья
Крылья Советов Крылья Советов
fantasy fantasy
Фернандо Костанза Фернандо Костанза
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
Футбол Футбол

Уходим на паузу для сборных с такими итогами.

В этом списке: 

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Николай Рассказов (6,8%), «Крылья Советов» – 12 очков

В преддверии тура среди экспертов стал популярнее самого Гленна Бейла (26,4% против 23,6). Повлияла более низкая цена (-0,5) и статистика. Начал сезон запасным, но за шесть неполных игр успел набрать 1+1 (сейчас 1+3). Дальше – выезд против ЦСКА и домашние матчи с «Сочи» и «Спартаком». Если хватает бюджета, смело можно оставлять запасным и выпускать под равных соперников.

Брайан Мансилья (1,3%), «Оренбург» – 11 очков 

«Оренбург» все еще лихорадит, но ничья с «Краснодаром» и разгром «Сочи» – знак, чтобы обратить внимание на аргентинца. Он как был, так и остается лидером оренбуржской атаки. К тому же травмирован Дмитрий Воробьев. Правда, календарь непростой – выезды с «Локомотивом» и набравшим ход «Нижним», дальше – домашняя игра с «Зенитом».

Фернандо Костанза (3,5%), «Крылья Советов» – 11 очков

Травма Гарре заставила искать атакующий пик самарцев под хороший календарь. Большинство увидели перспективу в дешевом Салтыкове (5,5 – 13%), но тот после фееричного дубля несколько туров назад перестал заносить. Пенальтистом и лидером атаки стал Фернандо, который хоть и дороже на 0,5 млн, но за два матча выбил 13 очков. Опять-таки под ЦСКА – выбор спорный, надо было брать раньше.

Артем Дзюба (14,9%), «Локомотив» – 10 очков

Артем проснулся и сделал 1+1 против «Балтики», было читаемо. Нападающего активно добирали в составы, капитанили и остались в выигрыше. Пока он нестабилен, но под «Оренбург» и «Пари НН» дома взять стоит. А между ними еще выезд к «Зениту» – но для Дзюбы это может и плюс, знаем его скилл выдавать максимум против раздражителей. 

Николай Калинский (1,2%), «Пари НН» – 10 очков

Период всплеска, 18 очков за два тура. Другое дело, что думать о покупке нужно было раньше – впереди выезды к «Динамо» и «Локомотиву», между ними «Оренбург».

Теперь пауза почти на две недели, РПЛ вернется 15 сентября – в пятницу, дедлайн в 19:00 мск, когда начнут «Динамо» и «Пари НН».

4 комментария

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Fantasy на Sports.ru
Ответ Borz BZ
Почему расписаны только пять игроков?
Традиционно в этом формате выделяем пятерку с наибольшим количеством очков

Но можем подумать и про всех, про 11 лаконичных комментариев, если этот коммент соберет плюсов)
+9
0
+9
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7000$
Коленька, конечно, удивил.
+1
0
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Krylya
Ответ Borz BZ
Почему расписаны только пять игроков?
От 10 и выше, видимо ниже не захотел
+1
0
+1
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Borz BZ
Почему расписаны только пять игроков?
0
0
0
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