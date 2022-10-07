Футбольный Fantasy-блог
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⭐ Сборная 11-го тура Fantasy РПЛ: топовые Малком и Промес, спасенные Чалов с Сычевым и два удивительных новичка

Мамаду Майга
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
Квинси Промес Квинси Промес
fantasy fantasy
Малком Малком
Владимир Сычевой Владимир Сычевой
Оренбург Оренбург
Торпедо Торпедо
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
Сергей Божин Сергей Божин
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
ЦСКА ЦСКА
Вячеслав Литвинов Вячеслав Литвинов
Хызыр Аппаев Хызыр Аппаев
Урал Урал
Лазар Ранджелович Лазар Ранджелович
Федор Чалов Федор Чалов
Спартак Спартак
Факел Факел
Иван Ломаев Иван Ломаев
Игорь Смольников Игорь Смольников
Футбол Футбол

Радуемся неудалению и неавтоголу.

Изучаем сборную предыдущего тура накануне следующего – чтобы лучше понимать, кто сейчас в форме/огне/полном порядке.

И чтобы лучше изучалось, напоминаем:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих (не переживайте, никто не считает Смольникова центральным защитником), и если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

⭐ Игорь Смольников – и вообще человек из «Торпедо» – второй тур подряд в нашей символической сборной, конечно, удивляет. Теперь, после ассиста, он забил сам, для защитника это почти гарантия попадания.

⭐ Мамаду Майга – новое имя для нашего рейтинга. Малиец из «Пари НН» постоянно в старте после перехода из Первой лиги. И вот теперь забил первый мяч в РПЛ.

⭐ Малком и Промес в этом сезоне – самые надежные герои. Теперь они рядом в сборной тура с одинаковыми очками, рекордными для прошлых выходных. А вот тоже 11 у Лазара Ранджеловича из «Урала» – большущий сюрприз, серб влетел в список уже после третьего матча в России.

⭐ Владимир Сычевой, наоборот, уже не удивляет – хорошо для фэнтези-игроков, что его не удалили после празднования с предложением девушке. Спасли несколько очков!

⭐ Федор Чалов опять впечатлил – фэнтези-менеджеры особенно счастливы, что первый мяч «Химкам» официально признали его собственным, больше никаких вопросов относительно дубля.

Дедлайн на новый тур – пятница, 16:30.

Новости нашего Fantasy: что с добавлением новичков, подсчетом очков и перенесенными матчами в Англии?

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