Прах легенды «Челси» захоронили прямо на «Стэмфорд Бридж». Как так получилось?

История Питера Осгуда.

26 декабря 2007-го. «Челси» проигрывает «Астон Вилле» 0:2 уже в первом тайме. Михаэля Баллака коротким пасом выводят один на один, но его сносит защитник Зэт Найт. Этот исторический для болельщиков «Челси» пенальти забил Андрей Шевченко – правда, трибуны распевали не имя украинского форварда, а песню со словами «Osgood, Osgood, Osgood, Osgood, Born is the King of Stamford Bridge».

За два месяца до этого, 1 октября 2006-го, прах легенды клуба Питера Осгуда (играл за «Челси» с 1964-го по 1974-й) захоронили прямо на стадионе – на том самом месте, откуда пробил Шевченко.

Церемония прошла масштабно: 2700 болельщиков, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Джо Коул, бывшие игроки клуба, родственники и друзья. «Осси, память о тебе будет жить вечно. Когда-то мы все были детьми с Кингс-роуд, но король был только один», – сказал бывший вратарь «Челси» Питер Бонетти. – Теперь вариация этой цитаты размещена на «Стэмфорд Бридж» – будете смотреть трансляцию из Лондона, обратите внимание на баннер Born is the King».

Достижения Осгуда неоспоримы: 150 голов за 380 матчей. Это не лучший результат клуба, но не торопитесь с выводами – большую часть карьеры в «Челси» Осгуд играл под девятым номером. Болельщики лондонцев уже 15 лет не надеются на игроков, которым достается «девятка», – обычно они проваливаются, в команде этот номер называют «проклятым».

Но почему прах Питера Осгуда вообще оказался на «Стэмфорд Бридж»?

Осгуд попал в «Челси» в 17 лет и забивал роскошные мячи

Сорванец и не самый умный ребенок, зато капитан во всех видах спорта – так Осгуд описывал себя в юности. Тогда он одновременно занимался футболом, крикетом и баскетболом, а параллельно работал каменщиком.

Футбол нравился ему больше: он попал в молодежную команду «Уиндзора» и пытался пробиться в основу. Вскоре его пригласили на просмотр в «Арсенал»: Осгуд испугался и порвал письмо, несмотря на то, что за клуб болел его брат. Питер считал, что станет посмешищем на фоне суперзвезд, он мечтал попасть только в основу «Уиндзора».

Со временем Осгуд осознал, что не хочет посвящать всю жизнь обычной работе, поэтому сконцентрировался на футболе. С дополнительными тренировками ему помогли навыки каменщика: вместе с отцом они построили кирпичную стену в саду, чтобы бить в нее мяч.

Скаут «Челси» приметил его в первом же матче за «Уиндзор» и сразу написал в клуб, терять время было нельзя.

«Уже много лет спустя, когда Осгуд стал звездой, меня пригласили на просмотр фильма о чемпионате мира-1966, – вспоминает скаут в биографии Питера. – Я сидел рядом со скаутом из «КПР», он почему-то решил сказать, что видел Осгуда в «Уиндзоре» десятки раз, но не мог и подумать, что он настолько талантлив. Я снял очки, отдал ему и сказал: «Дружище, если ты собираешься посмотреть фильм, тебе понадобится вот это».

Осгуд дебютировал за «Челси» в 17 лет – вышел в пятом раунде Кубке лиги и забил оба гола «Уоркингтону». Журналисты штамповали комплименты, а Питер покупал по одному номеру каждой спортивной газеты, чтобы собирать эти тексты в альбом. Там наверняка были фрагменты «Осгуд, несмотря на возраст, отлично владеет обеими ногами, силой, позиционным чутьем и мужеством» или «Осгуд, известный всем как Осси, быстро и элегантно двигается по полю».

В 1970-м он выиграл с «Челси» первый в истории клуба Кубок Англии, а в 1971-м – Кубок обладателей кубков. В первом матче с «Реалом» они сыграли вничью (Осгуд забил), а в переигровке победили 2:1 (Осгуд забил еще раз).

В 1972-м он снова отличился в финале – на этот раз положил «Стоку» в Кубке лиги, но «Челси» неожиданно проиграл 1:2. Это поражение казалось мелочью, команда верила, что впереди еще много трофеев, но позже выяснилось, что это был ее пик.

Главное воспоминание о той команде сохранилось в виде песен. В 1972-м «Челси» выпустил альбом Blue Is The Colour, на котором футболисты перепели главные хиты эпохи. Осгуд взялся за трек группы Middle of the Road – Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Его версия стала настолько популярной, что до сих пор иногда звучит на стадионе.

Это было лучшее время Осгуда в «Челси». Он продолжал забивать и делал это красиво – гол «Арсеналу» дальним ударом с лета признали лучшим в сезоне-1972/73.

Правда, Осгуд веселился не только на поле – полюбил пьяные вечеринки, сильно увлекся девушками и азартными играми.

Осгуду пришлось уйти из «Челси» из-за тусовок и алкоголя. Болельщики протестовали, но это не помогло

Самая известная глянцевая история про Осгуда – его возможные отношения с голливудской звездой Ракель Уэлч. В феврале 1972-го она приезжала на «Стэмфорд Бридж», сидела очень близко к полю и громко подбадривала Осгуда. «Она, наверное, решила, что раз я стою на поле и ничего не делаю, то можно меня прервать», – шутил футболист.

Актриса даже снялась в форме «Челси» под номером 9, но потом выяснилось, что это был пиар-ход Грега Тессера, агента фотографа актрисы и самого Осгуда. Тессер захотел продвинуть звезду «Челси» и фильм «Ханни Колдер», в котором снялась Уэлч.

Осгуд все чаще проводил время в районе Кингс-роуд, где выпивал с товарищами по команде Аланом Хадсоном, Чарли Куком и Яном Хатчинсоном. Его тренеру Дейву Секстону это очень не нравилось, но Питер с друзьями игнорировали предупреждения. Тогда тренер перешел к угрозам: позвал Осгуда перед тренировкой в кабинет, запер дверь и сказал, что они должны «уладить разногласия как мужчина с мужчиной».

Но проблемы не решились – конфликт с ключевыми игроками и менеджером «Челси» Секстоном длился целый сезон, пока тренер окончательно не разочаровался. 3 января 1974-го Осгуда вместе с Хадсоном выставили на трансфер. «Хадсон и Осгуд отказались тренироваться с первым составом сегодня утром и были отстранены на одну неделю. Оба захотели уйти, и клуб немедленно выставляет их на трансфер», – говорилось в официальном заявлении.

Болельщики считали, что это катастрофа: они считали, что команда разваливается, а Секстон просто не умеет управлять звездами. Клуб приводил другие аргументы: понадобились деньги на реконструкцию стадиона, и распродажа стала неизбежной. Фаны «Челси» не верили и устраивали пикеты с требованием не продавать ключевых игроков – не сработало.

У Хадсона другие воспоминания о том времени: «У меня была довольно сумбурная жизнь в «Челси». Не думаю, что до Осгуда и до меня дошло, что сегодня мы выигрывали кубки, а завтра нас уже считали лишними на новом «Стэмфорд Бридж». Мы были ошеломлены, сидели в нашем любимом пабе, качали головами и думали о том, где могли бы теперь играть».

В марте 1974-го «Челси» продал Осгуда в «Саутгемптон» за 645 500 долларов. Через два года он взял Кубок Англии (в финале у «Ман Юнайтед»), на спор забрал трофей домой и выиграл бутылку шампанского у капитана команды Питера Родригеса. «В ту ночь я спал с кубком, – вспоминал он. – Это точно был не худший выбор в моей разгульной жизни».

Большинство игроков «Челси», которых продали в 1972-м, вернулись в команду. Осгуд – через шесть лет, причем тогда «Челси» был главным претендентом на вылет. Питер забил в первом же матче после возвращения, но команда разгромно проиграла «Мидлсбро» (2:7), а в конце сезона «Челси» вылетел в Первый дивизион. Осгуд закончил карьеру – он снова не смог уйти из команды красиво.

Осгуду на несколько лет запретили посещать «Стэмфорд Бридж». Бан снял Абрамович

После спортивной карьеры Осгуд и бывший одноклубник Ян Хатчинсон смешали две страсти – алкоголь и футбол. Они отремонтировали и управляли баром «Юнион Инн» неподалеку от родного Уиндзора. Питер еще тренировал в лагерях отдыха, работал с молодежной командой «Портсмута» и отлично травил истории – не только во время застолий, но и на радио.

Осгуд никогда себя не цензурировал: аудитории было весело, а владельцам «Челси», видимо, не очень. За слишком откровенные истории ему в 1997-м даже запретили посещать «Стэмфорд Бридж». Бан сняли только в 2003-м при новом владельце – Романе Абрамовиче.

После этого Осгуд часто ходил на матчи, в последний раз – незадолго до смерти, в перерыве он услышал овацию в свою честь от болельщиков. 1 марта 2006-го Питер упал в обморок в городе Слау, его срочно доставили в больницу, но врачи ничего сделать не смогли. Осгуду было 59 лет.

Сыну Осгуда пришла идея захоронить прах отца прямо на стадионе, и семья получила специальное разрешение от Абрамовича. Это не единственный случай, когда торжественные похороны проходили на «Стэмфорд Бридж». Ник Кэнди, один из претендентов на покупку клуба, рассказывал , что половина праха его отца, болельщика клуба, развеяна над ареной. Видимо, эта традиция продолжится – некоторые болельщики и сейчас хотят , чтобы их прах развеяли над любимым стадионом.

Многие клубы из Великобритании не разрешают (или не говорят об этом публично) развеивать прах над полем, максимум – можно устроить похороны в специальном саду рядом со стадионом. Есть даже сайт, где можно узнать , как воссоединиться с клубом навсегда. Например, «Селтик», «Манчестер Юнайтед» и КПР позволяют развеять прах над стадионом после отдельного соглашения, болельщики «Челси» могут закрепить табличку с именем в специальном месте, а у «Манчестер Сити» рядом со ареной есть небольшой сад для памятных церемоний.

Память об Осгуде живет и рядом со стадионом – там его монумент

На первой домашней игре после смерти Осгуда – против «Тоттенхэма» – в его честь звучали минутные аплодисменты. «Челси» победил 2:1, а болельщики запели ту самую песню из сборника Blue is the Color, которую записал Питер.

Прах – не единственное напоминание о легенде. 24 сентября 2010-го «Челси» открыл статую Осгуда за Западной трибуной «Стэмфорд Бридж».

«В современную эпоху, когда игроки так легко приходят и уходят, фанаты обсуждают не игру футболиста, а количество его подписчиков в соцсетях, статуя Питера Осгуда служит напоминанием о футболе в более простые времена, – говорится на сайте болельщиков «Челси». – Тогда суть футбола заключалась в радости, которую ты испытывал, в связи между людьми, которую ты создавал, и наследии для клуба, болельщики которого тебя просто обожают».

Фото: Gettyimages.ru/ Ian Walton, Laurence Griffiths, Terry Disney / Stringer, Victor Drees / Stringer , Paul Gilham; globallookpress.com/Urs Lindt/Freshfocus