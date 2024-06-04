Все деньги Мбаппе в «Реале»: до 150 млн бонуса, зарплата – 30 млн

И налоговые льготы.

Переход Килиана Мбаппе в «Реал» уже вошел в историю – с точки зрения денег тоже.

Подписание свободным агентом не должно обманывать: это не бесплатный трансфер. По сути, в такой ситуации сопоставимые деньги вместо другого клуба получает сторона игрока.

Давайте посчитаем.

Зарплата – 30 млн до налогов. Бонус – до 150 миллионов

Выглядит масштабно.

Конечно, ни одна из этих цифр не подтверждена официально, все это – верхние планки сумм, звучащих в инсайдах.

● «Реал» будет платить 30 млн евро в год до уплаты налогов , сообщает COPE. И добавляет, что сумма может быть выше за счет бонусов.

● Подписной бонус – 150 млн евро , его равномерно поделят на пять лет, по информации The Telegraph. Хотя в этом вопросе много очень разных мнений: The Guardian инсайдит про 125 млн, журналист Бруно Понт называет сумму 100 млн, а COPE аккуратно говорит «не менее 50 млн».

● Мбаппе будет принадлежать 70% имиджевых прав , это касается контрактов, которые он подпишет уже как игрок «Реала», клубу достанется 30%. При этом француз сохранит за собой 100% дохода от соглашений, подписанных ранее.

● Сумма отступных – миллиард евро . Правда, это уже не так удивляет, стало нормой при подписании молодых талантов.

«ПСЖ» параллельно пытается на уходе Мбаппе сэкономить. По информации L’Equipe, парижане не выплатили Мбаппе зарплату за апрель (4,75 млн) и бонус за лояльность в размере 80 млн евро. А возможно еще деньги за май . Изначально планировали, что «Мадрид» компенсирует эти траты, но получили отказ и не стали платить сами.

Закон Мбаппе: ради Килиана в Мадриде изменили налоговые законы. Это как?

Мы разбирались в финансовых тонкостях здесь , освежаем.

Налоговые льготы для приезжих (в том числе иностранцев), которые в Испании назвали законом Мбаппе, должны быть одобрены правительственным советом и ассамблеей Мадрида в ближайшие недели.

Закон продвигает председатель правительства мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо, а ее Народная партия имеет абсолютное большинство голосов в правительственном совете Мадрида. Так что сомнений в итоговом успехе инициативы почти нет.

В Испании подоходный налог состоит из двух слагаемых: национальной ставки (одинаковой для всех испанцев) и региональной – зависит от автономного сообщества (аналог муниципалитета). Национальная ставка для доходов свыше 300 тысяч евро в год – 24,5%, региональная мадридская ставка – 20,5%, каталонская – 25,5% при доходах свыше 175 тысяч евро в год. То есть те, кто работают в Мадриде и его окрестностях и получают больше 300 тысяч евро в год, отдают государству 45% дохода.

Суть предлагаемых изменений следующая: приезжим (как иностранцам, так и испанцам, возвращающимся в Мадрид) в обмен на соразмерные инвестиции предлагается вычет до 20% регионального налога, что почти обнуляет ставку – остается 0,5%.

Как это коснется Мбаппе? По данным The Times, его годовая зарплата составит около 30 млн евро (до вычета налогов) плюс столько же подъемными (150 млн евро равномерно поделят на пять лет). Получается приблизительно 60 млн евро. Из этой суммы Мбаппе в любом случае заплатит национальный налог 14,7 млн евро (24,5%), но может сэкономить 12 млн евро (20%) регионального в обмен на соразмерные инвестиции в мадридскую экономику. Это могут быть инвестиции, например, в недвижимость – покупка дома считается.

Очевидно, что такой вариант для богатых выглядит куда перспективнее безвозвратных налоговых выплат.

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos Ricardo Rubio/Global Look Press