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Лучшие в ЛЧ по законам Fantasy: вратарь-сюрприз, защитник-открытие и лидеры «Реала»

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Эдер Милитао Эдер Милитао
Мохамед Салах Мохамед Салах
Алессандро Бастони Алессандро Бастони
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
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Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ирвинг Лосано Ирвинг Лосано
Рияд Марез Рияд Марез
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Карим Бензема Карим Бензема
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Плей-офф Лиги чемпионов в Fantasy – необычный турнир, где каждый раз нужно менять всю команду. Тем любопытнее итоги!

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум трое игроков из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих.

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Главные герои: 

🤩 Удивительно, но Кевин Трапп – самый эффективный вратарь даже при двух пропущенных. Все благодаря отбитому пенальти от Хвичи. Пожалуй, главный сюрприз тура, еще и дешевый.

🤩 Джованни Ди Лоренцо – тоже неожиданный герой. Защитник с голом и сухим матчем стал лучшим выбором в оборону. Итальянца из «Наполи» взял каждый пятый фэнтези-менеджер. Предусмотрительно!

🤩 Винисиус – главная звезда тура. Бразилец сделал 2+1 против «Ливерпуля» и точно оправдал покупку за 8,5. Дорого, богато, очень успешно.

🤩 Мохамед Салах – чуть ли не единственный в «Ливерпуле», чьему выбору можно радоваться. У него 1+1, оба гола с его участием. Для победы этого мало, но вот для сборной тура – более чем.

🤩 Классные 12 минут Карима Бензема, его первые голы в этой Лиге чемпионов привели его в сборную тура. Пускай голы Винисиуса были важнее для сюжета, а француз только добивал, по очкам в фэнтези – одно и то же, потому что дубль плюс ассист.

Напоминаем: у вас есть 11 дней, чтобы подготовить команду к третьему туру Fantasy Лиги чемпионов, к первым ответным матчам 1/8 финала. Лимита на замены нет, можно брать троих из одной команды.

4 комментария

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kiper88
Ответ M_i_t_y_a
Иногда стоит не только картинки смотреть, но у текст читать: игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих.
Вини, Салах, Марез конечно полузащитники, а не в нападении играют
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M_i_t_y_a
Ответ Кентуки
Как Салах и Марез в центре полузащиты!?
Иногда стоит не только картинки смотреть, но у текст читать: игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Павлов
Ответ Кентуки
Как Салах и Марез в центре полузащиты!?
В фэнтези нет чётких позиций, есть только вратарь, защитники, полузащитники и нападающие
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кентуки
Как Салах и Марез в центре полузащиты!?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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