Гран-при Венгрии-2023. Онлайн квалификации
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Матч окончен!
«Реал» уверенно побеждает, хоть и пропускает два гола.
А теперь в перекладину попал Асенсио! Издали пробивал, но немного не повезло. Классно вышел на замену Марко.
4 минуты добавлено.
Теперь Асенсио бьет в штангу. Бензема вырезал на него пас справа в штрафную. Марко пробил мощно в ближний угол, но в штангу попал.
Камавинга головой в падении замыкает подачу Васкеса слева. Но гол не засчитали, офсайд был у Лукаса.
БЕНЗЕМА! Покера не будет! Камавинга получил мяч в штрафной и классно пяткой скинул под удар Бензема. Справа с острого угла бил Карим, попал в штангу.
Карвахаль вышел вместо Винисиуса.
Пенальти не будет.
Бензема все же зацепил ногу Эли, вбегая в штрафную.
Непонятно, почему защитник просто упал в своей штрафной, Бензема даже не толкал его.
Бензема еще пенальти заработал.
Вроде защитник был первым на мяче, но Карим его опередил и врезался во вратаря, успев прокинуть мяч. Мартинес слегка зацепил Карима.
Асенсио на углу штрафной принял мяч и решил пробить. Опасно вышло, Мартинес перед собой отбил, но успел забрать мяч.
Камавинга желтую получил и пропустит следующий матч. Сбил Робертоне на чужой половине поля.
Вместо Акьеме и Кошты выходят Сентьельес и Мелеро.
Вместо Крооса и Родриго выходят Начо и Асенсио.
Дани Себальос на газоне, больно ему после фола Мендеса. Но вроде продолжил игру.
Мендес жестко встречает Винисиуса у своей штрафной. Желтая.
Лазаро столкнулся с Милитао и получил желтую карточку.
Бензема принял мяч перед чужой штрафной, стянул на себя двоих, и вывел Родриго один на один! Подсекал мяч бразилец, но не попал.
Рамазани покидает поле. Вместо него выходит Луис Суарес.
ГОООООООООЛ!!! Робертоне!
На замену вышел и забил. Кроос в своей штрафной покатил на Рюдигера, но Рамазани перехватил и отпасовал назад. Портильо с правого угла штрафной навесил на линию вратарской, откуда головой замкнул Робертоне. Кроос ошибся.
Два подряд прострела от Винисиуса в центр штрафной, а замыкать там некому. Затем еще прострел Васкеса - результат тот же.
Робертоне появился вместо Де ла Хоза, Эгуарас поменял Пуигмаля.
Камавинга врывался с мячом слева, но Мендес четко отработал в подкате.
Кроос с правого угла поля навесил в центр штрафной, где Эли выбил головой.
Кошта исполнял опасный штрафной «Альмерии». Попал точно в стенку.
ГООООООООЛ!!! Родриго!
Себальос с левого фланга не стал искать Бензема, а покатил чуть правее дуги штрафной на Родриго, который развернулся и пробил очень сильно в дальний угол! Не смогли ему помешать.
Второй тайм стартовал!Руслан Мороз
Смотрите «Реал» - «Альмерия» и все матчи Ла Лиги в Okko:
Первый тайм окончен!Руслан Мороз
ГООООООООООЛ!!! "АЛЬМЕРИЯ"!
Рамазани получил мяч слева в штрафной и выкатил на дальнюю штангу. Куртуа не успел к мячу, Лазаро в пустой угол закатил. А где оборона?
ГООООООООООЛ! ХЕТ-РИК БЕНЗЕМА!
Третий хет-рик для Карима в апреле. Спокойно пробил с пенальти в левый от вратаря угол.
Пенальти в ворота "Альмерии"!
Лукас Васкес вбежал справа в штрафную, убрал на замахе Рамазани и получил по ногам.
И еще одна атака для гостей. Лазаро смог пробить головой в борьбе с Милитао после подачи в штрафную. В руки Куртуа.
Портильо! Классно пробил издали. Рядом со штангой пролетел мяч.
Винисиуса руками придержал Мендес, но арбитр не стал наказывать защитника. А вот Винисиуса за крики в свой адрес, наказал.
Тчуамени сильно хотел стандарта заработать у штрафной «Альмерии». Арбитр решил, что симулировал француз.
Жуниор прошел Мендеса, попытался подать во вратарскую, но подставил ногу защитник. Угловой должен был быть, но судьи проморгали.
Неудачно Кроос на ближнюю штангу навесил с углового. Первый же защитник выпрыгнул и выбил мяч.
Кроос нагрузил с углового в центр штрафной, где Бензема попытался первым касанием пробить, но не вышло.
Момент у «Альмерии»! Рамазани головой пробивал метров с девяти после подачи в штрафную справа. Близко было, но не попал в створ.
Винисиус слишком резко забег сделал и забрался в офсайд после скидки мяча от Родриго в чужой штрафной.
ГООООООООООЛ!!!! "РЕАЛ"!
Родриго красоту оформил! Протащил мяч к лицевой и шикарно обыграл защитника, пяткой прокинув мяч ему между ног, сохранив мяч в поле! Выкатил под удар Бензема, который легко пробил точно в угол.
С правого края со стандарта Кроос крутить в ворота не стал. Навесил на дальний угол вратарской, откуда мяч сбросили на Винисиуса. Жуниор бил низом, но Мартинес ловит мяч.
Бьют по ногам игроков «Реала». Сначала Винисиус получил на фланге, теперь Себальос на газоне.
Милитао на чужой половине поля перехватил мяч, начал контратаку, отыграл левее на Винисиуса. Жуниор остановил мяч для Бензема, а Карим пробивал с правой низом, но по центру. Мартинес ловит мяч.
ГООООООООЛ!!! БЕНЗЕМА!
Со второй попытки забивает! Винисиус обыграл защитника слева у штрафной и прострелил на дальнюю штангу. Там Карим спокойно замкнул в пустой угол. Легко.
Винисиус классно навесил слева во вратарскую, А Бензема удалось пробить в борьбе с двумя защитниками. Но слабо вышло, вратарь забрал в руки.
Себальос делал кросс в штрафную, но мяч выбили на угловой защитники.
Погнали!Руслан Мороз
Смотрите «Реал» - «Альмерия» и все матчи Ла Лиги в Okko:
В прошлом туре Мадрид умудрился проиграть 2:4 «Жироне» на выезде. А «Альмерия» выиграла у «Хетафе» 2:1.
Добрый вечер! «Реал» принимает «Альмерию» в матче 32-го тура Ли Лиги.
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