😍 Сычевой прописался, Малком лидирует в РПЛ, нашелся новый внезапный герой – все в Fantasy-сборной 14-го тура
Сборная предыдущего тура в фэнтези РПЛ призвана напомнить вас после ярких еврокубков, кого стоит взять к себе в команду.
Мы вряд ли когда-нибудь устанем повторять перед стартом:
• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).
• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru
• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо
• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.
😍 Павел Маслов впервые в жизни забил за основной состав «Спартака» – в сумме с сухим матчем против «Химок» это лучший перфоманс защитника в туре. Не факт, что скоро повторится, но точно незабываемо.
😍 Ильзат Ахметов не проходил в основу «Краснодара» до середины октября, но как только стал играть с первых минут – два ассиста в прошлом туре, теперь гол. Пора присмотреться!
😍 Малком – машина. Забивает четыре тура подряд, теперь сделал дубль и (благодаря в том числе дисквалификации Квинси Промеса) теперь стал самым результативным по фэнтези-очкам в лиге.
😍 Владимир Сычевой каждую неделю вынуждает искать все новые эпитеты. После предыдущего дубля и 13 очков он стал встречаться в командах наших фэнтези-менеджеров в два раза чаще. Но это все еще только 8,75% игроков. Если кто-то думает, что Сычевой скоро остановится – похоже, что этого не будет никогда.
😍 Алексей Каштанов – символ перерождения «Урала». С результативными действиями уже пять туров подряд. Герой, которого мы не ждали.
Дедлайн 15-го тура – 16:00 пятницы, РПЛ возвращается ранним вынесенным матчем «Оренбурга» с «Факелом».
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