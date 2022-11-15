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😍 Придумайте сами комплимент Сычевому! 31 очко от «Оренбурга» в последней сборной тура Fantasy РПЛ в 2022-м

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До новых замен в фэнтези РПЛ больше 100 дней, чемпионат России возобновится только в марте – а мы проводим турнир на паузу последней в 2022-м сборной тура.

Комплект базовых знаний:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😍 Эммерсон из «Урала» был скромен с точки зрения фэнтези весь сезон, только раз до этого набирал шесть очков (два месяца назад), а тут вдруг совместил сухой матч с голом – отсюда шикарные 12 баллов.

😍 Дмитрия Скопинцева все не зовут в сборную России, но он попал в нашу сборную тура – уже что-то! Благодаря первому в сезоне результативному действию.

😍 У Ярослава Михайлова из «Пари НН» процент выбора последний месяц колеблется от 0,11% до 0,12% (похоже, кто-то один то скидывает его, то берет обратно) – нижегородский полузащитник порадовал тех, кто в него верил, вторым результативным матчем подряд.

😍 Тимур Сулейманов в этом сезоне уже два раза делал дубли, но набирал меньше, чем сейчас – играл не до конца, получал карточку. А теперь гол+пас – и впервые двузначные очки.

😍 Джимми Марин второй матч (но не второй тур) подряд набирает 13 очков – вау!

😍😍😍 Владимир Сычевой – ну просто Владимир Сычевой и все. 18 очков, второй хет-трик в сезоне – ну кто вы вообще, если так и не взяли его к себе в команду за осень? Придумайте комплимент форварду «Оренбурга», с каждым разом все сложнее.

До марта нового дедлайна ждать неприлично долго. Но есть идея!

Подключайтесь к фэнтези чемпионата мира! И катарский месяц пройдет для вас еще ярче.

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