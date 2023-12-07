2:22 по ударам с «Виллой» – тотальное унижение Пепа. Все детали позора «Сити»

Опять катастрофа без Родри.

«Манчестер Сити» проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1) и спустился на четвертое место в АПЛ. Хозяева забили лишь за 15 минут до конца, но ни это, ни счет не отражают пропасти, которая была между командами. Соотношение ударов – 22:2 в пользу «Астон Виллы».

Один этот аспект позволяет сделать ключевой вывод: Пеп Гвардиола провел, возможно, худший матч в тренерской карьере .

2 удара по воротам соперника – антирекорд для всех команд Пепа в рамках чемпионатов (выборка из более чем пяти сотен игр) .

22 допущенных удара – повторение антирекорда.

На один матч «Сити» превратился в андердога, которого последовательно уничтожает топ-клуб (постепенно именно в такой превращается проект Уная Эмери).

Обычно мы разбираем только игры между топ-6 АПЛ, но мимо такого пройти нельзя. Что же произошло с «Сити»?

«Сити» снова проиграл без Родри. Без него парой разыгрывающих стали центральные защитники (полный провал)

Главным опасением за «Сити» перед игрой было отсутствие Родри. Испанец поймал очередный бан – теперь на один матч из-за перебора желтых. Осенью опорник пропускал три игры подряд из-за прямого удаления – тогда «Сити» проиграл все три матча. Два пришлись на АПЛ – против «Вулвз» (1:2) и «Арсенала» (0:1), еще один – на Кубок Лиги с «Ньюкаслом» (0:1).

Пытаясь компенсировать качества Родри, Пеп мечется между двумя вариантами. Первый – сыграть в фирменной манере и заменить испанца напрямую. Второй – придумать что-то радикально новое. Поиски проявляются в стадии розыгрыша – ключевой для Гвардиолы. Первый вариант мы видели в матчах с «Вулвз» и «Ньюкаслом» – тогда Родри пытались заменить Ковачич и Филлипс, второй – против «Арсенала», когда разыгрывать мяч вышла тройка опорников во главе с Бернарду. Оба варианта тотально провалились.

На игру с «Астон Виллой» Пеп выбрал первый вариант – команда использует привычную структуру, но с непривычным сочетанием опорных. В этот раз Гвардиола поставил на пару Джон Стоунз – Ману Аканджи:

Оба – номинальные ЦЗ, но в этом году много играли в гибридной роли, оказываясь при розыгрышах в опорной. Их опыт кажется весомым плюсом, но есть нюанс. Точнее несколько:

● Стоунз давно не играл в футбол и банально не в форме. С его последней игры прошел ровно месяц;

● И Стоунз, и Аканджи неплохо смотрелись в гибридных ролях, только когда их поддерживал Родри;

● Вместе Стоунз и Аканджи играли только в центре защиты. В качестве разыгрывающих – еще никогда;

● Интеллект Уная Эмери. Обычно «Вилла» защищается в среднем блоке, но, видимо, из-за отсутствия Родри, решили сыграть в более смелой манере.

Все это привело к одному из лучших прессинг-перфомансов сезона. «Астон Вилла» 13 раз отнимала мяч на чужой половине – антирекорд для Пепа за все время, что тренирует в АПЛ . Стоунз и Аканджи не единственные виновники, но непривычное сочетание опорников усугубляло проблемы «Сити».

Пожалуй, ключевое, что бросалось в глаза – медлительность. Иногда она проявлялась в технических моментах. Например, тут Стоунз слишком долго обрабатывает мяч. Из-за этого «Сити» не может перейти на фланг, который «Астон Вилла» оголила, прессингуя гостей:

Медлительность проявлялась и в оценке ситуации. Иногда не хватало умения просканировать положение вокруг – по словам того же Стоунза, это один из важнейших аспектов, с которым он столкнулся, осваивая новую профессию.

Тут ошибается Аканджи: есть вариант с Гвардиолом, но в итоге пасует на закрытого Альвареса. Проблема в положении тела перед приемом мяча. Из-за этого Аканджи просто не заметил хорвата:

Во втором тайме Пеп пытался помочь игрокам. Одним из решений была подмога от Бернарду – португалец начал чаще и глубже опускаться за мячом.

Иногда вообще становился третьим центральным защитником – вместо Кайла Уокера:

На какой-то момент это успокоило игру, но паническое настроение передалось даже Бернарду. В середине второго тайма португалец привез, пожалуй, лучший момент «Виллы» за всю игру.

Почему «Сити» так мало создал? Среди причин – офсайдная ловушка Эмери

Медленный выход из обороны + постоянные привозы под прессингом = «Сити» атакует гораздо реже обычного. Только 27% действий прошло на чужой трети поля. Это отчасти объясняет атакующий провал, но не полностью. За всю игру гости сподобились лишь на два удара. Оба пришли в одной атаке. С 12-й минуты «Сити» вообще не бил по воротам .

Чем это можно объяснить?

Во-первых, непривычное сочетание впереди. Помимо Родри, «Сити» был без Джека Грилиша и Жереми Доку. Из-за этого Гвардиоле пришлось перекраивать не только опорную, но и атакующую пятерку. Слева впервые в сезоне появился Фил Фоден, справа пытались комбинировать Бернарду и Рико Льюис, которые до этого всего раз выходили вместе.

Во-вторых, «Сити» категорически плохо подготовился к офсайдной ловушке, которую для каждого соперника продумывает Эмери . То, что гости пять раз попали в офсайд, не отражает весь набор проблем. «Сити» не предложил ни одного оригинального приема.

В этом сезоне соперники «Астон Виллы» наловчились и наказывают Эмери за счет необычных решений от крайних защитников. Трент вырезал проникающие передачи за спину, Дестини Удоджи из «Тоттенхэма» и Энтони Робинсон из «Фулхэма» интересным образом открывались, начиная рывки из глубины. У «Сити» нет крайних защитников – вероятно, это тоже сыграло свою роль.

В теории офсайдная ловушка Эмери могла сыграть на руку Эрлингу Холанду – норвежец мог убежать на пространстве. Беда в том, что «Сити» в принципе редко пользуется качествами Эрлинга – из-за этого нападающий даже спорит с Гвардиолой по ходу игр.

За весь матч Холанд получил только одну возможность убежать – когда Альварес увел Бубакара Камара из опорной и создал пространство для смещения Фодену:

«Вилла» быстро отреагировала. Чтобы не допускать подобного, Камара начал играть пятым защитником. Этот ход Эмери уже использовал против «Тоттенхэма»:

Из-за того, что «Сити» в принципе редко ищет Холанда передачами вразрез, гостям часто не хватало взаимопонимания. Из-за того, что разыгрывала новая связка опорников, «Сити» медленно двигал мяч – защитники «Виллы» успевали перестроиться и опуститься.

Тот случай, когда стоит вспомнить об отсутствии Кевина Де Брюйне. У бельгийца не только хорошая химия с Холандом, но и почти эксклюзивное право на разрезающие передачи. Выбор момента для паса и их исполнение у КДБ на топовом уровне. Вчера «Сити» этого дико не доставало.

Адаптация Пепа под Эмери – еще один провал. «Сити» очень плохо прессинговал

Не получился и сюрприз, который Гвардиола уготовил для Эмери. При игре без мяча «Сити» садился в схему 5-4-1:

Расстановка интересно трансформировалась во время прессинга. Фишка Эмери при розыгрышах – создание квадрата из полузащитников. Вчера к этому подталкивал состав, который выбрал испанец. Была четверка номинальных хавов, а не тройка, к которым присоединяется атакующий игрок (обычно Мусса Диаби).

Противодействуя этому, Пеп пытался отзеркалить схему. Собственный квадрат образовывали Альварес и Льюис (располагались выше и опекали пару опорников), а также Стоунз и Аканджи (поднимались из обороны и контролировали пару десяток):

«Сити» использовал такой вид прессинга впервые. Вероятно, перед игрой отрабатывали только один раз – матч с «Тоттенхэмом» был в воскресенье. Отсюда – проблемы, которые проявлялись у «Сити» всю игру.

Особенно явно за них наказывал Джон Макгинн – мастер игры под давлением и гений игры корпусом. За него с первых минут отвечал Джон Стоунз. Макгинн постоянно уходил от него:

Во втором тайме «Сити» слегка поменял настройки прессинга, но Макгинн продолжал наводить суету. Здесь заставил опуститься Рико Льюиса. Из-за этого Бернарду разрывается между двумя игроками:

Новая схема прессинга ударила не только по Стоунзу, но и по Гвардиолу. Хорват оставался 1-в-1 против скоростного Бэйли и не мог рассчитывать на подстраховку. Леон благодаря рывкам получал свободу и обострял. Во втором тайме один из таких моментов превратился в гол.

Рассказав о проблемах «Сити», стоит отвесить пару комплиментов Эмери. У испанца есть сложности против команд, которые защищаются низким блоком (недавний проигрыш «Ноттингему»), но Унай обожает играть против команд, которые встречают высоким прессингом. В прошлом сезоне досталось чемпионам по прессингу «Ньюкаслу», в этом – просто чемпионам из «Сити».

После матча Эмери и Гвардиола поменялись местами в таблице. Хорошее отражение и очного матча, в котором «Вилла» была значительно сильнее.

Фото: Gettyimages/Catherine Ivill, Michael Regan / Staff