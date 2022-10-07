⭐ Сборная 11-го тура Fantasy РПЛ: топовые Малком и Промес, спасенные Чалов с Сычевым и два удивительных новичка

Радуемся неудалению и неавтоголу.

Изучаем сборную предыдущего тура накануне следующего – чтобы лучше понимать, кто сейчас в форме/огне/полном порядке.

И чтобы лучше изучалось, напоминаем:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих (не переживайте, никто не считает Смольникова центральным защитником), и если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

⭐ Игорь Смольников – и вообще человек из «Торпедо» – второй тур подряд в нашей символической сборной, конечно, удивляет. Теперь, после ассиста, он забил сам, для защитника это почти гарантия попадания.

⭐ Мамаду Майга – новое имя для нашего рейтинга. Малиец из «Пари НН» постоянно в старте после перехода из Первой лиги. И вот теперь забил первый мяч в РПЛ.

⭐ Малком и Промес в этом сезоне – самые надежные герои. Теперь они рядом в сборной тура с одинаковыми очками, рекордными для прошлых выходных. А вот тоже 11 у Лазара Ранджеловича из «Урала» – большущий сюрприз, серб влетел в список уже после третьего матча в России.

⭐ Владимир Сычевой, наоборот, уже не удивляет – хорошо для фэнтези-игроков, что его не удалили после празднования с предложением девушке. Спасли несколько очков!

⭐ Федор Чалов опять впечатлил – фэнтези-менеджеры особенно счастливы, что первый мяч «Химкам» официально признали его собственным, больше никаких вопросов относительно дубля.