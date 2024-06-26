Месси собирает стадионы на Кубке Америки: теперь помог Аргентине обыграть Чили
Звездное турне.
Аргентина пока без потерь на Кубке Америки-2024: укрепила положение минимальной победой над Чили (1:0). Главный фокус – конечно, на Лео Месси.
На кумира шли смотреть семьями – заполненный стадион гарантирован.
А вот и Лео! Разминается вместе со всеми.
Уже скоро вывел команду на поле.
И страстно исполнил гимн страны.
Перед матчем Месси обменялся вымпелами со старым другом по «Барсе» – да, это Клаудио Браво! 41-летний вратарь все еще в сборной Чили, и очень даже хорош.
Накопил аж восемь сэйвов и стал лучшим игроком матча. Отдельный лайк за стильные усы!
Лео максимально заряжен.
Трибуны заворожены – все взгляды застыли на десятом номере.
Соперник пытался остановить Месси…
…но никак не получалось.
Иногда против Лео играли слишком жестко – логичное недовольство.
Врачи быстро приводили в порядок словно на пит-стопе.
На 88-й Лаутаро Мартинес после суматохи в чужой штрафной вколотил победный – Месси тоже поучаствовал, четко подав угловой.
Фанаты счастливы – наслаждаются игрой кумира и сборной.
У Аргентины шесть очков после двух туров и гарантированная путевка в плей-офф. В заключительном туре группового этапа сыграют с Перу.
Фото: Gettyimages.ru/Mitchell Leff, Rob Carr, Tim Nwachukwu; AP Photo/Rich Graessle/Icon Sportswire
А вот другие матчи стадион не наполняют:
- Перу-Чили, 43,030 зрителей при вместимости 80,000 человек.