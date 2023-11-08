Копилка шейха
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«Интер» и «Юве» поругались из-за махинации Аньелли. А жестоким дерби этот матч сделал главный журналист века в Италии

серия А Италия серия А Италия
Эленио Эррера Эленио Эррера
Интер Интер
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Страх и ненависть в Дерби делла Италия.

«Когда наступает день дерби «Ювентуса» и «Интера», мир замирает. Принимающий город же наполняется ненавистью. Местные фанаты ненавидят приезжих. И наоборот. У этой неприязни нет оснований – люди ничего не сделали друг другу. Но они ненавидят другую сторону из-за противоположных взглядов. Поэтому я бы назвал дерби «Юве» и «Интера» праздником какой-то нездоровой злости».

Джанлуиджи Буффон был точен в интервью La Gazzetta dello Sport в 2013-м. Он играл за «Ювентус» против «Интера» («Дерби делла Италия» – или просто «Дерби Италии») много лет и четко описал взаимоотношения между клубами и фанатами.

Соперничество двух грандов возникло не пять-десять лет назад, ему более полувека. А разжег вражду один конкретный человек.

Старт вражды в 60-х: «Юве» продавил переигровку решающей встречи, «Интер» выставил молодежь и получил 1:9

В противостоянии «Интера» и «Ювентуса» было немало громких матчей и столкновений. Но один случай запомнился особенно.

В весну 1961-го «Интер» вступил лидером Серии А. Для многих это было неожиданностью: лишь за полгода до этого Анджело Моратти передал команду Эленио Эррере. Эррера тоже не думал о мгновенном успехе и в каждом интервью просил журналистов не торопить события. Как оказалось, не зря: весной «Интер» начал сдуваться, а после четырех поражений подряд пропустил «Юве» вперед. Ситуация перед очным столкновением во втором круге становилась напряженнее с каждым днем.

«Это уже не просто матч, это какая-то война, – говорил Эррера. – Знаю нескольких человек, которые называют эту игру вопросом жизни и смерти. Я считаю, что без таких матчей нельзя представить наш вид спорта. Но футбол должен оставаться футболом: никто не должен страдать из-за него».

За несколько часов до начала в Турине вспыхнуло несколько драк. Страсти дошли до стадиона, но перед свистком полиция предотвратила выбегания на поле. Полноценно тиффози успокоить не удалось – их было так много (по некоторым данным, более 50 тысяч), что какие-то нарушения были лишь вопросом времени. Так и оно и оказалось: сначала толпа встала у поля, а спустя полчаса фанаты выбежали на газон. Некоторые уселись на скамейку запасных «Интера» и забрались на козырек. Арбитр приостановил матч, а спустя 70 минут ожидания завершил. «Ювентусу» почти сразу присудили техническое поражение 0:2, потому что клуб не обеспечил безопасность. За два года 0:2 по той же причине получил «Интер», поэтому решение лишь копировало приговор. 

Эррера негодовал: «Это не футбол, а идиотизм. Если вы позволяете фанатам вот так прорываться на поле, то вы хреновый функционер или полицейский. Я не понимаю, почему «Ювентус» не позаботился о нашей безопасности! Фанаты, который сели на нашу скамейку запасных, обругали игроков и угрожали им: они говорили, что перережут нам глотки, если «Интер» победит».

Правда, Аристиде Гуарнери, игравший тогда за «Интер», не подтверждал слова тренера и говорил, что никакой опасности не ощущал.

«Интер» выиграл – Федерация футбола была полностью на стороне команды. Но 3 июня 1961 года она неожиданно отменила наказание для «Юве». И надо же, какое совпадение: Умберто Аньелли в то время совмещал две должности – президента «Ювентуса» и главы Федерации футбола Италии. Апелляции «Интера» отклонялись в первую очередь Аньелли, который настаивал на переигровке, которая, по его словам, должна подчеркнуть спортивный принцип в итальянском футболе.

Техническое поражение «Юве» отменили, поставив переигровку на 10 июня – «Интер» узнал об этом перед матчем с «Катанией» 4 июня. Гуарнери говорил, что после таких новостей команда развалилась морально. «Мы смотрели друг на друга и не понимали, как действовать, – рассказывал Гуарнери. – У нас украли победу. Это не было твердое и взвешенное решение. Это была кража среди белого дня. Все понимали, из-за чего это произошло. Но никто не знал, как изменить ситуацию». 

Когда Федерация опубликовала решение о переигровке, журналисты сразу же понадобилось мнение Умберто Аньелли. Первые сутки он решительно игнорировал вопросы. Когда журналисты преградили ему дорогу, Аньелли не стерпел. На выезде из дома в Турине он вышел из машины и сказал: «Вы видели несправедливость: вся Италия ждет достойное завершение чемпионской гонки, поэтому матч будет переигран». Когда кто-то из журналистов возразил и обвинил его в конфликте интересов, Аньелли сел в машину и уехал.

Моратти-старший был в бешенстве. Он назвал поступок Аньелли и Федерации цирком и вместе с Эррерой объявил: на переигровку «Интер» выпустит молодежный состав. Тренер публично согласился: «Мы не хотим иметь ничего общего с этим казусом. Молодые игроки защитят честь «Интера». Это наша позиция». 

Эррера быстро собрал заявку, включив в состав еще ни разу не сыгравшего за основу 19-летнего Сандро Маццолу. В день матча у него был четвертый экзамен по бухгалтерскому учету, и родители не хотели отпускать его на игру. Маццола в итоге уговорил их, а Моратти помог добраться до Турина – пригнал к школе машину с личным водителем.

«Ювентус» не стал тянуть и с первых минут начал избиение. «Интер» же очнулся только к 78-й минуте благодаря дебютному голу Маццолы. К тому моменту счет уже был 7:1. Окончательно добили миланцев Бруно Мора и Омар Сивори, забивший в тот день шесть мячей. Капитан «Юве» Джампьеро Бониперти, закончивший карьеру после этой встречи, признавался, что сначала ему и партнерам было даже немного стыдно. Но потом они переключились на другую задачу – приближать Сивори к «Золотому мячу». За счетом они уже не следили. 

«Юве» обыграл «Интер» 9:1. Эррера наблюдал за этим на бровке, а после обозвал на камеру «Ювентус» «сукиными детьми». Потом оправдывался: «Я не говорил это. Вероятно, кто-то заснял меня и записал чужой разговор. Я бы никогда не опустился до этого. Но «Ювентус» поступил подло. Он предал не только правила, но и дух соперничества. И даже футбол».

Анджело Моратти покидал стадион в Турине в абсолютном потрясении – он предсказывал поражение, но не думал, что получится вот так. «У меня нет претензий к ребятам. Они выложились против сильнейших игроков Италии. Честь им и хвала, – делился Моратти. – Но запомните одну простую вещь: отношения «Интера» и «Ювентуса» с этого момента больше никогда не будут прежними. Мы вернемся злыми и ответим «Юве» тем же».

Моратти был чертовски прав.

У нелюбви «Ювентуса» и «Интера» был продюсер – он придумал дерби название и делал противостояние жестче

В мае 1967 года «Ювентус» обыграл дома «Интер» и взял первое скудетто с того скандального в 1961 году. Газеты были в экстазе, они восхваляли «Юве» и поздравляли тренера Эриберто Эрреру с первым трофеем. La Gazzetta dello Sport присоединилась к овациям и вышла в утреннюю продажу с заголовком на первой полосе: «Ювентус» победил «Интер» в Дерби Италии, благодаря чему выиграл скудетто». Автор этих слов – миланский автор Джанни Брера, лингвистический новатор итальянских медиа.

Брера называл себя «писателем, скрывающимся в теле журналиста». Он даже дружил с настоящими писателями. К лучшим друзьями Джанни причислял сицилийского автора Леонардо Скишу и говорил, что литература дает ему преимущество в журналистике. Для своего времени он был эталоном стиля и придумал много важных футбольных определений. Например, термин «либеро» был продуктом Бреры. Ему же пришло в голову называть лучшего бомбардира команды «голеадором» – специально взял слово из испанского, чтобы усилить звучание. 

Сейчас лучшего бомбардира чемпионата Италии называют Capocannoniere. Брера говорил иначе – Fromboliere (от слов «sling» и «rombola», которые означают «рогатка»). По замыслу Бреры, лучшим бомбардиром становится «настоящая пушка на поле боя». А его определение отражает этот смысл. Другой пример влияния Бреры на стиль: когда роль полузащитников в футболе увеличилась, Джанни придумал словечко – centrocampista. Его итальянские медиа используют до сих пор.

Тактика была одной из любимейших тем Бреры. Он, набрав популярность, часто устраивал ужины для игроков и тренеров, на которых обсуждал какие-то приемы и замыслы. А еще Брера выдумывал прозвища для гостей. Легенда «Кальяри» и сборной Италии Луиджи Рива был у него «ударом грома». Сам Рива не понял замысел: «Этот негодяй влил в меня столько вина, что я принял бы любое имя. Самое интересное, что мне безумно понравился наш разговор. Джанни – невероятный нахал, который прекрасно разбирается в футболе».

Брерой восхищались не только тренеры и футболисты, но и коллеги. Неаполитанский журналист Джино Палумбо писал: «Итальянский [язык] слаб, а все диалекты не очень богаты на какие-то красивые конструкции. Чтобы передать красоту итальянского футбола, нужно мыслить как Джанни Брера. Он изобретает собственный язык. Язык Бреры – это очень вкусная смесь ломбардского диалекта, транскрипции разговорной речи и итальянского».

Бреру называл миланским журналистом, но вообще-то он родом из Павии. Отец перевез его в Милан на учебу, когда ему исполнилось 13 лет. Долгое время он поддерживал «Дженоа», а когда уже состоялся в роли журналиста, написал уставы футбольного и крикетного клубов. Но со временем он поменял предпочтения и всерьез зафанател от «Интера». «Я решил по зову сердца, – косвенно подтверждал клубные предпочтения Брера. – Не хочу говорить о своем клубе, но я часто пишу о нем. Это одна из лучших команд мира».

При этом Брера часто открещивался от «Интера» и уверял, что в Италии поддерживает именно «Дженоа». Он много писал о миланских командах и самых горячих дерби Серии А, поэтому для него было важным, чтобы никто не связывал его с лидерами чемпионата. Спустя годы редактор спортивного раздела Giornale Федерико Берлингери писал о Брере диссертацию и нашел о Брере-болельщике «Дженоа» много интересного в архивах. Брера часто критиковал бывшего президента «Сампдории» Лолли Гетти: называл его подлецом и на публичных мероприятиях отказывался жать руку. Ну и еще: «Думаю, по качеству футбола понятно, кто в Генуе больше деревенщина. И это не «Дженоа».

Если к «Сампдории» он относился критично и иногда даже злостно (заявлял, что клуб ему противен), то к матчу «Ювентуса» и «Интера» – страстно. И этот огонь он старался передать всем. «Вы не можете смотреть на Дерби Италии без интереса, – писал Брера. – Даже если «Интер» и «Юве» выпустят вторые составы, то по борьбе и накалу эта встреча переплюнет любой матч в мире. Я не могу смотреть этот матч спокойно, потому что эмоции перехлестывают. Никого не поддерживаю в этом противостоянии [конечно же, это обман], поэтому и могу ругать их за какие-то действия на поле». 

Очень часто в статьях Бреры видели пропаганду взаимной ненависти. Порой Брера не давал соперничеству утихнуть даже после матча. Вот несколько историй вокруг высказываний журналиста о дерби (и последствиях после некоторых):

• В ноябре 1984-го «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 4:0 – дубль сделал Карл-Хайнц Румменигге. Брера написал, что победила сильнейшая команда Италии. Тренер «Юве» Джованни Трапаттони порекомендовал «некоторым журналистам из Милана» получше смотреть на происходящее на поле и напомнил, что до этого момента «Интер» не побеждал в четырех матчах подряд. 

• Вот одна строчка: «Давайте не будем забывать: Дерби Италии – не просто футбольный матч. Это война за статус лучшей команды северной Италии и всей страны. Фанаты никогда не должны забывать об этой вражде. Она двигает весь кальчо».

• Если одна из команд играла в оборонительном стиле, то сразу становилась мишенью Бреры. Он ненавидел закрытый футбол и всегда говорил, что все должны играть ярко и в атаку. «Если «Интер» и «Ювентус» сыграют матч трусливо, это будет ударом для всего итальянского футбола. Но даже такая игра будет ярче, чем многие матчи «Наполи» – да, как настоящий житель севера Италии Брера снисходительно относился к югу. Это отражалось на его восприятии «Наполи»: иногда он в шутку называл Диего Марадону «Красивым уродцем», за что получал массу оскорблений от неаполитанцев. 

Борьбу «Интера» и «Ювентуса» он видел идеологической, а южные команды воспринимал дополнением к кальчо.

● В 1972-м «Интер» обыграл «Ювентус» 3:1 в Кубке Италии – Роберто Бонинсенья отметился дублем, а Сандро Маццола забил один мяч. Брера написал, что «Интер» разорвал «Юве», используя только двух игроков. Через несколько дней тренер «Ювентуса» Честмир Выцпалек раскритиковал Бреру и понадеялся, что тот больше не будет писать о матчах клуба. 

● Кстати, Маццола в одном интервью назвал Джанни провокатором, который создает ненужный ажиотаж вокруг футбола.

● Один из любимых приемов Бреры – противопоставление. Часто он противопоставлял «Ювентусу» заслуги и героев «Интера». Он очень уважал Джачинто Факкетти, потому что тот провел всю карьеру в «Интере». И очень трепетно относился к тренеру Эленио Эррере, который выиграл с клубом три скудетто, два Кубка чемпионов и Кубок Италии. Зачастую Эррера и Факкетти в статьях Бреры оценивались лучше кого-либо из «Юве». Это тоже раздражало туринских фанатов.

● В одном из интервью Бреру прямо спросили, почему он так повернут на дерби «Интера» и «Юве». Его ответ: «Потому что я хочу, чтобы эта страсть жила вечно. Время меняет все, даже чувства. Это соперничество не должно меняться никогда. «Интер» против «Юве» – символ кальчо. Поэтому я акцентирую много внимания на нем: фанатам нужно много эмоций и азарта».

***

Один из лучших бомбардиров Дерби Италии Алессандро Дель Пьеро говорил о важности матча:

«Я люблю встречи против «Интера», хоть мне и не нравится эта жестокость вокруг них. Насилие, ругательства – это все не красит футбол. Но это часть противостояния с «Интером». Матчи с «Миланом» тоже важные и серьезные. Но вся суть итальянского футбола скрыта именно в дерби против «Интера». Кальчо живет такими невероятными столкновениями».

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«Ювентус» принадлежит Аньелли ровно 100 лет. Было все: пули террористов, первый трансфер за деньги и объединение Италии

Фото: AFP/CARLO HERMANN; Gettyimages.ru/Juventus FC

48 комментариев

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igls54
Зато 10 июня 1961 года можно считать днём рождения Сандро Маццолы, как игрока, который через семь лет станет чемпионом Европы и всю карьеру проведет в Интере
+43
-1
+42
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OsCart
Поразительная история с ювентусом, клуб всей своей историей запятнан грязными выходками. В футболе нет команды более неприятной и грязной ,чем эта.Спасибо автору за статью ,теперь понимаю болельщиков Интера за что они так ненавидят этот клуб.Все заслуженно. Ювентус это образец того как за счёт грязи и коррупции маскироваться под топ клуб.
+82
-43
+39
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Pazzo7
1961 - полное позорище) Но если клубом управляет мафия, удивляться нечему. Клан Аньелли всегда был очень могущественным в Италии, и остается таким до сих пор
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+20
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Bunyod Turgunov
Ответ PabloMontero
За титул Дерби дИталия спорят также и Милан- Юве. У миланистов свои аргументы, отличные от Брера. Главное что соперник в обоих случаях Ювентус. Это лестно. И к вопросу ПОЧЕМУ, кроме случая с командой Эрреры (который говорят был пионером допинга в футболе) нельзя не добавить Кальчополи 2006. Там фарса и конфликтов интересов было втройне. Кстати шарфики с оскорблениями Интера или других клубов практически отсутствуют у тифозерии Юве. Комплекс обиженок отсутствует))
Юве ненавидят ещё в Неаполе и Флоренции.
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Kranmeister
Жуффка классическая
+18
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Pazzo7
Ответ funcdoc
Странно - поклонники всех стран с теплотой относятся к Юве и Милану и довольно прохладно к Интеру. С чего бы?
Поклонники со всех стран заполняют 80-тысячник на каждой игре) У Юве при строительстве рассчёт был на цифры в 2 раза меньше. С чего бы?
+12
-2
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SpilightTwarkle
Ответ PabloMontero
За титул Дерби дИталия спорят также и Милан- Юве. У миланистов свои аргументы, отличные от Брера. Главное что соперник в обоих случаях Ювентус. Это лестно. И к вопросу ПОЧЕМУ, кроме случая с командой Эрреры (который говорят был пионером допинга в футболе) нельзя не добавить Кальчополи 2006. Там фарса и конфликтов интересов было втройне. Кстати шарфики с оскорблениями Интера или других клубов практически отсутствуют у тифозерии Юве. Комплекс обиженок отсутствует))
"Кстати шарфики с оскорблениями Интера или других клубов практически отсутствуют у тифозерии Юве."
Свои слова как то доказывать будешь или пустослов?
+10
-3
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Мадияр Мухамеджанов
Перефразируя современную классику: Гоббы. Гоббы никогда не меняются....
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alexmixer9
Ну спустя 60 лет гоббы все те же
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ganea
Ответ Sivka
Тренер Эррера это же который добавлял игрокам в кофе стимулятор амфетамин, позже запрещённый?
а где про такое почитать можно?
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miguel_diaz
Спасибо,что открыли мне глаза.Не знаком с истории Итальянского футбола. После кальчополе Ювентини называли Интер "картон" "кабинет" и я думал тогда появилась между болельщиками ненависть. А вот как оно получается на самом деле. Кабинет то оказался не настоящий)))
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alkidamant
Жёсткий спор о том, какой цвет полосок идеально сочетается с черными - синий или белый
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Никита Никулин
Ответ Amico Megobari ®
афтар дешевенько накинул первым фото, а где группа ультрас Интера с цветными волосами? или пейсатель текста поклонник джанни бреры? главное обвинить Ювентус, чем больше ложь, тем быстрее в неё поверят.
Так автор же болельщик этого... чуть не написал клуба
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rigobersong
Классное фото:)
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OsCart
Ответ funcdoc
Да конечно, Принтер взял требл раз в жизни и теперь будет до конца истории им гордиться... Вам бумажный скудетто отдали - вы сглотнули и радуетесь :) Ай, маладца! Я не знаю, про какую ты армию говоришь, более того: вообще не понимаю, какие ты там факты кому кидал. Кальчополли высосан из пальца, все адекватные люди это понимают. Если ты этого не понимаешь, то проблемы с башкой именно у тебя.
Уважаемый ,я это пишу ,как человек вовсе сторонний от обожания Интера, серии а и итальянского футбола.Рассценивайте это как мнение стороннего наблюдателя, который умеет изучать и анализировать. Так вот весь этот анализ говорит о том ,что самый грязный клуб не только в Италии ,но и в футболе целом ,это юве .И я понимаю чувства болельщиков Интера за что они так ненавидят этот клуб ,потому что любой адекват может дать оценку данной ситуации ,а болельщики юве в основной своей массе это люди ,которых обидела футбольная судьба .Но задумайтесь, не расплата ли это за все годы фальши и обмана .Я о том ,что ,начиная с 1997 года они 8 или 9 раз добирались до финала лч и проигрывали .Во истину это так ,потому что предрешение видит всё,а обман вдвойне лучше зрит.
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Роман Быков
моя ассоциация с этим противостоянием это гол Майкона.100%interista
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Sivka
Тренер Эррера это же который добавлял игрокам в кофе стимулятор амфетамин, позже запрещённый?
+13
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Пенс
какая же юва позорная. Чисто бандитский проект побеждающий в кабинетах.
+7
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Осатаневший Марадона
Был уверен, что главный журналист Италии ХХ века - Муссолини
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Рустам
Ответ Осатаневший Марадона
Был уверен, что главный журналист Италии ХХ века - Муссолини
А по мне, так Джанни Родари. Хотя шутка хорошая.
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John Gotti
Ответ ganea
а где про такое почитать можно?
Нигде, это гоббская легенда ахахав
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Vlados 86
Пошли разгоны) Хоть какой-то интерес к серии А, а то одна АПЛ в ленте.
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OsCart
Ответ раскаявшийся жиробас
финальный итого кальчополи - Интер подкупал судей, Ювентус был наказан ошибочно, это писали и на Спортсе, и в итальянских газетах, ознакомься с историей и больше не пиши в комментариях чушь
Писали ,говорили ,ошибочно. А факт в том ,что наказали юве ,а не Интер ,вот это факты ,а не то ,что писали ,говорили или ещё что-то в сослагательном наклонении.Вам надо раскаяться не только в излишнем весе ,но и в незнании и непризнании очевидных фактов
+5
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ale10
Ответ igls54
Зато 10 июня 1961 года можно считать днём рождения Сандро Маццолы, как игрока, который через семь лет станет чемпионом Европы и всю карьеру проведет в Интере
Не все так черно. Есть и белые полосы. Потрясающие личности, которые душой и сердцем болели за клуб и футбол. Это как с правительством любой страны. Вдаваться за кулисы и историю разных решений - мрак. А если смотреть футбол Дель Пьеро, Баджо, Буффона (и еще несколько десятков людей) и сколько людей они сделали счастливыми своей игрой - то много светлого всего.
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funcdoc
Ответ OsCart
Поразительная история с ювентусом, клуб всей своей историей запятнан грязными выходками. В футболе нет команды более неприятной и грязной ,чем эта.Спасибо автору за статью ,теперь понимаю болельщиков Интера за что они так ненавидят этот клуб.Все заслуженно. Ювентус это образец того как за счёт грязи и коррупции маскироваться под топ клуб.
Ты или дурачок, или провокатор, раз такое пишешь... Интер такого себе нахапал в репутацию, мама не горюй. Но, конечно, Ювентус виноват во всем... Кальчополли - яркий пример.
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Xell
Ничего удивительного, для тех кто знает Юве и его историю. Но закон кармы никто не отменял, за это Юве уже 5раз подряд проиграл в финале ЛЧ.
+9
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OsCart
Ответ PJLby
Забавные ребята, хотели очередную кабинетную победу в чемпионате благодаря техническому поражению из-за боллельщиков. Но вот не задача, поставили переиграть матч и выявить сильнейшего на поле, какие же подлецы этот Ювентус, как так, на поле определять ПОБЕДИТЕЛЯ, победа тех поражением-вот оно. 9-1 и свободны! FORZA JUVE!
По статье видно ,кто из кабинета решил дела ,Аньели подлогом лишил Интер чемптонства.В принципе это не новое ,Ювентус и в современной истории путем коррупционных схем выигрывал ряд чемптонств .Поражает слепота таких комментаторов, которые не видят очевидного ,а оно и ясно почему ,потому что не выгодно .
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Лилу Мира
Ответ OsCart
Поразительная история с ювентусом, клуб всей своей историей запятнан грязными выходками. В футболе нет команды более неприятной и грязной ,чем эта.Спасибо автору за статью ,теперь понимаю болельщиков Интера за что они так ненавидят этот клуб.Все заслуженно. Ювентус это образец того как за счёт грязи и коррупции маскироваться под топ клуб.
бро Италия середины 20 века это мафия и корупция , выживали как кто может закон страны или беззаконие диктует свои правила везде от футбола до телевидения
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Тюменец
Ответ раскаявшийся жиробас
финальный итого кальчополи - Интер подкупал судей, Ювентус был наказан ошибочно, это писали и на Спортсе, и в итальянских газетах, ознакомься с историей и больше не пиши в комментариях чушь
То, что писали на форцаюве, спортс и тд можно делить на трое.
Но смысл другой:
Сам клуб (Ювентус) наказали очень жестко, зря забрав скудо, которые были заслугой игроков и тренеров, в первую очередь, и только потом работой таких типов, как Моджи и ему подобных.
Поняв это, и прикинув, что можно попасть на иск, прокурорские решили «подсластить пилюлю» и уже повесили на Интер обвинения, зная, что из-за срока давности - это бесполезно, но сам этот фарс был преподнесен в правую очередь для тех, кто мыслит однобоко. Типа авторов подобных статей.

Лично я, как болельщик Интера, считаю, что скудо надо вернуть Ювентусу, а Интеру такие подачки не к чему. Но это мое субъективное мнение, которое ни на что не влияет.
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juventus
Ответ OsCart
Поразительная история с ювентусом, клуб всей своей историей запятнан грязными выходками. В футболе нет команды более неприятной и грязной ,чем эта.Спасибо автору за статью ,теперь понимаю болельщиков Интера за что они так ненавидят этот клуб.Все заслуженно. Ювентус это образец того как за счёт грязи и коррупции маскироваться под топ клуб.
история из 1961 с переигровкой не украшает Ювентус,но в как мне кажется такая подлость целиком либо на Аньели либо на федерации(незнаю правил при таких ЧП на тот момент).Возможно в 2006 эта и была месть от семьи Моратти,но она выглядит ещё подлее что ли т.к интер сам был занятная в работе с судьями,а закон почему то наказал лишь одного.
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Semen6009
Ответ igls54
Зато 10 июня 1961 года можно считать днём рождения Сандро Маццолы, как игрока, который через семь лет станет чемпионом Европы и всю карьеру проведет в Интере
Мацорелла,белиссимо! Данке шон
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brace
не зря за Маццолой машину послали.
как знали ,кто спасёт от сухого поражения
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Тюменец
Такие матчи будут всегда иметь повышенный градус. Интер был успешен в Европе уже в 60-х, у Ювентуса первый ушастый появился спустя тридцать лет после старта турнира - это серьёзный удар по амбициям, зная Аньелли, до прихода которых в Ювентус у туринцев был лишь… один трофей.
С годами степень важности подобных поединков выросла, с учетом того, что клубы собирали трофеи, титулы и регалии, сквозь года и матчи.
По этому сейчас это такой острый поединок, несмотря на форму и возможности клубов.
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