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2:22 по ударам с «Виллой» – тотальное унижение Пепа. Все детали позора «Сити»

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Опять катастрофа без Родри. 

«Манчестер Сити» проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1) и спустился на четвертое место в АПЛ. Хозяева забили лишь за 15 минут до конца, но ни это, ни счет не отражают пропасти, которая была между командами. Соотношение ударов – 22:2 в пользу «Астон Виллы». 

Один этот аспект позволяет сделать ключевой вывод: Пеп Гвардиола провел, возможно, худший матч в тренерской карьере

2 удара по воротам соперника – антирекорд для всех команд Пепа в рамках чемпионатов (выборка из более чем пяти сотен игр)

22 допущенных удара – повторение антирекорда.

На один матч «Сити» превратился в андердога, которого последовательно уничтожает топ-клуб (постепенно именно в такой превращается проект Уная Эмери). 

Обычно мы разбираем только игры между топ-6 АПЛ, но мимо такого пройти нельзя. Что же произошло с «Сити»? 

«Сити» снова проиграл без Родри. Без него парой разыгрывающих стали центральные защитники (полный провал)

Главным опасением за «Сити» перед игрой было отсутствие Родри. Испанец поймал очередный бан – теперь на один матч из-за перебора желтых. Осенью опорник пропускал три игры подряд из-за прямого удаления – тогда «Сити» проиграл все три матча. Два пришлись на АПЛ – против «Вулвз» (1:2) и «Арсенала» (0:1), еще один – на Кубок Лиги с «Ньюкаслом» (0:1). 

Пытаясь компенсировать качества Родри, Пеп мечется между двумя вариантами. Первый – сыграть в фирменной манере и заменить испанца напрямую. Второй – придумать что-то радикально новое. Поиски проявляются в стадии розыгрыша – ключевой для Гвардиолы. Первый вариант мы видели в матчах с «Вулвз» и «Ньюкаслом» – тогда Родри пытались заменить Ковачич и Филлипс, второй – против «Арсенала», когда разыгрывать мяч вышла тройка опорников во главе с Бернарду. Оба варианта тотально провалились. 

На игру с «Астон Виллой» Пеп выбрал первый вариант – команда использует привычную структуру, но с непривычным сочетанием опорных. В этот раз Гвардиола поставил на пару Джон Стоунз – Ману Аканджи: 

Оба – номинальные ЦЗ, но в этом году много играли в гибридной роли, оказываясь при розыгрышах в опорной. Их опыт кажется весомым плюсом, но есть нюанс. Точнее несколько:

● Стоунз давно не играл в футбол и банально не в форме. С его последней игры прошел ровно месяц; 

● И Стоунз, и Аканджи неплохо смотрелись в гибридных ролях, только когда их поддерживал Родри; 

● Вместе Стоунз и Аканджи играли только в центре защиты. В качестве разыгрывающих – еще никогда; 

● Интеллект Уная Эмери. Обычно «Вилла» защищается в среднем блоке, но, видимо, из-за отсутствия Родри, решили сыграть в более смелой манере. 

Все это привело к одному из лучших прессинг-перфомансов сезона. «Астон Вилла» 13 раз отнимала мяч на чужой половине – антирекорд для Пепа за все время, что тренирует в АПЛ. Стоунз и Аканджи не единственные виновники, но непривычное сочетание опорников усугубляло проблемы «Сити». 

Пожалуй, ключевое, что бросалось в глаза – медлительность. Иногда она проявлялась в технических моментах. Например, тут Стоунз слишком долго обрабатывает мяч. Из-за этого «Сити» не может перейти на фланг, который «Астон Вилла» оголила, прессингуя гостей: 

Медлительность проявлялась и в оценке ситуации. Иногда не хватало умения просканировать положение вокруг – по словам того же Стоунза, это один из важнейших аспектов, с которым он столкнулся, осваивая новую профессию. 

Тут ошибается Аканджи: есть вариант с Гвардиолом, но в итоге пасует на закрытого Альвареса. Проблема в положении тела перед приемом мяча. Из-за этого Аканджи просто не заметил хорвата: 

Во втором тайме Пеп пытался помочь игрокам. Одним из решений была подмога от Бернарду – португалец начал чаще и глубже опускаться за мячом. 

Иногда вообще становился третьим центральным защитником – вместо Кайла Уокера: 

На какой-то момент это успокоило игру, но паническое настроение передалось даже Бернарду. В середине второго тайма португалец привез, пожалуй, лучший момент «Виллы» за всю игру. 

Почему «Сити» так мало создал? Среди причин – офсайдная ловушка Эмери

Медленный выход из обороны + постоянные привозы под прессингом = «Сити» атакует гораздо реже обычного. Только 27% действий прошло на чужой трети поля. Это отчасти объясняет атакующий провал, но не полностью. За всю игру гости сподобились лишь на два удара. Оба пришли в одной атаке. С 12-й минуты «Сити» вообще не бил по воротам

Чем это можно объяснить? 

Во-первых, непривычное сочетание впереди. Помимо Родри, «Сити» был без Джека Грилиша и Жереми Доку. Из-за этого Гвардиоле пришлось перекраивать не только опорную, но и атакующую пятерку. Слева впервые в сезоне появился Фил Фоден, справа пытались комбинировать Бернарду и Рико Льюис, которые до этого всего раз выходили вместе. 

Во-вторых, «Сити» категорически плохо подготовился к офсайдной ловушке, которую для каждого соперника продумывает Эмери. То, что гости пять раз попали в офсайд, не отражает весь набор проблем. «Сити» не предложил ни одного оригинального приема. 

В этом сезоне соперники «Астон Виллы» наловчились и наказывают Эмери за счет необычных решений от крайних защитников. Трент вырезал проникающие передачи за спину, Дестини Удоджи из «Тоттенхэма» и Энтони Робинсон из «Фулхэма» интересным образом открывались, начиная рывки из глубины. У «Сити» нет крайних защитников – вероятно, это тоже сыграло свою роль. 

В теории офсайдная ловушка Эмери могла сыграть на руку Эрлингу Холанду – норвежец мог убежать на пространстве. Беда в том, что «Сити» в принципе редко пользуется качествами Эрлинга – из-за этого нападающий даже спорит с Гвардиолой по ходу игр. 

За весь матч Холанд получил только одну возможность убежать – когда Альварес увел Бубакара Камара из опорной и создал пространство для смещения Фодену: 

«Вилла» быстро отреагировала. Чтобы не допускать подобного, Камара начал играть пятым защитником. Этот ход Эмери уже использовал против «Тоттенхэма»: 

Из-за того, что «Сити» в принципе редко ищет Холанда передачами вразрез, гостям часто не хватало взаимопонимания. Из-за того, что разыгрывала новая связка опорников, «Сити» медленно двигал мяч – защитники «Виллы» успевали перестроиться и опуститься. 

Тот случай, когда стоит вспомнить об отсутствии Кевина Де Брюйне. У бельгийца не только хорошая химия с Холандом, но и почти эксклюзивное право на разрезающие передачи. Выбор момента для паса и их исполнение у КДБ на топовом уровне. Вчера «Сити» этого дико не доставало. 

Адаптация Пепа под Эмери – еще один провал. «Сити» очень плохо прессинговал

Не получился и сюрприз, который Гвардиола уготовил для Эмери. При игре без мяча «Сити» садился в схему 5-4-1:  

Расстановка интересно трансформировалась во время прессинга. Фишка Эмери при розыгрышах – создание квадрата из полузащитников. Вчера к этому подталкивал состав, который выбрал испанец. Была четверка номинальных хавов, а не тройка, к которым присоединяется атакующий игрок (обычно Мусса Диаби). 

Противодействуя этому, Пеп пытался отзеркалить схему. Собственный квадрат образовывали Альварес и Льюис (располагались выше и опекали пару опорников), а также Стоунз и Аканджи (поднимались из обороны и контролировали пару десяток): 

«Сити» использовал такой вид прессинга впервые. Вероятно, перед игрой отрабатывали только один раз – матч с «Тоттенхэмом» был в воскресенье. Отсюда – проблемы, которые проявлялись у «Сити» всю игру. 

Особенно явно за них наказывал Джон Макгинн – мастер игры под давлением и гений игры корпусом. За него с первых минут отвечал Джон Стоунз. Макгинн постоянно уходил от него: 

Во втором тайме «Сити» слегка поменял настройки прессинга, но Макгинн продолжал наводить суету. Здесь заставил опуститься Рико Льюиса. Из-за этого Бернарду разрывается между двумя игроками: 

Новая схема прессинга ударила не только по Стоунзу, но и по Гвардиолу. Хорват оставался 1-в-1 против скоростного Бэйли и не мог рассчитывать на подстраховку. Леон благодаря рывкам получал свободу и обострял. Во втором тайме один из таких моментов превратился в гол. 

Рассказав о проблемах «Сити», стоит отвесить пару комплиментов Эмери. У испанца есть сложности против команд, которые защищаются низким блоком (недавний проигрыш «Ноттингему»), но Унай обожает играть против команд, которые встречают высоким прессингом. В прошлом сезоне досталось чемпионам по прессингу «Ньюкаслу», в этом – просто чемпионам из «Сити». 

После матча Эмери и Гвардиола поменялись местами в таблице. Хорошее отражение и очного матча, в котором «Вилла» была значительно сильнее.

Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
6 декабря, 23.15, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 74 Бэйли.
Астон ВиллаМартинес, Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь (Морено, 90), Бэйли (Диаби, 85), Макгинн, Тилеманс (Рэмзи, 85), Камара, Дуглас Луис, Уоткинс (Дуран, 90).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол, Стоунз, Аканджи, Льюис (Матеуш Нунеш, 68), Бернарду Силва, Фоден (Бобб, 73), Холанд, Альварес (Ковачич, 68).
Предупреждения:
Стоунз (45), Льюис (53), Уоткинс (60), Камара (87).

Фото: Gettyimages/Catherine Ivill, Michael Regan / Staff

110 комментариев
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Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Эмери конкретно один из самых недооцененных тренеров нашего поколения.
Эмери конкретно один из самых недооцененных Дзюбой тренеров нашего поколения. )
+73
-5
+68
Эмери конкретно один из самых недооцененных тренеров нашего поколения.
+46
-3
+43
14-я победа подряд Астон Виллы у себя дома в АПЛ.
Эмери молодец
+37
0
+37
Если кому лень читать всю статью, вот кратко- Сити, Пеп, Сити, Сити, Пеп, Сити, Пеп.
Про Астон Виллу нет ничего.
+37
-5
+32
Эмери сделал из Пепуна тренеришку))
+23
-2
+21
"Обычно мы разбираем только игры между топ-6 АПЛ."

Ну сити пока в топ-6, так что все в порядке. А так это было даже позорнее, чем МЮ против Ньюкасла. Даже матч где Пеп слил Эвертону 0-4 был лучше по игре.
+20
-6
+14
Ответ Yen Bedder
Рад за Эмери на самом деле. Время все расставило по местам.
Какое время? Кто то сомневался что Эмери сильный тренер? Значит этот человек идиот. Эмери выигрывал ЛЕ с разными клубами, он выводил Арсенал в финал Еврокубка, Эмери с бедствующим Вильярреалом нагибал Нагельсманна с многомиллионной Баварией, а тут на спортсе прям огромная секта, которая считает Нагельсманна светочем и треннером на уровне Пепа. Да и АB уже в прошлом сезоне играла шикарно после увольнения очередного британского топоря.
+16
-3
+13
Рад за Эмери на самом деле. Время все расставило по местам.
+9
0
+9
Ответ Рита Ктинидина
Эмери сделал из Пепуна тренеришку))
Знатно погонял лысого!
+9
-1
+8
"Во втором тайме Пепа пытался помочь игрокам."

Свинка Пепа спешит на помощь!
+10
-2
+8
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Эмери конкретно один из самых недооцененных тренеров нашего поколения.
Тренеришка, епт
+8
-1
+7
Одно понятно точно. В топ 6 теперь Вилла и Ньюкасл , а не Мю и Челси
+6
0
+6
Ответ Марио 9
Так Эмери их и подобрал и настроил игру, вот комментарий 🤦‍♂️
Угу конечно заслуга только Эмери. У Bиллы куча денег и адекватное руководство + большинство игроков было до прихода Эмери. Эмери молодец, но обесценивать руководство в АПЛ, где Челси болтается в середине таблицы, а Эвертон тратящий огромные суммы несколько сезонов чуть не вылетает это так себе.
+8
-2
+6
Да просто у Эмери сейчас отличный подбор игроков. Может это не супер звезды типа Мбаппе или Беллингема, но они очень высокого уровня + очень разноплановые и их много и Эмери может менять тактику и состав в зависимости от соперника. Это видно на примере Тилеманса, который даже здоровый далеко не всегда в старте и т.д. Да есть игроки, которые практически всегда в старте, но это разноплановые игроки способные исполнять разные роли.
Стиль Эмери это умение подстраиваться под любого соперника и в этом испанец невероятно хорош.
+10
-5
+5
Ответ Тухель
Какое время? Кто то сомневался что Эмери сильный тренер? Значит этот человек идиот. Эмери выигрывал ЛЕ с разными клубами, он выводил Арсенал в финал Еврокубка, Эмери с бедствующим Вильярреалом нагибал Нагельсманна с многомиллионной Баварией, а тут на спортсе прям огромная секта, которая считает Нагельсманна светочем и треннером на уровне Пепа. Да и АB уже в прошлом сезоне играла шикарно после увольнения очередного британского топоря.
Программа "Время"
+7
-2
+5
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Эмери конкретно один из самых недооцененных тренеров нашего поколения.
Я тут недавно спорил с кем-то в комментариях, что Эмери, на мой взгляд, лучший тренер ПСЖ при шейхе. Меня обсмеяли))) Всё помнят 6-1(мягко говоря, спорное судейство), но никто не вспоминает первый матч, где было деклассирование Барсы
+5
-1
+4
Получается, что гениальный пепобол работает только благодаря индивидуальному мастерству конкретных топ игроков. А если некоторые из этих игроков выбивают, гениальная пеповская ложная тактика перестаёт работать
+7
-3
+4
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Эмери конкретно один из самых недооцененных тренеров нашего поколения.
Недооценен Эмери только Дзюбой. Все нормальные люди считают Унаи топ тренером.
+5
-1
+4
Ответ Рита Ктинидина
Эмери сделал из Пепуна тренеришку))
Тренерище против Тренеришки. Результат был предопределён.
+3
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+3
Ответ Марио 9
Ещё 100 раз это напиши 🤦‍♂️
Шейхи видать перестали подавать деньги Сити )))
+3
0
+3
Ответ Оригинальный Ник
Получается, что гениальный пепобол работает только благодаря индивидуальному мастерству конкретных топ игроков. А если некоторые из этих игроков выбивают, гениальная пеповская ложная тактика перестаёт работать
Так это и так понятно. Когда у Пепа Месси, Хави, Иньеста, то он крут. Когда у него Холланд, Де Брюйне и Родри или Гюндоган, не суть, то он крут. Так это лучшие или одни из лучших игроков мира на своих позициях. В Баварии Пеп не смог, хотя сосиав тоже очееь сильный. чемпионат Германии не берем. Там они и без тренера выиграют.
Вывод простой. Пеп может доминировать только тогда, когда в команде 3-4 игрока лучших на своих позициях в мире. Это не топ тренер, конечно.
+3
-1
+2
Всегда считал, что гениальность тренера проявляется в подобных сложных ситуациях. Проиграть все 4 матча без Родри, забив в них лишь один гол, это тотальный тренерский провал.
+2
0
+2
Полтора абзаца про Виллу, всё остальное — почему у Пепа не получилось. Мда.
+2
0
+2
В отдельном матче даже Клопп так не унижал лысого
+2
0
+2
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Эмери конкретно один из самых недооцененных тренеров нашего поколения.
Ему в Арсенале не повезло, считаю. Пресса слишком большие надежды возлагала - нужно было время. Тем более Эмери такой тренер, который не сразу и сходу достигает результата. Минимум сезон на "разогрев-адаптацию", а вот дальше дела идут должным образом. Согласен полностью.
+2
0
+2
Почему унижение ? Просто неудачная игра .
+3
-1
+2
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Эмери конкретно один из самых недооцененных тренеров нашего поколения.
В чём его недооцененность? За 3 года в Париже - 3 провала в ЛЧ и 1 упущенный домашний титул. В Арсенале тоже были возможности, но на выходе ничего хорошего. Унаи - хороший и интересный тренер, но на топ-уровне ничего не получается.
+3
-1
+2
Ответ TY-214
В чём его недооцененность? За 3 года в Париже - 3 провала в ЛЧ и 1 упущенный домашний титул. В Арсенале тоже были возможности, но на выходе ничего хорошего. Унаи - хороший и интересный тренер, но на топ-уровне ничего не получается.
так пишете как будто до него и после него Псж постоянно брал ушастого. Эмери с Псж 2 раза вылетел в 1/8: от Барсы в матче имени Айтекина и на след. год от Реала, который в те годы выносил всех в Европе 3 сезона подряд. я бы не назвал это прям уж таким провалом
+2
0
+2
Астон Вилла, конечно, отличный матч показала. Браво!
+2
0
+2
Ответ Андрей Синельщиков
Ему в Арсенале не повезло, считаю. Пресса слишком большие надежды возлагала - нужно было время. Тем более Эмери такой тренер, который не сразу и сходу достигает результата. Минимум сезон на "разогрев-адаптацию", а вот дальше дела идут должным образом. Согласен полностью.
Да, с Арсеналом был провал. зато в Лиге Европы ему почти что нет равных. Даже некоторые футбольные фанаты прозвали кубок Унаи Эмери Лига.
+2
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+2
Ответ Андрей Синельщиков
Победа значительная - теперь все будут знать, как играть против Сити. Да, не было Родри. И КДБ. Но у Сити, с его многомиллионой скамейкой, звездами мирового уровня - проблемы серьезные. И требл это все здорово конечно, но видно что психиологически просели что ли - проходят состояние "медных труб", особенно Пеп. Возможно, ему сезон отработать надо и на годик уйти отдохнуть.
Еще лярд зелени нужон!
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Ответ #SharkTeam
Очень плохой матч Сити, но пропустили только один, а не 7
Это верно ☝️😄
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Ответ Kel.Tu
Теперь интересно, что противопоставит Артета такой игре Виллы в следующем туре. По итогам разбора, уже кажется, что Вилла будет фаворитом этой встрече, учитывая домашнее поле и удобный для нее высокий прессинг Арсенала
Арсенал в этом сезоне не так активно прессингует как в прошлом, не стесняется отдать мяч и довольно часто откатывается в средний блок, особенно если счёт позволяет. А ещё у Арсенала нет проблем с составом как у Сити в этом матче. Точно будет не оч легко, но Арсенал фаворит встречи
+1
0
+1
Очень плохой матч Сити, но пропустили только один, а не 7
+1
0
+1
Победа значительная - теперь все будут знать, как играть против Сити. Да, не было Родри. И КДБ. Но у Сити, с его многомиллионой скамейкой, звездами мирового уровня - проблемы серьезные. И требл это все здорово конечно, но видно что психиологически просели что ли - проходят состояние "медных труб", особенно Пеп. Возможно, ему сезон отработать надо и на годик уйти отдохнуть.
+1
0
+1
Спад в игре это часть футбольного сезона и ничего сверх естественного не произошло как не пытаются из этого раздуть сенсацию. МС по итогу будет бороться за чемпионство и с большой вероятностью снова его заберет.
+3
-2
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Не указана ещё одна важная причина: на поле с такими расцветками хрен поймёшь, кто где вообще.
+1
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Тотальное унижалити!
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Пепу купили не тех игроков. Сейчас нет в сити игроков хотя бы уровня Месси, Иньесты или раннего Агуэро. А без этого контроль мяча не работает. Нужны покупки срочно
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+1
Ответ Lucky Luciano
Одно понятно точно. В топ 6 теперь Вилла и Ньюкасл , а не Мю и Челси
Их Эмери и ХАУ на три головы выше Поча и нольседьмого
+3
-2
+1
А я ещё с самого лета говорил что с одним Родри и без Райса это будет катастрофа, вот так оно все и получилось как я и сказал ☝️
+1
0
+1
Шейхи видать перестали подавать деньги Сити )))
+1
0
+1
Истинный уровень Шарлатана. Без гениев Родри и Кевина (или Хавиньесты как в барсе)
+6
-5
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Отличный материал)))))Сейчас эту статью возьмет Пеп и задет к Мансурчику и будет плакать что у него нету глубины состава и нужен еще миллиард на трансферы.
+3
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Понятие топ-6 размывается. Входит ли туда Челси? И неужели вне топ-6 Ньюкасл и Вилла?
+1
0
+1
Как раз таки матч между топ-6 АПЛ
+1
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+1
А я ещё с самого лета говорил что с одним Родри и без Райса это будет катастрофа, вот так оно все и получилось как я и сказал ☝️
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Ответ #SharkTeam
Очень плохой матч Сити, но пропустили только один, а не 7
очень плохой троллинг от Шарки, но от Боро пропустили больше, а не 7.
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теперь многие возьмут эту игру против сити за шаблон !
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вот честно рад за Эмери, импанировал он мне тогда в Спартаке
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