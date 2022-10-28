😍 Сычевой прописался, Малком лидирует в РПЛ, нашелся новый внезапный герой – все в Fantasy-сборной 14-го тура

Сборная предыдущего тура в фэнтези РПЛ призвана напомнить вас после ярких еврокубков, кого стоит взять к себе в команду.

Мы вряд ли когда-нибудь устанем повторять перед стартом:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😍 Павел Маслов впервые в жизни забил за основной состав «Спартака» – в сумме с сухим матчем против «Химок» это лучший перфоманс защитника в туре. Не факт, что скоро повторится, но точно незабываемо.

😍 Ильзат Ахметов не проходил в основу «Краснодара» до середины октября, но как только стал играть с первых минут – два ассиста в прошлом туре, теперь гол. Пора присмотреться!

😍 Малком – машина. Забивает четыре тура подряд, теперь сделал дубль и (благодаря в том числе дисквалификации Квинси Промеса) теперь стал самым результативным по фэнтези-очкам в лиге.

😍 Владимир Сычевой каждую неделю вынуждает искать все новые эпитеты. После предыдущего дубля и 13 очков он стал встречаться в командах наших фэнтези-менеджеров в два раза чаще. Но это все еще только 8,75% игроков. Если кто-то думает, что Сычевой скоро остановится – похоже, что этого не будет никогда.

😍 Алексей Каштанов – символ перерождения «Урала». С результативными действиями уже пять туров подряд. Герой, которого мы не ждали.