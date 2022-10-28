Футбольный Fantasy-блог
Блог

😍 Сычевой прописался, Малком лидирует в РПЛ, нашелся новый внезапный герой – все в Fantasy-сборной 14-го тура

Ильзат Ахметов Ильзат Ахметов
Максим Глушенков Максим Глушенков
Александр Селихов Александр Селихов
Спартак Спартак
Кристиан Рамирес Кристиан Рамирес
Сочи Сочи
Данил Глебов Данил Глебов
Алексей Каштанов
Павел Маслов Павел Маслов
Данила Прохин Данила Прохин
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
Урал Урал
Ростов Ростов
Иван Сергеев Иван Сергеев
fantasy fantasy
Малком Малком
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Владимир Сычевой Владимир Сычевой
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
Футбол Футбол

Сборная предыдущего тура в фэнтези РПЛ призвана напомнить вас после ярких еврокубков, кого стоит взять к себе в команду.

Мы вряд ли когда-нибудь устанем повторять перед стартом:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

 

😍 Павел Маслов впервые в жизни забил за основной состав «Спартака» – в сумме с сухим матчем против «Химок» это лучший перфоманс защитника в туре. Не факт, что скоро повторится, но точно незабываемо.

😍 Ильзат Ахметов не проходил в основу «Краснодара» до середины октября, но как только стал играть с первых минут – два ассиста в прошлом туре, теперь гол. Пора присмотреться!

😍 Малком – машина. Забивает четыре тура подряд, теперь сделал дубль и (благодаря в том числе дисквалификации Квинси Промеса) теперь стал самым результативным по фэнтези-очкам в лиге.

😍 Владимир Сычевой каждую неделю вынуждает искать все новые эпитеты. После предыдущего дубля и 13 очков он стал встречаться в командах наших фэнтези-менеджеров в два раза чаще. Но это все еще только 8,75% игроков. Если кто-то думает, что Сычевой скоро остановится – похоже, что этого не будет никогда.

😍 Алексей Каштанов – символ перерождения «Урала». С результативными действиями уже пять туров подряд. Герой, которого мы не ждали.

Дедлайн 15-го тура – 16:00 пятницы, РПЛ возвращается ранним вынесенным матчем «Оренбурга» с «Факелом».

Песьяков отразил пенальти, но очков в Fantasy за это не получил. Все по правилам – и вот почему

Какие сервисы со статистикой помогают играть в Fantasy? Собрали лучшие и самые удобные

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные