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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Саудовской Аравии.

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Кулинарный блогер Эми Овери проводит экскурсию по лучшим блюдам, угощениям и развлечениям, которые стоит попробовать болельщикам в Джидде.

Трасса, расположенная на набережной Джидды Корниш, примыкающей к Красному морю, может похвастаться 27 поворотами – больше, чем любая трасса «Формулы-1» – и на ней проходят одни из самых захватывающих гонок последнего времени.

Тестовый и резервный гонщик команды «Астон Мартин», а по совместительству посол местной авиакомпании Стоффель Вандорн, наслаждается теплым приемом, который ему оказывают всякий раз, когда он посещает самую большую страну на Аравийском полуострове.

«Саудовская Аравия – это невероятное место, богатое культурой, событиями и впечатлениями», – говорит он. – Саудовцы принимают нас очень хорошо – они очень добры, очень открыты и всегда оказывают большое гостеприимство.

Трасса в Джидде расположена в прекрасной части Саудовской Аравии рядом с Красным морем, а поскольку она является одной из самых скоростных трасс, то, безусловно, одной из самых физически сложных для пилотажа».

Где поесть

Неудивительно, что благодаря расположению на берегу Красного моря, Джидда может похвастаться одной из самых свежих рыб в мире, и морепродукты занимают важное место в меню ресторанов по всему портовому городу.

На Центральном рыбном рынке Джидды скорость – ключевой момент в приготовлении дневного улова. Вы можете поторговаться с продавцами за местные деликатесы, такие как красный групер (Najil) и наполеон-брасс (Tarabami), затем их отнесут в зону подготовки, чтобы очистить и помыть, после чего вы можете насладиться приготовлением ее по вашему вкусу в ресторане на территории рынка – и все это в течение нескольких часов после выгрузки.

Для тех, кто хочет насладиться плодами моря, но без лишних хлопот, популярным местом является ресторан морепродуктов Twina с ежедневно меняющимся меню из свежевыловленной рыбы и оживленной атмосферой.

Если вас не устраивают морепродукты, то в этом кулинарно разнообразном городе, где представлены лучшие блюда местной хиджазской кухни, есть множество других вариантов.

В ресторане Khayal Jeddah вы найдете аутентичные блюда, приготовленные по традиционным семейным рецептам, с теплым и щедрым гостеприимством. Ресторан открыт с утра до позднего вечера. В этом красочном и популярном ресторане вы сможете насладиться пирогами на завтрак или сочными мясными блюдами на гриле.

Еще один любимый местными жителями ресторан Al Nakheel предлагает обширное меню, включающее множество блюд местной кухни, и располагает просторной открытой террасой с видом на побережье. Ресторан также работает на Биеннале исламского искусства.

В этом городе к завтраку относятся очень серьезно, и здесь есть множество ресторанов и кафе, где подают популярные блюда на завтрак, такие как фол – рагу из фасоли фава, обычно приправленную лимоном и чесноком. Попробуйте это восхитительное блюдо в Foul Abbas – крошечном многолюдном заведении с небольшим меню, которое хорошо готовят, и которым управляет одна и та же семья уже более 40 лет.

Еще одна традиционная гостиница Джидды, где подают саудовские завтраки с фулем, шакшукой и тамисом – традиционным арабским пресным хлебом, – это Tamees 09. Непринужденное кафе, специализирующееся на блюдах местной хиджазской кухни.

Где остановиться

Рядом с трассой расположено множество известных отелей с ценами на любой бюджет. В качестве альтернативы можно выбрать гостевые дома в районе старого города Аль-Балад, чтобы полностью погрузиться в этот исторический район и оживленную атмосферу центра Джидды.

Где смотреть гонки

Хотя со всех трибун открывается прекрасный вид на трассу, лучший обзор на гонщиков, сражающихся на этой сложной высокоскоростной трассе, открывается с трибуны, расположенной вокруг 13 поворота.

Что стоит знать еще

Вернитесь в прошлое и узнайте, каким был этот небольшой рыбацкий порт в былые времена, побродив по историческому кварталу Аль-Балад, где некоторые здания датируются VII веком и сохранились практически без изменений.

С тех пор как в 2014 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, этот клубок базаров, мечетей и домов из кораллового камня с закрытыми балконами из решетчатого тикового дерева подвергся тщательной реставрации, чтобы помочь сохранить архитектурно значимые здания и в то же время не потерять неповторимое очарование этого района.

Многие из старых домов сегодня являются музеями и художественными галереями, позволяющими посетителям заглянуть внутрь этих очаровательных родовых домов. Одним из самых известных является дом Нассифа. Когда-то это был дом богатого торговца, который также был губернатором Джидды, а сейчас здесь находится музей, культурный центр и библиотека.

Говорят, что широкая неглубокая лестница внутри была спроектирована таким образом, чтобы верблюды могли легко подняться на второй этаж для разгрузки товаров.

Прогуляйтесь по живописной набережной и окунитесь в мир поразительных скульптур, составляющих художественный променад Джидды. Эта глобально курируемая художественная галерея под открытым небом была открыта в декабре 2021 года и приурочена к открытию Гран-при Саудовской Аравии. В ней представлены работы всемирно известных художников.

Укрепляя статус мирового центра искусств, Джидда до 23 апреля проводит первую в истории Биеннале исламского искусства, так что болельщики «Формулы-1» смогут познакомиться с ярким исламским искусством прошлого и настоящего на этой выставке, посвященной богатству творческого наследия Королевства и пропагандирующей инновации и свежие идеи.

С жемчужно-белым минаретом и аквамариновым куполом, изысканно спроектированная мечеть Аль-Рахма словно поднимается из воды во время прилива.

Стоит посетить ее на восходе или закате солнца, чтобы в полной мере оценить красоту и величие этого элегантного места поклонения, не говоря уже о захватывающих панорамных видах на побережье со двора.

Забавный факт

Фонтан короля Фахда, струи воды которого поднимаются на максимальную высоту 312 метров, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий фонтан такого типа в мире.

В этой знаковой достопримечательности, которая видна во всей Джидде, используется соленая вода из Красного моря, а скорость выбрасываемой воды может достигать 375 км/ч. В 2017 году прыгун «Ред Булл» Отар Лоуренс установил мировой рекорд, спрыгнув с вертолета на всю длину фонтана.

Джидда – это динамичный город, который хранит богатое культурное прошлое и в то же время уверенно смотрит в будущее. Неофициальный девиз города: «Джидда отличается от остальных».

Благодаря интригующим контрастам эта дальновидная жемчужина Красного моря, безусловно, таковой и является.

Источник: Formula-1.