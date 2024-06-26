Месси собирает стадионы на Кубке Америки: теперь помог Аргентине обыграть Чили

Звездное турне.

Аргентина пока без потерь на Кубке Америки-2024: укрепила положение минимальной победой над Чили (1:0). Главный фокус – конечно, на Лео Месси.

На кумира шли смотреть семьями – заполненный стадион гарантирован .

А вот и Лео! Разминается вместе со всеми.

Уже скоро вывел команду на поле.

И страстно исполнил гимн страны.

Перед матчем Месси обменялся вымпелами со старым другом по «Барсе» – да, это Клаудио Браво! 41-летний вратарь все еще в сборной Чили, и очень даже хорош.

Накопил аж восемь сэйвов и стал лучшим игроком матча. Отдельный лайк за стильные усы!

Лео максимально заряжен.

Трибуны заворожены – все взгляды застыли на десятом номере.

Соперник пытался остановить Месси…

…но никак не получалось.

Иногда против Лео играли слишком жестко – логичное недовольство.

Врачи быстро приводили в порядок словно на пит-стопе.

На 88-й Лаутаро Мартинес после суматохи в чужой штрафной вколотил победный – Месси тоже поучаствовал, четко подав угловой.

Фанаты счастливы – наслаждаются игрой кумира и сборной.

У Аргентины шесть очков после двух туров и гарантированная путевка в плей-офф. В заключительном туре группового этапа сыграют с Перу.

Фото: Gettyimages.ru /Mitchell Leff, Rob Carr, Tim Nwachukwu; AP Photo /Rich Graessle/Icon Sportswire