Эксклюзивный подарок Кастельяноса.

Главный герой вторника – форвард «Жироны» Валентин Кастельянос, который четырьмя мячами уложил мадридский «Реал» в матче Ла Лиги.

Тут можно узнать, кто это вообще такой – вообще никаких проблем, если имя аргентинского нападающего для вас новое.

Но есть те, кто очень даже знал этого парня и верил в его голы: те, у кого он в фэнтези-составе. Конечно же, когда Кастельянос сделал покер в ворота «Реала», мы проверили, насколько он популярен.

👏 Конечно, это лучший матч в карьере Кастельяноса – с точки зрения фэнтези тоже. Например, в этом сезоне его максимумом были семь очков в мартовской игре против «Хетафе» – это всего один гол с полным матчем.

👏 Особенно обидно должно быть тем нескольким фэнтези-менеджерам, кто скинул Валентина перед прошлым туром, потому что форвард пропускал его из-за дисквалификации. Но так многое намекало, что от него нужно отказаться: Кастельянос три тура подряд получал желтые карточки и только в одном из них забил.

👏 Кастельянос вообще впервые попал в наш фэнтези только в этом сезоне, хотя ему уже 24 года. Предыдущие пять лет он провел в МЛС, до того играл дома в Аргентине. Ну а сейчас мы все точно запомним это имя.

Валентин в составе всего у пяти активно играющих фэнтези-менеджеров, трое поставили его в основу , но никто не рискнул сделать капитаном.

Следующий тур у «Жироны» – против проблемной в чемпионате «Севильи». Дедлайн – уже в 21:00 пятницы, 28 апреля. Теперь-то берем?