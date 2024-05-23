Все, «Интер» забрали у китайцев за долги. Что будет дальше?

Уже второе подряд чемпионство «Интера» завершается ураганом. В 2021-м клуб попрощался с Антонио Конте, Ромелу Лукаку и Ашрафом Хакими и от статуса топ-клуба с деньгами откатился до эконом-концепции. Финансовые ограничения тогда неприятно кольнули в бок. Спустя три года они сбили с ног приходящий в себя организм.

Скудетто ярчайшей команды Европы проходило в депрессии – после получения чемпионского кубка «Интер» получил и новых владельцев.

Смена владельцев – это вынужденная мера?

Да.

В 2021 году Стивен Чжан, один из важнейших персонажей в китайской компании Suning Group, тогдашний владелец и президент «Интера», для поддержания работоспособности клуба взял у американского фонда Oaktree срочный кредит. «Интер» получил 395 млн евро дополнительного финансирования с 12-процентной ставкой на три года. В случае невыплат Чжан обязался передавать Oaktree 68,5% акций «Интера». Параллельно финансовые проблемы накрыли Чжана еще и с другой стороны. Китайский строительный банк все еще продолжает судебное дело против главы Suning и требует с него 320 млн евро (255 млн чистого долга + проценты). Дело зашло настолько далеко, что банк может спокойно преследовать Стивена не только в Китае, но и в США и Италии (поскольку получил от властей стран разрешение на это).

Так что личные проблемы Чжана очень помешали Suning гасить долги перед Oaktree. Настолько, что в 2023-м заговорили о реструктуризации долга. Под этим в окружении Чжана понимали перенос выплат с некоторой процентной ставкой. В идеальной вселенной срок растягивался для Suning до 2027 года c сохранением того же процента или с минимальным повышением (до 15%). На ежегодном собрании акционеров в «Интере» некоторые менеджеры намекали на положительную развязку истории и светлое будущее. В частности, директор клуба Алессандро Антонелло вовсю рассуждал о строительстве нового стадиона «Интера» в миланском районе Роццано.

Дело затянулось до весны. При приближении дедлайна погашения (20 мая) вырисовывалось пару вариантов спасения для Чжана. Первый – перенос выплат. Второй – продажа долга другому инвестиционному фонду (PIMCO). Медиа даже инсайдили, что за ним стоят важные люди из Саудовской Аравии, которые заинтересованы в будущей покупке «Интера».

Но 18 мая PIMCO вышел из переговоров. Причина: боссы Oaktree максимально притормозили сделку, так как не рассчитывали на быструю продажу клуба. Об этом сказал сам Чжан.

«За месяцы, предшествующие дате истечения срока действия структуры финансирования от Oaktree, мы приложили все усилия, чтобы найти дружественное решение с нашими партнерами, – говорил Чжан. – Мы предлагали Oaktree множество возможностей для достижения полной и немедленной финансовой отдачи. К сожалению, наши усилия были бесполезны из-за юридического вреда и отсутствия желания урегулировать проблему со стороны Oaktree. Все это настолько опасно, что ставит под сомнения стабильность клуба».

В общем, за день-два до дедлайна единственным вариантом для Suning сохранить «Интер» был перенос выплат. Генеральный директор клуба Беппе Маротта говорил, что Чжан интенсивно ищет способы оставить клуб. Инсайды шептали, что владельцы сохраняли спокойствие, потому что верили в реструктуризацию долга. Но в Oaktree не пошли на компромисс.

Хронология развязки:

20 мая Great Horizon, дочерняя компания Suning, находящаяся в Люксембурге, была обязана выплатить долг Oaktree (изначально кредитные деньги прилетели на ее счета). Но 20 мая в Люксембурге был выходной из-за национального праздника, поэтому все процессы переносились на следующий день.

21 мая нужные выплаты не поступили.

22 мая «Интер» перешел от Suning к новому владельцу.

Почему Oaktree забрал весь клуб, а не часть, равную по долгу?

По условиям сделки вместе с долей Suning (68,55%) Oaktree переходила еще и доля LionRock Capital из Гонконга (31,05%), которая связана с текущей системой управления «Интера».

А разницу между общей стоимостью клуба и невыплаченным долгом просто перечислят Чжану – это примерно 400 млн евро, так как оценочная стоимость клуба, по данным La Gazzetta, 830 млн. Кстати, в ноябре писали, что владелец насчитал другую сумму – 1,2 млрд евро.

Получается, Стивен недобрал около 800 млн евро.

Был ли у Suning способ сохранить «Интер» без насильственного отбора?

Да. И даже два!

Первый – каким-то образом расплатиться по долгам перед американским инвестиционным фондом.

Второй – продать клуб до дедлайна. Для этого еще в сентябре 2022 года Стивен Чжан выдал мандат Goldman Sachs и Raine Group (помогали с поиском покупателей «Манчестер Юнайтед») для контактов с потенциально заинтересованными в «Интере» бизнесменами. За почти два года они не получили стоящих предложений.

Самым активным претендентом был финский бизнесмен Томас Циллиакус. Но у него возникли проблемы с интерполом, поэтому конкретных предложений Циллиакус Чжану так и не сделал.

Что будет с «Интером» при американских владельцах: забвение или прогресс?

Ни то ни другое. Пока, судя по первым пресс-релизам Oaktree, фонд будет просто поддерживать текущую работоспособность клуба. После 2021 года «Интер» научился жить по средствам – во многом благодаря Маротте и его команде. Сейчас никто не ждет огромных вложений Oaktree, но и резкого сокращения финансирования, кажется, не будет.

«Революций и перемен к худшему не будет, – утверждает журналист La Repubblica Франко Ванни. – Скорее всего, «Интер» будет существовать на том же уровне. Во многом это результат работы спортивного аппарата, который в режиме экономии отлично существует благодаря Беппе Маротте».

Из других доступных деталей:

• Вероятно, часть топ-менеджмента останется. Tuttosport пишет, что места в совете директоров сохранят Маротта и Алессандро Антонелло. По данным La Gazzetta dello Sport, в Oaktree очень уважает Беппе и спортивного директора Пьеро Аузилио – фонд даже напрямую рассказывал Маротте о ходе переговоров с Suning.

Более того, есть вероятность, что Маротта только выиграет от смены владельцев и станет президентом клуба. Но пока это только слухи, более вероятно, что Oaktree назначит своего человека.

Кстати, интересна судьба и другой легенды «Интера» – Хавьера Дзанетти. Медиа говорили о желании Oaktree сохранить Дзанетти на должности.

• Первая задача Oaktree – продление контрактов. На повестке переговоры с Николо Бареллой, Лаутаро Мартинесом и Симоне Индзаги.

Аргентинский форвард недавно сказал: «Для завершения переговоров с «Интером» не хватает пары деталей». По данным журналистов, он хочет получать до 12 млн евро в год – столько же у Душана Влаховича в «Ювентусе».

• «Интеру» не придется продавать лидеров летом, обещает Маротта.

Но, конечно, ситуация может измениться, если за кого-то предложат сумму, которая будет выше рыночной. Например, по данным Sky Sport, с форвардом Маркусом Тюрамом готовы расстаться за 70+ млн евро.

• Предсезонная подготовка «Интера», вероятно, пройдет не в Китае, а в США.

• Самый важный вопрос: продадут ли «Интер»? У Oaktree вроде бы были варианты с покупателями, но сейчас Reuters пишет, что фонд не заинтересован в быстрой продаже. Сохранит клуб на некоторое время и будет терпеливым инвестором.

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Фото: Nicola Marfisi, Alessio Marini/IPA Sport, Cfoto, Fabrizio Corradetti/Global Look Press