Мощь Роналду – не только хет-трик, но и 8 ударов (весь «Тоттенхэм» нанес 10!). Вклад Рангника в победу тоже есть

Слава Палагин хвалит всех.

Важнейший матч за попадание в топ-4 завершился победой «Манчестер Юнайтед» – команда Ральфа Рангника оторвалась от «Тоттенхэма» на пять очков, хотя у «шпор» два матча в запасе. Главную роль в победе сыграл вернувшийся Криштиану Роналду – португалец не только оформил хет-трик, но и нанес 8 ударов по воротам. Это рекорд для него после возвращения в АПЛ. Для сравнения: у всего «Тоттенхэма» лишь на два удара больше.

Антонио Конте после поражения сказал, что разницу сделал именно Криштиану. Понять итальянца можно: первый и третий мячи Роналду оценили всего в 0,02 xG (то есть вероятность гола – всего 2%). Но вклад в победу внес и Рангник – как и в дерби Манчестера, Ральф снова продемонстрировал оригинальную идею в атаке.

Похвально, что по потенциалу «МЮ» впереди не сильно ударило отсутствие Бруну Фернандеша – лучший ассистент травмировался буквально за день до игры. Не хватало и основного опорника Скотта Мактомини – у него тоже травма, из-за чего с первых минут выпустили Неманью Матича.

В составе «Тоттенхэма», который победил в двух последних матчах АПЛ с общей разницей 9:0, было всего одно изменение – Райана Сессеньона на левом фланге сменил Серхио Регилон.

Оригинальная идея Рангника – неожиданные роли Матича, Фреда и Погба. Бразилец был хорош в связке с Роналду

Первый тайм прошел без территориального преимущества одной из команд. Главным образом – из-за отсутствия постоянного прессинга. Тут не было элемента неожиданности: в первой линии у «МЮ» вышли Роналду и Погба, а «Тоттенхэм» при Конте в целом не специализируется на прессинге (время от времени применяют, но по его интенсивности занимают лишь десятое место в АПЛ).

В результате первый тайм напоминал другие виды спорта (например, баскетбол или гандбол), где из-за специфики правил атакует сначала одна команда, а после перехода мяча – другая. Пожалуй, инициативу определял только счет: при ничейном активнее был «МЮ», а когда он вышел вперед – «Тоттенхэм». Цифры неплохо подчеркивают строгую очередность в атаке: владение 55% на 45% в пользу «шпор» и равные 70:70 по передачам на трети поля соперника.

В таком случае логично сосредоточиться на атакующих идеях команд. Из-за новизны более оригинальную вчера представил «Юнайтед».

Номинально тройка полузащитников Матич, Фред, Погба располагалась острием вверх (Матич и Фред – опорники, Погба – десятка), но в позиционных атаках она выстраивалась куда интереснее. Все трое действовали в гибридных ролях.

Матич опускался назад и формировал тройку защитников с Вараном и Магуайром – причем появлялся на всех трех позициях (левый, центральный и правый защитник). Это не новая фишка для Неманьи (при Сульшере тоже действовал так), но вчера она прослеживалась на постоянной основе:

Графика и скриншоты – Instat Scout

Трансформация Фреда по ходу игры – выдвижения в опорную зону «шпор». Бразилец менял амплуа с шестерки на десятку:

Погба тоже не был прикован к своей позиции, но перемещался еще свободнее. Зачастую вообще оказывался ближе всех к чужим воротам:

Это не привело к массе моментов, но било по оборонительной структуре «Тоттенхэма». Хороший пример – первый гол «МЮ». Там проявились преимущества и от глубокой позиции Матича, и от выдвижения Фреда в опорную «шпор».

Ситуативная тройка сзади (Матич оказался в ней центральным) позволила Рафе Варану продвинуть мяч и стянуть на себя Родриго Бентанкура. В опорной «шпор» остался только Пьер-Эмиль Хейбьерг – его отыграли Роналду и подключившийся вперед Фред:

Второй мяч тоже можно связать с задумкой Рангника – предголевую передачу Матич выполнял с позиции левого центрального защитника. Но, пожалуй, самой ярким в троице был Фред. Бразилец здорово комбинировал между линиями с Криштиану – отдал сразу 3 паса под удар, что сильно отличается от его показателей по сезону (в среднем за игру – только 1 передача).

В этом эпизоде между Фредом и Роналду разрывается уже Хейбьерг:

А здесь Роналду и Фред не комбинируют напрямую, зато оказываются вдвоем против одного Сона – эпизод завершится убойным ударом португальца:

Классика «Тоттенхэма» в атаке – оттяжки Кейна и перегруз левого фланга. «МЮ» справлялся с переменным успехом

У «шпор» в позиционном нападении были две предсказуемые, но из-за уровня сыгранности все равно опасные идеи. Как правило, «Тоттенхэм» атаковал либо через оттягивания Кейна за мячом, либо через левый фланг, где всегда активен центральный защитник Бен Дэвис.

Иногда проявлялись обе задумки сразу – перегруз «Тоттенхэма» слева и оттягивание Кейна в рамках него:

Упор на левый фланг – в принципе классика «Тоттенхэма», но в первом тайме она еще и удачно наслаивалась на слабости «Юнайтед». В частности – на этом фланге действовал неохотно работающий без мяча Маркус Рэшфорд и играющий в более пассивной манере Варан (не претензия, просто гостям было проще разыграть мяч).

Сочетание двух идей позволило «Тоттенхэму» вернуться в игру – команда выдала мощный отрезок после первого пропущенного мяча (соотношение ударов – 8:2). Острые моменты тоже были результатом розыгрышей на левом фланге – к ним можно отнести и незасчитанный гол Дэвиса, и заработанный штрафной, после которого «шпоры» получили право на пенальти.

По ходу тайма «Юнайтед» пытался реагировать на эти атаки через опорников – либо Фред, либо Матич опускались назад и формировали пятерку защитников. Получалось с переменным успехом, но хотя бы частично удалось ограничить гостей:

Второй тайм – большой перевес «Тоттенхэма», но минимум остроты. «МЮ» не стеснялся переходить в режим автобуса

После перерыва мы увидели куда более одностороннюю картину. Для наглядности снова к цифрам. Тут у «Тоттенхэма» преимущество и по владению (60% на 40%), и по количеству передач на чужой трети (103 на 55). При этом такой рисунок (играющий явно первым номером «Тоттенхэм» против играющего явно на контратаках «МЮ») почти не приводил к моментам: во втором тайме команды сподобились всего на 3 удара с игры.

Спонсор закрытости – установки Рангника на второй тайм. Видимо, повлияли счет и негативный тренд (частые провалы «МЮ» после перерыва) – «Юнайтед» даже не пытался прессинговать.

Базисом на этом отрезке стали компактные 4-4-1-1 – Роналду оставался выше всех, чуть под ним (как правило – по Бентанкуру) действовал Погба:

Во время затяжных атак гостей «МЮ» переходил в еще более закрытую модель – вингеры (Рэшфорд и Санчо) становились ситуативно пятым защитником. Иногда с ними образовывалась даже шестерка защитников:

С одной стороны, это минимизировало потенциал «Тоттенхэма» в атаке. Несмотря на то, что «шпорам» нужно было отыгрываться, у них только один удар во втором тайме. С другой, не получалось на постоянной основе вылетать в контратаки из-за глубоких позиций Рэшфорда и Санчо. В какой-то степени это и объясняет почти полное отсутствие остроты во втором тайме.

Забавно, что эпизод с автоголом Магуайра был чуть ли не единственным в тайме, когда «МЮ» не хватило ситуативного пятого защитника. Санчо в какой-то момент выключился из эпизода – из-за этого Диогу Далот остался против двух соперников сразу:

Победный гол «МЮ» – снова аплодисменты Криштиану, но, пожалуй, наберусь смелости и снова отмечу решения Рангника. Ральф неплохо управлял событиями даже в концовке. За несколько минут до гола Роналду перестроился на игру с двумя нападающими (выпустил Эдинсона Кавани, а Погба отправил в опорную), а чуть ли не сразу после – перестроился на пятерку защитников, заменив Криштиану на Виктора Линделефа.

Переход на пятерку защитников в концовке – уже фирменная черта Рангника. Любит засушивать матчи, в которых «МЮ» ведет в счете, но сталкивается с проблемами без мяча – такой же прием Ральф проворачивал против «Брентфорда» и «Лидса». Во всех случаях жертвой становился Роналду, поэтому тут респект еще и за смелость.

Отдельный пункт похвалы Криштиану. Заслужил не только хет-триком

Сначала немного забавщины – вчера вечером Роналду в одиночку нанес больше ударов, чем весь «Ювентус». Но крутость хет-трика – в объемности роли, которая была у Криштиану. За неполный матч с «Тоттенхэмом» у португальца набралось сразу 40 передач (часть из них – в рамках спецзадания в связке с Фредом). Это явное отклонение от нормы (в среднем за игру – 26 передач). То, что Криштиану дополнял это классическими качествами – заявка на один из главных индивидуальных перфомансов сезона.

Вот хороший эпизод, когда Роналду сочетал и то и другое.

Сначала включается в борьбу и выигрывает мяч у Хейбьерга:

Затем открывается между линиями:

Не получив передачу, замечает возможность для рывка в штрафную и сигнализирует об этом Алексу Теллесу:

Наконец, бьет по воротам, несмотря на то, что его окружают сразу два защитника:

После матча заслуженной была даже не столько похвала от Рангника, сколько ее ракурс: «Он энергично провел матч и был частью команды, когда мы оборонялись, а обороняться нам пришлось сегодня очень много. Это была первоклассная игра в его исполнении. Он не просто забил три мяча, сегодня он был частью команды».

Да, с Криштиану эта команда едва ли может быть цельной и доминирующей – Маурицио Сарри в «Ювентусе» любил выставлять на левом фланге Блеза Матюиди, поскольку тот может бегать за двоих (в Турине приходилось за себя и за Криштиану). При этом выдающиеся перфомансы португальца еще вполне способны компенсировать эти недостатки – в этом сезоне Роналду 8 раз приносил победу для «МЮ».

Матч с «Тоттенхэмом» – иллюстрация того, на что может рассчитывать команда с Роналду в составе. «Юнайтед» не хватало качеств топ-клуба (прежде всего – прессинга), чтобы атаковать на постоянной основе, но даже когда у тебя ограниченное время на атаку, гениальности Криштиану в отдельных эпизодах иногда достаточно для победы.

Фото: REUTERS/Phil Noble