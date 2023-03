Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Мельбурн начал принимать Гран-при Австралии на трассе «Альберт-парк» в 1996 году, сменив Аделаиду, которая принимала гонки в 1985-1995 годах. «Альберт-парк» – историческое место, где в 1953 и 1956 годах проводились две внезачетные гонки на более короткой трассе против часовой стрелки. Большую часть года парк является популярным местным местом отдыха с пешеходными тропами, местами для пикников и спортивными сооружениями. Временная трасса собирается примерно за шесть недель до гоночного уик-энда, а затем разбирается через четыре недели после гонки.

В последние годы типичная посещаемость уик-энда в Австралии составляла около 300 тысяч зрителей, а в день гонки – более 100 тысяч, что делает этап одним из самых посещаемых в календаре. В 2022 году, когда «Формула-1» вернулась на «Альберт-парк» после вынужденного двухлетнего отсутствия из-за пандемии коронавируса, количество зрителей превысило 400 тысяч. Это был самый посещаемый Гран-при Австралии с тех пор, как в 1996 году соревнования переехали в Мельбурн.

В Мельбурне царит дружелюбная атмосфера, а многонациональное население города обеспечивает отличный прием для путешествующих болельщиков. Австралийцы настолько хорошо справляются с организацией гоночного уик-энда, что представители страны помогают организаторам других этапов. Гонка обходится налогоплательщикам штата Виктория примерно в 50 миллионов австралийских долларов в год, что уже некоторое время является источником споров, несмотря на доходы от туризма и глобальную рекламу, которую получает город от гонки.

Нынешний контракт рассчитан до 2035 года. Через полгода после соглашение должно быть автоматически продлено до 2037-го.

Ожидается, что Гран-при Австралии вернется на место открытия сезона в календаре по крайней мере на четыре сезона до истечения срока действия последнего контракта в 2037 году. Местные власти подтвердили, что гонка не будет открывать сезон в 2024-м. В 2023 году «Формула-2» и «Формула-3» впервые поддержат этап.

Домашние герои

С тех пор, как Гран-при Австралии стал этапом чемпионата мира в 1985 году, австралийский гонщик ни разу не финишировал на подиуме в домашней гонке. Лучший результат австралийца в «Альберт-парк»е – 4-е место. Марк Уэббер стал первым гонщиком, которому это удалось, в 2012 году. Даниэль Риккардо занял второе место в 2014 году, но позже был дисквалифицирован. Он финишировал четвертым на Гран-при Австралии в 2016 и 2018 годах.

Гран-при Австралии: знаете ли вы?

Михаэль Шумахер – самый успешный гонщик на трассе Альберт Парк, одержавший четыре победы (2000, 2001, 2002, 2004).

Самая низкая стартовая позиция, с которой было выиграно Гран-при Австралии, – одиннадцатая. Дэвид Култхард добился этого в 2003 году, одержав свою последнюю победу в «Формуле-1».

Датский гонщик Кевин Магнуссен финишировал вторым в Австралии в 2014-м на своем дебютном этапе. Это остается его лучшим результатом и единственным подиумом на сегодняшний день. Та гонка также стала последним подиумом для «Макларена» за более чем пять лет.

Магнуссен не единственный гонщик, который поднялся на подиум на дебютном этапе в Альберт Парке. То же самое сделали Жак Вильнев и Льюис Хэмилтон в 1996 и 2007 годах соответственно. Вильнев также завоевал поул-позицию.

Гран-при Австралии 2007 года – единственный случай, кроме первой гонки «Формулы-1», когда все гонщики на подиуме впервые выступали за свою команду. Кими Райкконен выиграл на дебюте за «Феррари», а Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон впервые поднялись на подиум за «Макларен».

На постройку трассы каждый год уходит около 290 тысяч человеко-часов.

Льюис Хэмилтон выигрывал квалификацию на Гран-при Австралии в каждом сезоне с 2014 по 2019 годы, но превратил только одну из этих поул-позиций (2015) в победу в гонке.

Эдди Ирвайн – единственный гонщик, который отпраздновал первую победу в «Формуле-1» на этой трассе. Он выиграл первый Гран-при за «Феррари» здесь в 1999 году.

Гран-при Австралии 2012 года стал первой гонкой «Формулы-1», в которой принимали участие шесть чемпионов мира.

Памятные моменты Гран-при Австралии

Полет Брандла в третьем повороте

Первая гонка новой эры на «Альберт-парке» началась с хаотичного старта. Мартин Брандл выстрелил болидом «Джордан» в воздух после того, как врезался в заднюю часть «Макларена» Дэвида Култхарда в третьем повороте. Невероятно, но Мартин не пострадал и даже смог продолжить гонку на запасной машине команды. Этот поворот стал известен массовыми авариями, в том числе знаменитым столкновением Фернандо Алонсо с Эстебаном Гутьерресом из «Хааса» в 2016 году. Алонсо был вынужден пропустить следующую гонку из-за травм, полученных в драматическом крушении.

Дебют Уэббера за «Минарди»

Когда Марк Уэббер дебютировал в «Формуле-1» за «Минарди» в 2002 году, можно сказать, что никто особо не ждал от австралийца выдающихся результатов в его первой гонке. Уэббер же стал первым австралийцем, стартовавшим на домашнем этапе с 1994 года, квалифицировавшись на восемнадцатом месте. К концу Гран-при он смог подняться до пятой позиции. «Минарди» еле держалась на ходу, потеряв верхнюю передачу и с Микой Сало на хвосте. Но австралиец смог удержать пятую строчку до финиша, показав впечатляющий результат в своей первой гонке и принеся «Минарди» первые очки с 1999 года. Он и босс команды Пол Стоддарт даже устроили собственную церемонию подиума перед восторженной родной толпой!

Безумный день

Гран-при Австралии 2008 года был хаотичным, так как до финиша добрались всего семь гонщиков. Множество инцидентов привели к тому, что пять пилотов закончили гонки на первом круге, а Фелипе Масса и Дэвид Култхард жестко столкнулись в первом повороте на середине дистанции. Самая большая авария дня произошла с Тимо Глоком, который вылетел за пределы трассы и сломал подвеску, из-за чего его машина «Тойоты» взлетела в воздух. Рубенс Баррикелло был дисквалифицирован из гонки за то, что выехал из пит-лейн на красный сигнал. Инцидент произошел после того, как бразилец совершил неудачный пит-стоп, во время которого он уехал со своего места с еще подключенным топливным шлангом. Несмотря на все происшествия вокруг него, Льюис Хэмилтон сохранил спокойствие и одержал победу, а Нико Росберг завоевал свой первый подиум.

«Браун» выигрывает в первой же гонке в истории

Когда «Хонда» объявила об уходе из «Формулы-1» в конце 2008 года, Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло остались без места в команде. К счастью для них и сотрудников завода в Брэкли, Росс Браун вмешался и спас команду. Команда «Браун» приехала на Гран-при Австралии, показав впечатляющие времена кругов на зимних тестах. Их скорость подтвердилась, когда Баттон выиграл поул-позицию и пошел на победу в гонке, а его напарник финишировал вторым. Это была первая победа для команды, дебютировавшей в «Формуле-1», с 1954 года, когда это сделал «Мерседес».

«Моим критикам, тем, кого это касается – идите на ***»

Валттери Боттас продемонстрировал превосходство над Льюисом Хэмилтоном, выиграв гонку с большим отрывом. После финиша финн произносит легендарную фразу по радио: «To whom it may concern – **** you!»

