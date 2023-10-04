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Альварес – новый любимчик Пепа. Заменил Гюндогана и КДБ так, что стал неприкасаемым

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Палагин – про чемпиона мира, который наконец-то получил шанс. 

Из-за чего можно страдать после требла? Для Пепа все просто: из-за игроков, которых он лишил места в основе и шанса попасть на первые страницы истории: 

«Они могут не верить мне, но про тех, кто не играет, я думаю гораздо больше, чем про тех, кто постоянно выходит на поле. Я пытаюсь уделить им внимание, объяснить мотивы, особенно если они заслуживают играть и думают исключительно о команде. Мне плевать на тех, кто думает только о себе. «Я, я, я» – таких не сильно люблю. Те, кто жертвует собой, могут быть уверены: и я, и клуб всегда будем на их стороне». 

Сочувствие хорошо проявилось в истории с Кайлом Уокером. В канун финала ЛЧ Пеп подозвал защитника и объяснил, что завтра он не сыграет: предупредил заранее, чтобы не было обид. Кайл оценил жест и ответил взаимностью в день игры: собрал вокруг себя команду и предупредил, что его шанс на победу в ЛЧ – теперь в их руках. На этом сюжет не закончился. Когда Уокер подумывал об уходе в «Баварию», Пеп пригласил его в ресторан и убедил остаться – подчеркнул, что в новом сезоне все начнется с чистого листа. Пожалел Гвардиола только об одном: счет пришлось оплачивать в одиночку. 

Аналогичные симпатии у Пепа вызывает Хулиан Альварес. Аргентинец не стал игроком основы в первой сезон (станешь с таким конкурентом!), но Гвардиола постоянно подчеркивал старания форварда. Впечатлился уже на предсезонке, когда обсуждал аргентинца с Пабло Сабалетой. «Пеп сказал, что в полном восторге от него. Говорил, какого классного парнишку взяли: не выключается на тренировках, прислушивается к каждому совету. Показательно: тогда они были знакомы лишь неделю», – передавал Пабло детали беседы. 

Старательность Альвареса подчеркивали не только тренировки: нападающий пользовался почти каждым редким шансом, который получал на пути «Сити» к треблу. Пепа радовали не только объемные игровые качества, но и широта души аргентинца. После матча с «Ливерпулем» Хулиан извинялся перед командой за то, что неправильно сыграл в прессинге – и это после победы 4:1. 

Яркие перфомансы не позволили Альваресу помочь в концовке сезона – Пеп оставил его в запасе и на финал Кубка Англии, и на финал ЛЧ. Но Хулиан добился главного: Гвардиола обещал пересмотреть летом взгляды на состав. 

«Дело не только в том, что он умеет забивать. Еще постоянно давит на соперников, здорово удерживает мяч, видит поле. В точности знает, где находится партнер, и предугадывает его следующий маневр. Если играешь все матчи за Аргентину, где миллион классных игроков, и становишься с ней чемпионом мира, значит, в тебе есть что-то особенное. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как придумать, как разместить Эрлинга, Кевина и Хулиана в основе», – анонсировал тренер.

Именно эта дилемма была главным препятствием на пути к самым важным сценам. В прошлом сезоне Альварес больше двадцати раз выходил в старте, но всего дважды – с Холандом и КДБ с первых минут. Эти два матча – кубковая игра с «Бернли», сыгранная на встречных курсах, и матч с «Лидсом», где «Сити» установил рекорд по владению. Пеп не понимал, как поделить оборонительные обязанности между Альваресом и КДБ: кто должен находиться впереди с Холандом, а кто – оставаться сзади с Родри? 

Гвардиола сдержал слово: на стартовый матч с «Бернли» вышли все трое, но Альварес и Де Брюйне все равно терялись, где кому играть. Иногда с Родри оставался КДБ, иногда Хулиан, иногда царил хаос. На стартовом отрезке «Сити» получил много моментов именно из опорной – там слишком часто возникала дыра: 

Определенность появилась только после травмы бельгийца. Глобально Альварес тоже стал ее главным бенефициаром: единственный в ростере Пепа, кто выходит в основе на каждый официальный матч. При этом не надо путать: Хулиан не стал прямой заменой Кевину. Скорее гибридно компенсирует качества КДБ и ушедшего летом Гюндогана.

Это отдельно проговаривал Пеп: «Мы начали чаще доверять Хулиану не только из-за травмы Кевина. Еще из-за того, что ушел Гюндоган. Нам требовались игроки, которые бы располагались рядом с Эрлингом – в прошлом сезоне таким часто был Илкай. Это важно: когда у нас нет связи с Эрлингом, мы с трудом создаем моменты. Вот почему Альварес так нужен». 

Главное сходство Хулиана с КДБ – именно химия с Холандом. Она проявляется по-разному: Кевин предпочитает отдавать норвежцу с дистанции, а Альварес любит комбинировать накоротке. Благодаря этому их связка работает в обе стороны: Холанд уже создал для аргентинца 5 моментов в АПЛ. Для КДБ за весь прошлый получилось только 6. 

Открывания Альвареса в стиле Гюндогана оказывают косвенный эффект: стягивая соперников на себя, Хулиан создает удобные условия для Холанда – и наоборот. 

Здесь Эрлинг примагнитил трех игроков – Альварес получил пространство в центре штрафной: 

А тут уже Хулиан увел опорника почти в штрафную – партнеры воспользуются дырой и создадут убойный момент для Холанда: 

Под такие комбинации Пеп уже подстраивает структуру. Например, частый ход – расположить рядом с Альваресом и Холандом Фила Фодена. После игры с «Ньюкаслом» Гвардиола отмечал: «У Фила невероятная способность принимать мячи между линиями, быстро разворачиваться и атаковать защиту соперника. Ему не нужно 2-3-4 касания, чтобы развернуться. Все происходит в один клик. Мы подумали, что против «Ньюкасла» сможем чаще находить его через проникающий пас. А после приема ему поможет скорость Альвареса и Холанда – так появлялось сразу два адресата для паса. В этом и заключается задача тренера: адаптировать игру под качества футболистов и решать с их помощью проблемы».

На глобальном уровне изменения тоже видны. Чтобы активировать связку Альвареса и Холанда, «Сити» гораздо чаще атакует через центр. В прошлом сезоне 29% атак проходили через середину. В этом – 34%. По этому показателю «Сити» лидирует не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. 

Самый важный итог – Холанд по-прежнему получает много моментов. Это было главным опасением после травмы КДБ, но качества Альвареса минимизировали эффект. Более того, Эрлинг еще опаснее, чем в прошлом сезоне. В этом и косвенная, и прямая заслуга аргентинца. В АПЛ только две связки насоздавали больше моментов друг для друга. 

Бонусом от Альвареса идет привычная старательность (первый в «Сити» по прессинг-действиям) и внезапно открывшийся дар к стандартам. Аргентинец уже дважды забивал после штрафных и постоянно пополняет коллекцию созданных моментов подачами с угловых. Эту задачу Альварес забрал сразу после травмы Кевина – теперь он главный исполнитель стандартов в «Сити». 

В текущей форме аргентинец – один из немногих, кому гарантировано место в основе. Пеп дает слово: «Хулиан учится открываниям в полуфлангах, но все так же представляет угрозу через голы и ассисты и всегда расположен к игре без мяча. Мы рады, что заполучили его. После ухода Илкая и травмы КДБ он получил шанс и уже сполна воспользовался им. Сейчас его невозможно оставить в запасе». 

Кому из топ-клубов везет с группами ЛЧ? Правда ли, что «Сити»?

Фото: Conor Molloy/News Images/Global Look PressGettyimages.ru/Matt McNulty

7 комментариев

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ArnoNeputevy
Ну, эмпатия, сочувствие - последнее, что можно сказать про Пепа. Очень целеустремлённый товарищ, которому плевать на чьи-то чувства. Однако он знает, что для успеха нужны хорошие отношения отношения с футболистами. Уж на что циничный Моуринью, но и он - в свои лучшие годы - это понимал и такие отношения умел строить. Без этого нет хорошего тренера.
+7
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+7
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Charles Foster Kane
Таким игрокам как Альварес, прощаешь все, потому что он любой эпизод, любое единоборство доигрывает до конца, даже когда изначально понятно, что отобрать мяч не получится, он прилагает все усилия
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Гномович!
Согласен, с ним недавно вынесли Ньюкасл и Вулверхэмптон.
+3
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Vlad Kel
Ещё до двух поражений было больно смотреть на Сити, если честно. Столько позитива в новости, но в играх абсолютно не видно центра поля. Ковачич и нэвеш это просто на уровень ниже КДБ гюндо и Силвы, Альварес типа десятки какой-то возле ворот. Структура атаки жидкая какая-то в этом году пока что. Думаю в Германии струна может порваться ещё сильнее и случится разгром от РедБулла, что заставит Пепа малясь перетасовать состав
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Мерседес уходит от погони
В комментариях под статьёй про "кто же будет ассистировать Холланду без КДБ?" писал ровно об этом - что странно не учитывать Альвареса в этом уравнении (и как потенциального ассистента, и как новый адрес для других пасующих). Рад, что не ошибся.
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Александр Пряхин
Ответ ArnoNeputevy
Ну, эмпатия, сочувствие - последнее, что можно сказать про Пепа. Очень целеустремлённый товарищ, которому плевать на чьи-то чувства. Однако он знает, что для успеха нужны хорошие отношения отношения с футболистами. Уж на что циничный Моуринью, но и он - в свои лучшие годы - это понимал и такие отношения умел строить. Без этого нет хорошего тренера.
Вы - личный психолог Гвардиолы?
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