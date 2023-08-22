Можно возвращаться к «Локомотиву» – благодаря календарю.

ЦСКА – «Зенит». Кто лучший выбор с учетом формы игроков и календаря?

Один из центральных матчей тура и ключевые вопросы по командам, откуда у многих по два игрока.

Sanches93 (Moneyball)

– Стандартный пик из «Зенита» на все туры – Дуглас Сантос. У кого нет Матео Кассьерры – надо добирать, но лучше со следующего тура. Федор Чалов не заносит уже три матча, но с учетом календаря я бы его не продавал, а оставлял бы даже против «Зенита».

samson46 («Легенда»)

– Оборонцев ЦСКА, думаю, можно не рассматривать. Чалова, если есть, скидывать не надо – всегда может забите пенальти. В последних матчах расцвел Антон Заболотный, но он всегда был нестабилен, так что это риск, целенаправленно брать не стоит. В «Зените» с возвращением Вендела проснулся Клаудиньо. Дуглас Сантос заносит в основном сухари, но не добирает очков за ассисты. Ну и Кассьерра может забить в любом матче. В общем, из ЦСКА хватит одного Чалова, а в «Зените» выбор – Сантос/Клаудиньо/Вендел/Кассьерра.

Евгений Серочудинов («Ратамахатта»)

– Из ЦСКА я оставлю только Чалова (пенальти никто не отменял), защита меня окончательно разочаровала, ну и тем более какая защита ЦСКА под «Зенит».

У «Зенита» выбор побольше. Кассьерра очень вкусный за свою цену, заносит стабильно. Проснулся Клаудиньо, когда его почти все слили – думаю, есть смысл подумать над возвращением. Вендел – даже дешевле и больше похож на джокера, вариант для любителей рисковать. Дуглас Сантос хоть и выполняет большой объем работы, часто исполняет стандарты, по статистике не впечатляет. На ЦСКА я бы не брал. Если он уже есть, оставлять в запасе смысла нет. Таким образом, идеально для этой игры, на мой взгляд – Чалов и два атакующих пика «Зенита».

«Краснодар» – «Спартак». Брать ли только атакующих игроков, оставлять ли Кордобу и нужен ли Волков?

Еще один центральный матч, субботний. Велик соблазн сделать ставку на атакующих игроков, но что если стабильно пользу приносил защитник «Краснодара» Сергей Волков?

Sanches93: В таких матчах, как правило, стоит оставлять только атакующих игроков, даже несмотря на большое количество очков Волкова, принесенных сухими матчами. Для меня предпочтительнее Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, а из «Спартака» – Квинси Промес + Тео Бонгонда или Александр Соболев. По моему мнению, явный матч на тотал больше.

samson46: Здесь тоже все в атаку. Кордоба меня уже самого немного напрягает, но это самый бьющий игрок «быков», без него никак! Волкова под этот матч я бы не брал – думаю, Промес не даст ему скучать в защите. Сперцян выглядит предпочтительнее.

Евгений Серочудинов: Очень важный вопрос этой игры: кто теперь у «Краснодара» бьет пенальти. Это важно еще и для того, чтобы понять: давать ли еще шанс Сперцяну, если он у вас есть, вдруг пенальти вернулись к нему. В свое время я предпочел его Волкову (естественно, после дубля первого), о чем сейчас, конечно же, жалею.

Тут, как и в прошлой игре, я бы предпочел атакующие пики. Вопрос – сколько? Ощущение, что двух-трех будет достаточно, а Волков может переждать на лавке. У «Краснодара» – банальные Кордоба и Сперцян, у «Спартака» – не менее банальные Промес, Бонгонда и Соболев. Учитывая сильное выступление Соболева в Кубке и статистику, он смотрится предпочтительнее Тео. По Кордобе вопрос хороший, менять имеет смысл, если вы понимаете, на кого. Я вряд ли буду.

Стоит ли возвращать игроков «Локомотива» на домашние матчи с «Балтикой» и «Оренбургом»? А если да – Тикнизяна или кого-то в атаку?

Привлекательный вариант, учитывая календарь: пару скромных соперников. Правда, «Балтика» только что обыграла «Зенит» в Кубке России.

Sanches93: При первом взгляде стоит брать двух игроков из «Локо» даже несмотря на их невыразительную игру. С учетом небольшого количества заносящих защитников в РПЛ в целом, логичным кажется возвращение Тикнизяна (для тех, кто убирал). Дальше сложный выбор между Максимом Глушенковым и Артемом Дзюбой. Можно еще приглядеться к Антону Миранчуку, но пока непонятно, сколько минут он будет стабильно получать.

samson46: Два неплохих домашних матча, но с перерывом на сборные, так что непонятно, в какой форме команда будет к 17 сентября. Тикнизян обязателен, второй – Глушенков. По Дзюбе непонятно, взялся он за ум или пока нет? Я вообще склоняюсь к двум игрокам из обороны «Локо»: Тикнизян и вратарь Илья Лантратов, хотя это и «не комильфо».

Евгений Серочудинов: «Локомотив» – самый сладкий вариант как минимум на ближайшие пару туров. Тикнизяна я и не убирал, он отблагодарил двумя сухарями в трех турах. Думаю, его точно нужно оставлять. Вторым пиком неплохо смотрятся Глушенков, Дзюба и Лантратов. Тут скорее вопрос, какие позиции вам надо усилить. Я буду продавать Евгения Латышонка, так что скорее всего возьму Лантратова. Если бы не этот фактор, взял бы Глушенкова, у него лучшая статистика в команде.

Дедлайн на 7-й тур – в 13:00 мск субботы . В первом матче сыграют «Урал» с «Ахматом».

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Павел Бедняков, Владимир Астапкович