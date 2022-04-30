Хэмилтон назвал худшую машину в карьере. Но даже с ней он выиграл две гонки

Полсезона был кошмар похуже современного.

Из-за ужасной формы «Мерседеса» Льюис Хэмилтон проводит самое неудачное начало сезона в карьере: в первых четырех Гран-при он дважды не попал в третий сегмент (в Джидде даже не вышел из первого), дважды оказался ниже первой пятерки (10-й в Джидде и 13-й в Имоле), уступил новичку-напарнику Джорджу Расселлу три гонки подряд и теперь занимает в личном зачете лишь седьмую строчку. У него 28 баллов – меньше было только в 2009-м (23 балла), но тогда еще действовала старая очковая система (10 очков победителю, зона набора ограничивалась топ-8). В остальном предыдущий «худший» старт состоялся в 2012-м, когда Льюис набрал только 49 очков за первые четыре гонки.

Естественно, Льюис столкнулся с жесткой критикой – вплоть до намеков на завершение карьеры. Однако ему не впервой слышать подобное: Хэмилтон – самый критикуемый пилот последнего десятилетия, а самая же популярная претензия – стабильное наличие у Льюиса сильного болида. Многие убеждены: №44 никогда не пилотировал слабую машину, и теперь ему предстоит сполна насладиться «вторым дивизионом». Пилот «Мерседеса» ответил:

«Некоторые люди, которые сейчас смотрят гонки, порой заявляют, что у меня просто никогда не было плохих болидов. Уверяю вас, были. Болид «Макларена» 2009 года был очень, очень далеко по скорости от лидеров. Это худшая машина, за рулем которой я когда-либо выступал. Хотя нынешний болид «Мерседеса» не так уж далеко ушел от той машины».

Неужели в 2009-м все было настолько плохо? Подиум был всего лишь мечтой?

Тот «Макларен» еле доезжал до очков. Но только полсезона

В сезоне-2009 тоже произошла масштабная смена регламента (не такая, как сейчас, но довольно серьезная), «Макларен» же полностью сосредоточился на борьбе за титул в 2008-м и потому позже начал работать над новым болидом. И провалился.

Первые опасения появились еще на съемках рекламного ролика для спонсора Vodafone – тогда Льюис назвал поведение MP4-24 «странным». Сомнения отпали на предсезонных тестах: «Макларен» отстал от соперников на две секунды.

«Команда плохо справилась, – признавался новый руководитель команды Мартин Уитмарш. – Машина слабо развита, у нас недостаточно прижимной силы».

Правда, сезон в Австралии чуть не начался с подиума Хэмилтона, но все обернулось дисквалификацией и обманом судей.

В режиме желтых флагов Льюис обогнал вылетевшего на траву Ярно Трулли из «Тойоты» (обгон был легальным), однако затем итальянец вернул утраченную позицию. Поначалу стюарды выписали Ярно штраф в 25 секунд за незаконное возвращение на третье место, но вскоре передумали. Выяснилось, что Хэмилтон сам пропустил соперника по приказу из боксов, а на послегоночной встрече со стюардами солгал об этом (по требованию тим-менеджера Дэйва Райана). Итог – Льюиса дисквалифицировали и вернули подиум Трулли.

Дальше Хэмилтона ждали еще больше страданий: он еще трижды попал в очки (даже было четвертое место в Бахрейне), а затем забыл о них на пять гонок подряд.

После финиша на 13-м месте в Турции (cедьмой гонке сезона) действовавший чемпион орал по радио: «Это возмутительно. Я не могу удержаться даже за чертовой «Рено». Шины износились, я тяжелее гребаной лодки. Парни, вы должны построить новую машину. Нам нужна новая машина для побед в следующих гонках».

Новый MP4-24 появился на Гран-при Германии (то есть через Гран-при) – «Макларен» доработал двойной диффузор, который позволял проезжать круг на полсекунды быстрее. Первую победу в сезоне Льюис одержал в Венгрии – на 10-м Гран-при из 17. Еще одну победу добыл в Сингапуре, а вдобавок трижды восходил на подиум. «Макларену» удалось немного отыграться и финишировать на третьем месте в Кубке Конструкторов; Льюис добрался до пятой строчки в личном зачете.

Нынешний «Мерседес» может стать худшим болидом в карьере Хэмилтона. Но Льюис уверен в успехе

И тогда, и сейчас статус Льюиса резко опустился с претендента на титул до середняка. Отличаются причины провала. В 2008-м «Макларен» изо всех сил старался обеспечить победу Хэмилтона в чемпионате (план сработал), потому приступил к работе над будущим болидом непосредственно зимой. «Мерседес» же не повторил этой ошибки: в Бракли занялись новой машиной еще летом. Вот только оба болида оказались медленными из-за нехватки прижимной силы.

В «Макларене» просто переоценили свои труды и недооценили работы соперников.

«Помню, как вернулся на базу в январе-феврале, – рассказал Льюис Хэмилтон. – Ребята в руководстве отдела аэродинамики и технического отдела говорили, что мы уже достигли цели.

Новый регламент говорил о том, что в 2009 году уровень прижимной силы должен снизиться на 50 процентов. И они спроектировали болид так, чтобы он потерял 50 процентов прижима! И когда в феврале люди говорили, что цель уже достигнута, мне казалось, что здесь все-таки что-то не так.

Но тогда у меня не было столько же опыта. А потом мы, понятное дело, приехали на первые тесты и поняли, что остальные команды вообще почти не потеряли в прижимной силе в сравнении с прошлым сезоном. Ну и они такие: «Вот черт, теперь надо работать, чтобы это отыграть». А сделать это можно было за счет разработки двойного диффузора. Который мы в итоге все-таки сделали».

С того момента «Макларен» и вернулся на топовые позиции.

У «Мерседеса» все сложнее: восьмикратные чемпионы допустили слишком рискнули с конструкцией – срезали боковые понтоны. Расчет был на увеличение прижимной силы благодаря большей загрузки днища, но все испортило галопирование – главная проблема всех команд в сезоне-2022. В аэродинамической трубе оно не проявилось, а после тестов радикально менять машину уже было поздно. Концепция «без понтонов» из суперинновации превратилась в главного вредителя: слишком большая нагрузка на днище усилила эффект галопирования. В «Мерседесе» пока не придумали метод исправления и даже решили пока не обновлять болид, чтобы не тратить ресурсы впустую.

Хэмилтон же старается не унывать:

«Я думаю, что у нашего болида большой потенциал. Со временем мы исправили тот болид «Макларена» и вернулись в борьбу, вернулись в игру. И сейчас я абсолютно уверен, что наша команда может с этим справиться. […] Мы столкнулись с [галопированием], исправить эту проблему гораздо сложнее, чем можно себе представить. Но, опять же, это все равно не убьет нас, а сделает сильнее. Так или иначе, но мы найдем решение».

В каждом сезоне Хэмилтон побеждал хотя бы раз и не выпадал из топ-5 общего зачета. Вряд ли такое возможно на слабых машинах – все-таки даже MP4-24 к концу сезона превратился в одну из сильнейших машин пелотона.

Хотя, возможно, в этом году рекорду придет конец, и у Хэмилтона появится весомый аргумент в споре о плохом болиде.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Mark Thompson; REUTERS/Loren Elliott, Jennifer Lorenzini