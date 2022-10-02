Прах легенды «Челси» захоронили прямо на «Стэмфорд Бридж». Как так получилось?

История Питера Осгуда.
26 декабря 2007-го. «Челси» проигрывает «Астон Вилле» 0:2 уже в первом тайме. Михаэля Баллака коротким пасом выводят один на один, но его сносит защитник Зэт Найт. Этот исторический для болельщиков «Челси» пенальти забил Андрей Шевченко – правда, трибуны распевали не имя украинского форварда, а песню со словами «Osgood, Osgood, Osgood, Osgood, Born is the King of Stamford Bridge».
За два месяца до этого, 1 октября 2006-го, прах легенды клуба Питера Осгуда (играл за «Челси» с 1964-го по 1974-й) захоронили прямо на стадионе – на том самом месте, откуда пробил Шевченко.
Церемония прошла масштабно: 2700 болельщиков, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Джо Коул, бывшие игроки клуба, родственники и друзья. «Осси, память о тебе будет жить вечно. Когда-то мы все были детьми с Кингс-роуд, но король был только один», – сказал бывший вратарь «Челси» Питер Бонетти. – Теперь вариация этой цитаты размещена на «Стэмфорд Бридж» – будете смотреть трансляцию из Лондона, обратите внимание на баннер Born is the King».
Достижения Осгуда неоспоримы: 150 голов за 380 матчей. Это не лучший результат клуба, но не торопитесь с выводами – большую часть карьеры в «Челси» Осгуд играл под девятым номером. Болельщики лондонцев уже 15 лет не надеются на игроков, которым достается «девятка», – обычно они проваливаются, в команде этот номер называют «проклятым».
Но почему прах Питера Осгуда вообще оказался на «Стэмфорд Бридж»?
Осгуд попал в «Челси» в 17 лет и забивал роскошные мячи
Сорванец и не самый умный ребенок, зато капитан во всех видах спорта – так Осгуд описывал себя в юности. Тогда он одновременно занимался футболом, крикетом и баскетболом, а параллельно работал каменщиком.
Футбол нравился ему больше: он попал в молодежную команду «Уиндзора» и пытался пробиться в основу. Вскоре его пригласили на просмотр в «Арсенал»: Осгуд испугался и порвал письмо, несмотря на то, что за клуб болел его брат. Питер считал, что станет посмешищем на фоне суперзвезд, он мечтал попасть только в основу «Уиндзора».
Со временем Осгуд осознал, что не хочет посвящать всю жизнь обычной работе, поэтому сконцентрировался на футболе. С дополнительными тренировками ему помогли навыки каменщика: вместе с отцом они построили кирпичную стену в саду, чтобы бить в нее мяч.
Скаут «Челси» приметил его в первом же матче за «Уиндзор» и сразу написал в клуб, терять время было нельзя.
«Уже много лет спустя, когда Осгуд стал звездой, меня пригласили на просмотр фильма о чемпионате мира-1966, – вспоминает скаут в биографии Питера. – Я сидел рядом со скаутом из «КПР», он почему-то решил сказать, что видел Осгуда в «Уиндзоре» десятки раз, но не мог и подумать, что он настолько талантлив. Я снял очки, отдал ему и сказал: «Дружище, если ты собираешься посмотреть фильм, тебе понадобится вот это».
Осгуд дебютировал за «Челси» в 17 лет – вышел в пятом раунде Кубке лиги и забил оба гола «Уоркингтону». Журналисты штамповали комплименты, а Питер покупал по одному номеру каждой спортивной газеты, чтобы собирать эти тексты в альбом. Там наверняка были фрагменты «Осгуд, несмотря на возраст, отлично владеет обеими ногами, силой, позиционным чутьем и мужеством» или «Осгуд, известный всем как Осси, быстро и элегантно двигается по полю».
В 1970-м он выиграл с «Челси» первый в истории клуба Кубок Англии, а в 1971-м – Кубок обладателей кубков. В первом матче с «Реалом» они сыграли вничью (Осгуд забил), а в переигровке победили 2:1 (Осгуд забил еще раз).
В 1972-м он снова отличился в финале – на этот раз положил «Стоку» в Кубке лиги, но «Челси» неожиданно проиграл 1:2. Это поражение казалось мелочью, команда верила, что впереди еще много трофеев, но позже выяснилось, что это был ее пик.
Главное воспоминание о той команде сохранилось в виде песен. В 1972-м «Челси» выпустил альбом Blue Is The Colour, на котором футболисты перепели главные хиты эпохи. Осгуд взялся за трек группы Middle of the Road – Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Его версия стала настолько популярной, что до сих пор иногда звучит на стадионе.
Это было лучшее время Осгуда в «Челси». Он продолжал забивать и делал это красиво – гол «Арсеналу» дальним ударом с лета признали лучшим в сезоне-1972/73.
Правда, Осгуд веселился не только на поле – полюбил пьяные вечеринки, сильно увлекся девушками и азартными играми.
Осгуду пришлось уйти из «Челси» из-за тусовок и алкоголя. Болельщики протестовали, но это не помогло
Самая известная глянцевая история про Осгуда – его возможные отношения с голливудской звездой Ракель Уэлч. В феврале 1972-го она приезжала на «Стэмфорд Бридж», сидела очень близко к полю и громко подбадривала Осгуда. «Она, наверное, решила, что раз я стою на поле и ничего не делаю, то можно меня прервать», – шутил футболист.
Актриса даже снялась в форме «Челси» под номером 9, но потом выяснилось, что это был пиар-ход Грега Тессера, агента фотографа актрисы и самого Осгуда. Тессер захотел продвинуть звезду «Челси» и фильм «Ханни Колдер», в котором снялась Уэлч.
Осгуд все чаще проводил время в районе Кингс-роуд, где выпивал с товарищами по команде Аланом Хадсоном, Чарли Куком и Яном Хатчинсоном. Его тренеру Дейву Секстону это очень не нравилось, но Питер с друзьями игнорировали предупреждения. Тогда тренер перешел к угрозам: позвал Осгуда перед тренировкой в кабинет, запер дверь и сказал, что они должны «уладить разногласия как мужчина с мужчиной».
Но проблемы не решились – конфликт с ключевыми игроками и менеджером «Челси» Секстоном длился целый сезон, пока тренер окончательно не разочаровался. 3 января 1974-го Осгуда вместе с Хадсоном выставили на трансфер. «Хадсон и Осгуд отказались тренироваться с первым составом сегодня утром и были отстранены на одну неделю. Оба захотели уйти, и клуб немедленно выставляет их на трансфер», – говорилось в официальном заявлении.
Болельщики считали, что это катастрофа: они считали, что команда разваливается, а Секстон просто не умеет управлять звездами. Клуб приводил другие аргументы: понадобились деньги на реконструкцию стадиона, и распродажа стала неизбежной. Фаны «Челси» не верили и устраивали пикеты с требованием не продавать ключевых игроков – не сработало.
У Хадсона другие воспоминания о том времени: «У меня была довольно сумбурная жизнь в «Челси». Не думаю, что до Осгуда и до меня дошло, что сегодня мы выигрывали кубки, а завтра нас уже считали лишними на новом «Стэмфорд Бридж». Мы были ошеломлены, сидели в нашем любимом пабе, качали головами и думали о том, где могли бы теперь играть».
В марте 1974-го «Челси» продал Осгуда в «Саутгемптон» за 645 500 долларов. Через два года он взял Кубок Англии (в финале у «Ман Юнайтед»), на спор забрал трофей домой и выиграл бутылку шампанского у капитана команды Питера Родригеса. «В ту ночь я спал с кубком, – вспоминал он. – Это точно был не худший выбор в моей разгульной жизни».
Большинство игроков «Челси», которых продали в 1972-м, вернулись в команду. Осгуд – через шесть лет, причем тогда «Челси» был главным претендентом на вылет. Питер забил в первом же матче после возвращения, но команда разгромно проиграла «Мидлсбро» (2:7), а в конце сезона «Челси» вылетел в Первый дивизион. Осгуд закончил карьеру – он снова не смог уйти из команды красиво.
Осгуду на несколько лет запретили посещать «Стэмфорд Бридж». Бан снял Абрамович
После спортивной карьеры Осгуд и бывший одноклубник Ян Хатчинсон смешали две страсти – алкоголь и футбол. Они отремонтировали и управляли баром «Юнион Инн» неподалеку от родного Уиндзора. Питер еще тренировал в лагерях отдыха, работал с молодежной командой «Портсмута» и отлично травил истории – не только во время застолий, но и на радио.
Осгуд никогда себя не цензурировал: аудитории было весело, а владельцам «Челси», видимо, не очень. За слишком откровенные истории ему в 1997-м даже запретили посещать «Стэмфорд Бридж». Бан сняли только в 2003-м при новом владельце – Романе Абрамовиче.
После этого Осгуд часто ходил на матчи, в последний раз – незадолго до смерти, в перерыве он услышал овацию в свою честь от болельщиков. 1 марта 2006-го Питер упал в обморок в городе Слау, его срочно доставили в больницу, но врачи ничего сделать не смогли. Осгуду было 59 лет.
Сыну Осгуда пришла идея захоронить прах отца прямо на стадионе, и семья получила специальное разрешение от Абрамовича. Это не единственный случай, когда торжественные похороны проходили на «Стэмфорд Бридж». Ник Кэнди, один из претендентов на покупку клуба, рассказывал, что половина праха его отца, болельщика клуба, развеяна над ареной. Видимо, эта традиция продолжится – некоторые болельщики и сейчас хотят, чтобы их прах развеяли над любимым стадионом.
Многие клубы из Великобритании не разрешают (или не говорят об этом публично) развеивать прах над полем, максимум – можно устроить похороны в специальном саду рядом со стадионом. Есть даже сайт, где можно узнать, как воссоединиться с клубом навсегда. Например, «Селтик», «Манчестер Юнайтед» и КПР позволяют развеять прах над стадионом после отдельного соглашения, болельщики «Челси» могут закрепить табличку с именем в специальном месте, а у «Манчестер Сити» рядом со ареной есть небольшой сад для памятных церемоний.
Память об Осгуде живет и рядом со стадионом – там его монумент
На первой домашней игре после смерти Осгуда – против «Тоттенхэма» – в его честь звучали минутные аплодисменты. «Челси» победил 2:1, а болельщики запели ту самую песню из сборника Blue is the Color, которую записал Питер.
Прах – не единственное напоминание о легенде. 24 сентября 2010-го «Челси» открыл статую Осгуда за Западной трибуной «Стэмфорд Бридж».
«В современную эпоху, когда игроки так легко приходят и уходят, фанаты обсуждают не игру футболиста, а количество его подписчиков в соцсетях, статуя Питера Осгуда служит напоминанием о футболе в более простые времена, – говорится на сайте болельщиков «Челси». – Тогда суть футбола заключалась в радости, которую ты испытывал, в связи между людьми, которую ты создавал, и наследии для клуба, болельщики которого тебя просто обожают».
Подписывайтесь на телеграм-канал автора
«Я предпочитаю не говорить». Моуринью снялся в клипе британского рэпера – с аллюзией на легендарную фразу
Поттер помешан на гибридных схемах и необычных ролях. Не факт, что сработает в «Челси», но будет интересно
Фото: Gettyimages.ru/ Ian Walton, Laurence Griffiths, Terry Disney / Stringer, Victor Drees / Stringer , Paul Gilham; globallookpress.com/Urs Lindt/Freshfocus
Комментарии