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Что нужно знать о Гран-при Австралии: 6 чемпионов на старте, страшные аварии Брандла и Алонсо, яркий дебют Уэббера

Формула-1 Формула-1
Валттери Боттас Валттери Боттас
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Гран-при Австралии
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Рубенс Баррикелло Рубенс Баррикелло
Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер
Марк Уэббер Марк Уэббер
Дженсон Баттон Дженсон Баттон
Мартин Брандл Мартин Брандл
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Кими Райкконен Кими Райкконен
Жак Вильнев Жак Вильнев
Эдди Ирвайн
Авто Авто

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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Не жалейте плюсов и подписок, тогда таких постов будет больше.  

Мельбурн начал принимать Гран-при Австралии на трассе «Альберт-парк» в 1996 году, сменив Аделаиду, которая принимала гонки в 1985-1995 годах. «Альберт-парк» – историческое место, где в 1953 и 1956 годах проводились две внезачетные гонки на более короткой трассе против часовой стрелки. Большую часть года парк является популярным местным местом отдыха с пешеходными тропами, местами для пикников и спортивными сооружениями. Временная трасса собирается примерно за шесть недель до гоночного уик-энда, а затем разбирается через четыре недели после гонки.

В последние годы типичная посещаемость уик-энда в Австралии составляла около 300 тысяч зрителей, а в день гонки – более 100 тысяч, что делает этап одним из самых посещаемых в календаре. В 2022 году, когда «Формула-1» вернулась на «Альберт-парк» после вынужденного двухлетнего отсутствия из-за пандемии коронавируса, количество зрителей превысило 400 тысяч. Это был самый посещаемый Гран-при Австралии с тех пор, как в 1996 году соревнования переехали в Мельбурн.

В Мельбурне царит дружелюбная атмосфера, а многонациональное население города обеспечивает отличный прием для путешествующих болельщиков. Австралийцы настолько хорошо справляются с организацией гоночного уик-энда, что представители страны помогают организаторам других этапов. Гонка обходится налогоплательщикам штата Виктория примерно в 50 миллионов австралийских долларов в год, что уже некоторое время является источником споров, несмотря на доходы от туризма и глобальную рекламу, которую получает город от гонки.

Нынешний контракт рассчитан до 2035 года. Через полгода после соглашение должно быть автоматически продлено до 2037-го.

Ожидается, что Гран-при Австралии вернется на место открытия сезона в календаре по крайней мере на четыре сезона до истечения срока действия последнего контракта в 2037 году. Местные власти подтвердили, что гонка не будет открывать сезон в 2024-м. В 2023 году «Формула-2» и «Формула-3» впервые поддержат этап.

Домашние герои

С тех пор, как Гран-при Австралии стал этапом чемпионата мира в 1985 году, австралийский гонщик ни разу не финишировал на подиуме в домашней гонке. Лучший результат австралийца в «Альберт-парк»е – 4-е место. Марк Уэббер стал первым гонщиком, которому это удалось, в 2012 году. Даниэль Риккардо занял второе место в 2014 году, но позже был дисквалифицирован. Он финишировал четвертым на Гран-при Австралии в 2016 и 2018 годах.

Гран-при Австралии: знаете ли вы?

Михаэль Шумахер – самый успешный гонщик на трассе Альберт Парк, одержавший четыре победы (2000, 2001, 2002, 2004).

Самая низкая стартовая позиция, с которой было выиграно Гран-при Австралии, – одиннадцатая. Дэвид Култхард добился этого в 2003 году, одержав свою последнюю победу в «Формуле-1».

Датский гонщик Кевин Магнуссен финишировал вторым в Австралии в 2014-м на своем дебютном этапе. Это остается его лучшим результатом и единственным подиумом на сегодняшний день. Та гонка также стала последним подиумом для «Макларена» за более чем пять лет.

Магнуссен не единственный гонщик, который поднялся на подиум на дебютном этапе в Альберт Парке. То же самое сделали Жак Вильнев и Льюис Хэмилтон в 1996 и 2007 годах соответственно. Вильнев также завоевал поул-позицию.

Гран-при Австралии 2007 года – единственный случай, кроме первой гонки «Формулы-1», когда все гонщики на подиуме впервые выступали за свою команду. Кими Райкконен выиграл на дебюте за «Феррари», а Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон впервые поднялись на подиум за «Макларен».

На постройку трассы каждый год уходит около 290 тысяч человеко-часов.

Льюис Хэмилтон выигрывал квалификацию на Гран-при Австралии в каждом сезоне с 2014 по 2019 годы, но превратил только одну из этих поул-позиций (2015) в победу в гонке.

Эдди Ирвайн – единственный гонщик, который отпраздновал первую победу в «Формуле-1» на этой трассе. Он выиграл первый Гран-при за «Феррари» здесь в 1999 году.

Гран-при Австралии 2012 года стал первой гонкой «Формулы-1», в которой принимали участие шесть чемпионов мира.

Памятные моменты Гран-при Австралии

Полет Брандла в третьем повороте

Первая гонка новой эры на «Альберт-парке» началась с хаотичного старта. Мартин Брандл выстрелил болидом «Джордан» в воздух после того, как врезался в заднюю часть «Макларена» Дэвида Култхарда в третьем повороте. Невероятно, но Мартин не пострадал и даже смог продолжить гонку на запасной машине команды. Этот поворот стал известен массовыми авариями, в том числе знаменитым столкновением Фернандо Алонсо с Эстебаном Гутьерресом из «Хааса» в 2016 году. Алонсо был вынужден пропустить следующую гонку из-за травм, полученных в драматическом крушении.

Дебют Уэббера за «Минарди»

Когда Марк Уэббер дебютировал в «Формуле-1» за «Минарди» в 2002 году, можно сказать, что никто особо не ждал от австралийца выдающихся результатов в его первой гонке. Уэббер же стал первым австралийцем, стартовавшим на домашнем этапе с 1994 года, квалифицировавшись на восемнадцатом месте. К концу Гран-при он смог подняться до пятой позиции. «Минарди» еле держалась на ходу, потеряв верхнюю передачу и с Микой Сало на хвосте. Но австралиец смог удержать пятую строчку до финиша, показав впечатляющий результат в своей первой гонке и принеся «Минарди» первые очки с 1999 года. Он и босс команды Пол Стоддарт даже устроили собственную церемонию подиума перед восторженной родной толпой!

Безумный день

Гран-при Австралии 2008 года был хаотичным, так как до финиша добрались всего семь гонщиков. Множество инцидентов привели к тому, что пять пилотов закончили гонки на первом круге, а Фелипе Масса и Дэвид Култхард жестко столкнулись в первом повороте на середине дистанции. Самая большая авария дня произошла с Тимо Глоком, который вылетел за пределы трассы и сломал подвеску, из-за чего его машина «Тойоты» взлетела в воздух. Рубенс Баррикелло был дисквалифицирован из гонки за то, что выехал из пит-лейн на красный сигнал. Инцидент произошел после того, как бразилец совершил неудачный пит-стоп, во время которого он уехал со своего места с еще подключенным топливным шлангом. Несмотря на все происшествия вокруг него, Льюис Хэмилтон сохранил спокойствие и одержал победу, а Нико Росберг завоевал свой первый подиум.

«Браун» выигрывает в первой же гонке в истории

Когда «Хонда» объявила об уходе из «Формулы-1» в конце 2008 года, Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло остались без места в команде. К счастью для них и сотрудников завода в Брэкли, Росс Браун вмешался и спас команду. Команда «Браун» приехала на Гран-при Австралии, показав впечатляющие времена кругов на зимних тестах. Их скорость подтвердилась, когда Баттон выиграл поул-позицию и пошел на победу в гонке, а его напарник финишировал вторым. Это была первая победа для команды, дебютировавшей в «Формуле-1», с 1954 года, когда это сделал «Мерседес».

«Моим критикам, тем, кого это касается – идите на ***»

Валттери Боттас продемонстрировал превосходство над Льюисом Хэмилтоном, выиграв гонку с большим отрывом. После финиша финн произносит легендарную фразу по радио: «To whom it may concern – **** you!»

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Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Clive Mason, Bongarts, Robert Cianflone

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