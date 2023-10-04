Альварес – новый любимчик Пепа. Заменил Гюндогана и КДБ так, что стал неприкасаемым

Палагин – про чемпиона мира, который наконец-то получил шанс.

Из-за чего можно страдать после требла? Для Пепа все просто: из-за игроков, которых он лишил места в основе и шанса попасть на первые страницы истории:

«Они могут не верить мне, но про тех, кто не играет, я думаю гораздо больше, чем про тех, кто постоянно выходит на поле. Я пытаюсь уделить им внимание, объяснить мотивы, особенно если они заслуживают играть и думают исключительно о команде. Мне плевать на тех, кто думает только о себе. «Я, я, я» – таких не сильно люблю. Те, кто жертвует собой, могут быть уверены: и я, и клуб всегда будем на их стороне».

Сочувствие хорошо проявилось в истории с Кайлом Уокером. В канун финала ЛЧ Пеп подозвал защитника и объяснил, что завтра он не сыграет: предупредил заранее, чтобы не было обид. Кайл оценил жест и ответил взаимностью в день игры: собрал вокруг себя команду и предупредил, что его шанс на победу в ЛЧ – теперь в их руках. На этом сюжет не закончился. Когда Уокер подумывал об уходе в «Баварию», Пеп пригласил его в ресторан и убедил остаться – подчеркнул, что в новом сезоне все начнется с чистого листа. Пожалел Гвардиола только об одном: счет пришлось оплачивать в одиночку.

Аналогичные симпатии у Пепа вызывает Хулиан Альварес. Аргентинец не стал игроком основы в первой сезон (станешь с таким конкурентом!), но Гвардиола постоянно подчеркивал старания форварда. Впечатлился уже на предсезонке, когда обсуждал аргентинца с Пабло Сабалетой. «Пеп сказал, что в полном восторге от него. Говорил, какого классного парнишку взяли: не выключается на тренировках, прислушивается к каждому совету. Показательно: тогда они были знакомы лишь неделю», – передавал Пабло детали беседы.

Старательность Альвареса подчеркивали не только тренировки: нападающий пользовался почти каждым редким шансом, который получал на пути «Сити» к треблу. Пепа радовали не только объемные игровые качества, но и широта души аргентинца. После матча с «Ливерпулем» Хулиан извинялся перед командой за то, что неправильно сыграл в прессинге – и это после победы 4:1.

Яркие перфомансы не позволили Альваресу помочь в концовке сезона – Пеп оставил его в запасе и на финал Кубка Англии, и на финал ЛЧ. Но Хулиан добился главного: Гвардиола обещал пересмотреть летом взгляды на состав.

«Дело не только в том, что он умеет забивать. Еще постоянно давит на соперников, здорово удерживает мяч, видит поле. В точности знает, где находится партнер, и предугадывает его следующий маневр. Если играешь все матчи за Аргентину, где миллион классных игроков, и становишься с ней чемпионом мира, значит, в тебе есть что-то особенное. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как придумать, как разместить Эрлинга, Кевина и Хулиана в основе», – анонсировал тренер.

Именно эта дилемма была главным препятствием на пути к самым важным сценам. В прошлом сезоне Альварес больше двадцати раз выходил в старте, но всего дважды – с Холандом и КДБ с первых минут. Эти два матча – кубковая игра с «Бернли», сыгранная на встречных курсах, и матч с «Лидсом», где «Сити» установил рекорд по владению. Пеп не понимал, как поделить оборонительные обязанности между Альваресом и КДБ: кто должен находиться впереди с Холандом, а кто – оставаться сзади с Родри?

Гвардиола сдержал слово: на стартовый матч с «Бернли» вышли все трое, но Альварес и Де Брюйне все равно терялись, где кому играть. Иногда с Родри оставался КДБ, иногда Хулиан, иногда царил хаос. На стартовом отрезке «Сити» получил много моментов именно из опорной – там слишком часто возникала дыра:

Определенность появилась только после травмы бельгийца. Глобально Альварес тоже стал ее главным бенефициаром: единственный в ростере Пепа, кто выходит в основе на каждый официальный матч. При этом не надо путать: Хулиан не стал прямой заменой Кевину. Скорее гибридно компенсирует качества КДБ и ушедшего летом Гюндогана.

Это отдельно проговаривал Пеп: «Мы начали чаще доверять Хулиану не только из-за травмы Кевина. Еще из-за того, что ушел Гюндоган. Нам требовались игроки, которые бы располагались рядом с Эрлингом – в прошлом сезоне таким часто был Илкай. Это важно: когда у нас нет связи с Эрлингом, мы с трудом создаем моменты. Вот почему Альварес так нужен».

Главное сходство Хулиана с КДБ – именно химия с Холандом. Она проявляется по-разному: Кевин предпочитает отдавать норвежцу с дистанции, а Альварес любит комбинировать накоротке. Благодаря этому их связка работает в обе стороны: Холанд уже создал для аргентинца 5 моментов в АПЛ. Для КДБ за весь прошлый получилось только 6.

Открывания Альвареса в стиле Гюндогана оказывают косвенный эффект: стягивая соперников на себя, Хулиан создает удобные условия для Холанда – и наоборот.

Здесь Эрлинг примагнитил трех игроков – Альварес получил пространство в центре штрафной:

А тут уже Хулиан увел опорника почти в штрафную – партнеры воспользуются дырой и создадут убойный момент для Холанда:

Под такие комбинации Пеп уже подстраивает структуру. Например, частый ход – расположить рядом с Альваресом и Холандом Фила Фодена. После игры с «Ньюкаслом» Гвардиола отмечал: «У Фила невероятная способность принимать мячи между линиями, быстро разворачиваться и атаковать защиту соперника. Ему не нужно 2-3-4 касания, чтобы развернуться. Все происходит в один клик. Мы подумали, что против «Ньюкасла» сможем чаще находить его через проникающий пас. А после приема ему поможет скорость Альвареса и Холанда – так появлялось сразу два адресата для паса. В этом и заключается задача тренера: адаптировать игру под качества футболистов и решать с их помощью проблемы» .

На глобальном уровне изменения тоже видны. Чтобы активировать связку Альвареса и Холанда, «Сити» гораздо чаще атакует через центр. В прошлом сезоне 29% атак проходили через середину. В этом – 34%. По этому показателю «Сити» лидирует не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов.

Самый важный итог – Холанд по-прежнему получает много моментов. Это было главным опасением после травмы КДБ, но качества Альвареса минимизировали эффект. Более того, Эрлинг еще опаснее, чем в прошлом сезоне. В этом и косвенная, и прямая заслуга аргентинца. В АПЛ только две связки насоздавали больше моментов друг для друга.

Бонусом от Альвареса идет привычная старательность (первый в «Сити» по прессинг-действиям) и внезапно открывшийся дар к стандартам. Аргентинец уже дважды забивал после штрафных и постоянно пополняет коллекцию созданных моментов подачами с угловых. Эту задачу Альварес забрал сразу после травмы Кевина – теперь он главный исполнитель стандартов в «Сити».

В текущей форме аргентинец – один из немногих, кому гарантировано место в основе. Пеп дает слово: «Хулиан учится открываниям в полуфлангах, но все так же представляет угрозу через голы и ассисты и всегда расположен к игре без мяча. Мы рады, что заполучили его. После ухода Илкая и травмы КДБ он получил шанс и уже сполна воспользовался им. Сейчас его невозможно оставить в запасе».

Фото: Conor Molloy/News Images/Global Look Press; Gettyimages.ru/Matt McNulty