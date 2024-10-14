В сборной Италии – Мальдини-младший. Шок, но он не защитник!

Мог играть за Венесуэлу.

После провала Италии на Евро-2024 Лучано Спаллетти пообещал обновление – стратегии и состава. И пока держит слово – к примеру, на октябрьском сборе появились несколько новичков.

Один из них – Даниэль Мальдини, представитель легендарной футбольной династии.

Даниэль сломал игровую традицию отца и деда

Как известно, семья Мальдини тесно связана не только со сборной Италией, но и с «Миланом». Чезаре Мальдини, дед, отыграл за клуб 399 матчей и поработал в нем главным тренером, ассистента тренера, членом тренерского штаба и техническим директором, выиграв суммарно восемь трофеев. Паоло Мальдини, отец, отыграл за «Милан» 901 матч: взял 26 титулов, побил рекорд по числу игр за клуб и после завершения карьеры стал техническим директором.

Даниэль Мальдини, сын, выиграл скудетто с «Миланом», но так и не закрепился в родной команде: поездил по арендам и ушел свободным агентом в «Монцу». На клубном уровне полузащитник пока не продолжил семейное дело, зато попытается в сборной.

Он получил вызов через 64 года после дебюта деда. И спустя 36 лет после дебюта отца. Матч с Бельгией провел на скамейке запасных, но для первых минут за Италию в этом цикле остается встреча с израильтянами.

Чем Мальдини-младший заслужил вызов, объясняет Спаллетти:

«Это игрок, которого нам не хватало. У него прекрасная манера игры. Даниэль знает, как двигаться перед защитниками, как играть спиной к воротам. Я думаю, он значительно вырос в игровом плане и готов к большому вызову. Посмотрим, как на него повлияет пребывание в сборной».

Атакующий полузащитник – это действительно что-то новое для семьи Мальдини, за нее журналисты в шутку критикуют Даниэля: «Он отказался от миссии отца и деда в обороне».

Бывший координатор академии «Милана» Марио Беретта вспоминал, что впервые увидел Мальдини-младшего еще во времена работы в «Кальяри» и удивился – стиль совсем не соответствовал деду и отцу.

«Даниэль – первый атакующий футболист в семье Мальдини, – говорил Беретта. – В его игре я вижу некоторые качества, которые были свойственны Паоло: например, отбор. Но у Даниэля есть классный удар и отличная техника – этого не хватало ни его отцу, ни деду».

Бывший сотрудник академии «Милана» Филиппо Галли согласен с коллегой и утверждает, что при правильном тренере Даниэль может сверкнуть. По его мнению, Мальдини легче именно на позиции атакующего полузащитника (может сыграть еще и нападающего), где больше возможностей работать с мячом.

Даниэль подтверждает: «Мои сильные качества – создание моментов для партнеров и игра в касание. Я стараюсь совершенствовать эти два показателя. В этом мне здорово помогают игровые видео. «Милан», побеждавший в Лиге чемпионов, показывает, как правильно контролировать игру».

Весной Даниэлю предлагали играть за Венесуэлу

Мальдини называет кумиром Кака, а Дибалу – соперником, который произвел наибольшее впечатление. А сборную Италии – одной из карьерных целей.

«Я мечтал об этом вызове и дождался его, ответив отказом на предложение Венесуэлы. Как отреагировал на мой вызов отец? Он счастлив».

У Мальдини действительно было предложение от южноамериканцев из-за матери: венесуэльская модель Адрианна Фосса родилась в Каракасе.

Венесуэла сделала предложение весной 2024-го – когда играла товарищеский матч с Италией в США. Воспользовались тем, что во Флориду приехал Паоло, с которым общались делегаты федерации и капитан Томас Ринкон. Безуспешно.

Позже главный тренер Венесуэлы Фернандо Батиста говорил:

«Мы пригласили Даниэля на сбор олимпийской команды. Мальдини-младший горячо поблагодарил меня за заинтересованность и сказал, что хочет попасть в сборную Италии. Мы еще раз попытались обсудить приглашение с его отцом, но он тоже дал понять: на данный момент Даниэль мечтает только об Италии. И его решение нужно уважать. Но если однажды Даниэль передумает и захочет играть за Венесуэлу, наши двери будут открыты».

В этом сезоне Мальдини разыгрался за очень-очень мрачную «Монцу», которая располагается в зоне вылета. При этом Мальдини ощутимо влияет на механизм тренера команды Алессандро Несты. Даниэль – самый бьющий игрок команды (11 ударов), главный исполнитель штрафных и один из самых опасных (xG – 0,8, больше только у Дани Моты – 0,9). Мальдини хорошо бьет издали и идет пятым в чемпионате Италии по числу обводок. Единственный мяч в этом сезоне забил «Фиорентине».

Неста не жалел комплиментов: «Я знаю Даниэля с детства. У него прекрасно поставленный удар, но пока что он не осознает свой потенциал. Если Мальдини будет лучше контролировать ход игры, то у него не будет никаких ограничений».

В пять лет отбирал мяч у Зеедорфа

У Паоло Мальдини два сына, оба футболисты. Кристиан покатался по итальянским подземельям, поиграл в 2023-м за «Лекко», ушел на рынок свободных агентов, а через два месяца после этого завершил карьеру. В 27.

«Я понимал, какое давление на меня оказывает фамилия, – вспоминал он. – Отец с детства говорил, что мы не должны думать о его успехах и наследии деда. Он говорил, что мы – уникальные люди, должны формировать собственные истории. Но мы все равно чувствовали невероятное давление из-за достижений семьи.

У меня не получилось с ним справиться: требования во всех клубах всегда превосходили мои возможности. У Даниэля другой путь. Я с детства говорил, что он достигнет большого уровня во взрослом футболе».

Карьеры братьев Мальдини на старте были похожи: оба пробились через юношеские команды «Милана» и доросли до U19. Дальше Кристиан съездил в аренды в молодежку «Брешии» и со второй попытки попытался закрепиться в «Милане». Не получилось.

У Даниэля больше терпения.

«Когда агент впервые подошел ко мне и сказал, что есть вариант с арендой, я отказался, – рассказывал он. – Мне не хотелось уезжать из примаверы в низшие лиги. Да, скауты постоянно бы следили за мной. Но мне хотелось развиваться в системе родного клуба, быть у всех на виду. Я отклонил достаточно предложений, прежде чем согласиться на первую аренду. Это был осознанное решение, а не шаг отчаяния и не попытка ухватиться за игровые минуты».

Паоло Мальдини тоже говорил о привязанности сына к родному клубу.

«Его главной мечтой всегда было скудетто с «Миланом», – говорил Паоло. – В детстве у него было постельное белье с эмблемой клуба, он часто ходил в клубной майке по дому и улице. А еще Даниэль постоянно приезжал в Миланелло: он рос рядом с такими звездами, как Индзаги, Зеедорф и Неста».

Юность Даниэля – мечта каждого болельщика «Милана». Дебютировал за основу в сезоне-2020/21 – в 18 лет. Спустя год взял вместе первое за 11 сезонов чемпионство, отыграв в том сезоне Серии А только 144 минуты. Но в хайлайты (и сердца тифози) попал сильно раньше – за 14 лет до этого. Во время празднования победы в афинском финале Лиги чемпионов Кларенс Зеедорф дурачился с детьми. Единственным ребенком, который отобрал у голландца мяч, был именно Даниэль.

По словам Даниэля, в его жизни два человека, чьи советы он запомнил навсегда. Один из них – это бывший игрок «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини:

«Массимо иногда приезжает в гости к отцу. Однажды, когда моя карьера только начиналась, он сказал: «Ты привыкнешь, что многие считают тебя просто сыном Паоло Мальдини. Будь готов стать именно Даниэлем Мальдини, а не кем-то другим».

Но самым важным человеком в карьере стал именно отец, что неудивительно. Он помогал с тренировками на ранних этапах карьеры. И посоветовал остаться в «Милане», когда руководство попрощалось с Хаканом Чалханоглу. Бывший тренер Стефано Пиоли говорил, что Мальдини никогда не просил тренеров присматриваться к его сыну, но очень радовался, что у Даниэля была возможность поработать со Златаном и другими звездами.

Вызов в сборную спровоцировал самый безумный слух: за Мальдини наблюдает… «Интер»

Адриано Галлиани обожает семью Мальдини. Он проработал с Чезаре, застал становление и лучшие годы Паоло. При Галлиани Кристиан дорос до юношеской команды. С Даниэлем Адриано встретился уже не в «Милане», а в «Монце».

«Мне он нравится, – говорил Галлиани в прошлом сезоне. – У многих больших футболистов не получается в «Милане». У Даниэля все впереди, у него еще будут возможности показать себя. Но на данный момент я счастлив, что он согласился на аренду в «Монцу». У меня был разговором с его отцом, в котором я еще раз признался в любви к семье Мальдини и пообещал, что буду пристально следить за Даниэлем».

Этим летом «Монца» подписала футболиста свободным агентом после полугодовой аренды, по условиям соглашения «Милан» получит 50% от следующей продажи. Семья повлияла на решение: Паоло одобрил, абрат Кристиан присутствовал на переговорах как агент.

Спустя три месяца итальянские инсайдеры заговорили об интересе «Интера». Например, спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио наблюдал в том числе и за Мальдини на игре с «Ромой». Паскуале Гуарро, журналист, приближенный к «Интеру», уточняет: интерес клуба к Мальдини абсолютно реален, но пока Даниэль – лишь один из большого списка потенциальных новичков.

Если дойдет до перехода, вселенная точно схлопнется.

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Фото: Gettyimages.ru /Emmanuele Ciancaglini, Claudio Villa, Marco Luzzani, Chris Ricco