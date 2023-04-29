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Гран-при Венгрии-2023. Онлайн квалификации

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Матч окончен!

«Реал» уверенно побеждает, хоть и пропускает два гола.

Руслан Мороз

А теперь в перекладину попал Асенсио! Издали пробивал, но немного не повезло. Классно вышел на замену Марко.

Руслан Мороз

Теперь Асенсио бьет в штангу. Бензема вырезал на него пас справа в штрафную. Марко пробил мощно в ближний угол, но в штангу попал.

Руслан Мороз

Камавинга головой в падении замыкает подачу Васкеса слева. Но гол не засчитали, офсайд был у Лукаса.

Руслан Мороз

БЕНЗЕМА! Покера не будет! Камавинга получил мяч в штрафной и классно пяткой скинул под удар Бензема. Справа с острого угла бил Карим, попал в штангу.

Руслан Мороз

Пенальти не будет.

Бензема все же зацепил ногу Эли, вбегая в штрафную.

Руслан Мороз

Непонятно, почему защитник просто упал в своей штрафной, Бензема даже не толкал его.

Руслан Мороз

Бензема еще пенальти заработал.

Вроде защитник был первым на мяче, но Карим его опередил и врезался во вратаря, успев прокинуть мяч. Мартинес слегка зацепил Карима.

Руслан Мороз

Асенсио на углу штрафной принял мяч и решил пробить. Опасно вышло, Мартинес перед собой отбил, но успел забрать мяч.

Руслан Мороз

Камавинга желтую получил и пропустит следующий матч. Сбил Робертоне на чужой половине поля.

Руслан Мороз

Вместо Акьеме и Кошты выходят Сентьельес и Мелеро.

Руслан Мороз

Вместо Крооса и Родриго выходят Начо и Асенсио.

Руслан Мороз

Дани Себальос на газоне, больно ему после фола Мендеса. Но вроде продолжил игру.

Руслан Мороз

Мендес жестко встречает Винисиуса у своей штрафной. Желтая.

Руслан Мороз

Лазаро столкнулся с Милитао и получил желтую карточку.

Руслан Мороз

Бензема принял мяч перед чужой штрафной, стянул на себя двоих, и вывел Родриго один на один! Подсекал мяч бразилец, но не попал.

Руслан Мороз

Рамазани покидает поле. Вместо него выходит Луис Суарес.

Руслан Мороз

ГОООООООООЛ!!! Робертоне!

На замену вышел и забил. Кроос в своей штрафной покатил на Рюдигера, но Рамазани перехватил и отпасовал назад. Портильо с правого угла штрафной навесил на линию вратарской, откуда головой замкнул Робертоне. Кроос ошибся.

Руслан Мороз

Два подряд прострела от Винисиуса в центр штрафной, а замыкать там некому. Затем еще прострел Васкеса - результат тот же.

Руслан Мороз

Робертоне появился вместо Де ла Хоза, Эгуарас поменял Пуигмаля.

Руслан Мороз

Камавинга врывался с мячом слева, но Мендес четко отработал в подкате.

Руслан Мороз

Кроос с правого угла поля навесил в центр штрафной, где Эли выбил головой.

Руслан Мороз

Кошта исполнял опасный штрафной «Альмерии». Попал точно в стенку.

Руслан Мороз

ГООООООООЛ!!! Родриго!

Себальос с левого фланга не стал искать Бензема, а покатил чуть правее дуги штрафной на Родриго, который развернулся и пробил очень сильно в дальний угол! Не смогли ему помешать.

Руслан Мороз

Смотрите «Реал» - «Альмерия» и все матчи Ла Лиги в Okko:

Руслан Мороз

ГООООООООООЛ!!! "АЛЬМЕРИЯ"!

Рамазани получил мяч слева в штрафной и выкатил на дальнюю штангу. Куртуа не успел к мячу, Лазаро в пустой угол закатил. А где оборона?

Руслан Мороз

ГООООООООООЛ! ХЕТ-РИК БЕНЗЕМА!

Третий хет-рик для Карима в апреле. Спокойно пробил с пенальти в левый от вратаря угол.

Руслан Мороз

Пенальти в ворота "Альмерии"!

Лукас Васкес вбежал справа в штрафную, убрал на замахе Рамазани и получил по ногам.

Руслан Мороз

И еще одна атака для гостей. Лазаро смог пробить головой в борьбе с Милитао после подачи в штрафную. В руки Куртуа.

Руслан Мороз

Портильо! Классно пробил издали. Рядом со штангой пролетел мяч.

Руслан Мороз

Винисиуса руками придержал Мендес, но арбитр не стал наказывать защитника. А вот Винисиуса за крики в свой адрес, наказал.

Руслан Мороз

Тчуамени сильно хотел стандарта заработать у штрафной «Альмерии». Арбитр решил, что симулировал француз.

Руслан Мороз

Жуниор прошел Мендеса, попытался подать во вратарскую, но подставил ногу защитник. Угловой должен был быть, но судьи проморгали.

Руслан Мороз

Неудачно Кроос на ближнюю штангу навесил с углового. Первый же защитник выпрыгнул и выбил мяч.

Руслан Мороз

Кроос нагрузил с углового в центр штрафной, где Бензема попытался первым касанием пробить, но не вышло.

Руслан Мороз

Момент у «Альмерии»! Рамазани головой пробивал метров с девяти после подачи в штрафную справа. Близко было, но не попал в створ.

Руслан Мороз

Винисиус слишком резко забег сделал и забрался в офсайд после скидки мяча от Родриго в чужой штрафной.

Руслан Мороз

ГООООООООООЛ!!!! "РЕАЛ"!

Родриго красоту оформил! Протащил мяч к лицевой и шикарно обыграл защитника, пяткой прокинув мяч ему между ног, сохранив мяч в поле! Выкатил под удар Бензема, который легко пробил точно в угол.

Руслан Мороз

С правого края со стандарта Кроос крутить в ворота не стал. Навесил на дальний угол вратарской, откуда мяч сбросили на Винисиуса. Жуниор бил низом, но Мартинес ловит мяч.

Руслан Мороз

Бьют по ногам игроков «Реала». Сначала Винисиус получил на фланге, теперь Себальос на газоне.

Руслан Мороз

Милитао на чужой половине поля перехватил мяч, начал контратаку, отыграл левее на Винисиуса. Жуниор остановил мяч для Бензема, а Карим пробивал с правой низом, но по центру. Мартинес ловит мяч.

Руслан Мороз

ГООООООООЛ!!! БЕНЗЕМА!

Со второй попытки забивает! Винисиус обыграл защитника слева у штрафной и прострелил на дальнюю штангу. Там Карим спокойно замкнул в пустой угол. Легко.

Руслан Мороз

Винисиус классно навесил слева во вратарскую, А Бензема удалось пробить в борьбе с двумя защитниками. Но слабо вышло, вратарь забрал в руки.

Руслан Мороз

 Себальос делал кросс в штрафную, но мяч выбили на угловой защитники.

Руслан Мороз

Смотрите «Реал» - «Альмерия» и все матчи Ла Лиги в Okko:

Руслан Мороз

В прошлом туре Мадрид умудрился проиграть 2:4 «Жироне» на выезде. А «Альмерия» выиграла у «Хетафе» 2:1.

Руслан Мороз

Добрый вечер! «Реал» принимает «Альмерию» в матче 32-го тура Ли Лиги.

Руслан Мороз
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