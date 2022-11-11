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🤩 Пиняев среди лучших, лидер сыграл лишь 1-й матч в основе – сборная 16-го тура в Fantasy РПЛ

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К последнему туру перед большим перерывом в фэнтези РПЛ точно нужно сделать качественные замены – а сборная лучших в 16-м туре вам как раз поможет.

Что вам точно нужно знать о команде, которую вы увидите ниже:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🤩 Виктор Александров – неожиданно результативный защитник, все благодаря первому голу в лиге вместе с сухим матчем «Пари НН» против ЦСКА. Впечатляет!

🤩 Фернандо Костанза только вернулся в основу «Крыльев», провел с первых минут первый матч в сезоне – и сразу гол с игрой на ноль.

🤩 Сергей Пиняев и отдал на Костанзу, и забил сам следом – пару недель назад мы отмечали его дебют в сборной тура, а теперь он снова тут уже с одним из лучших результатов!

🤩 Антон Миранчук возвращается: забил уже пятый мяч в сезоне, добавил ассист. «Локо» – это по-прежнему ненадежно, но, если оттуда кого и брать, видимо как раз Антона.

🤩 Ираклий Квеквескири – игрок-тест. Каждый, кто следит за сезоном РПЛ, уже научился произносить без запинки. А как иначе после дубля на 11 фэнтези-очков.

Дедлайн нового тура, последнего в РПЛ перед паузой на чемпионат мира – в 18:00 мск пятницы. Сделайте замены сейчас, иначе новый шанс будет только через три с лишним месяца.

 

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