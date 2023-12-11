«Жирона» убрала «Барсу»! Первые в Ла Лиге – верим в чемпионскую сказку?
Впервые в истории обыграли «Барселону»!
«Жирона» разложила «Барсу» в гостевом матче – выиграли 4:2!
Первыми забили, и хоть позволили отыграться, добавили еще – вернулись в единоличные лидеры благодаря потере «Реала».
Команды полетели зажигать быстро: красивая игра и эффектные голы.
На 12-й минуте «Жирона» воспользовалась провалом в обороне «Барсы»: Ян Коуту шикарно забросил со своей половины сразу на чужую, отправил в забег Виктора Цыганкова, а украинец уже из штрафной отдал под удар Артему Довбику.
Посмотрите на эту комбинацию. Идеальный момент паса Коуту. На ход и без офсайда.
А вот голевая Цыганкова на Довбика. Артем классно ускорился и подобрал ногу под удар. Реализовал четко. Великолепная связка, не зря мы называли их мусулами этой сенсационной «Жироны».
Без шансов для Иньяки Пеньи, подменяющего Марка-Андре тер Стегена.
Уже на 19-й «Барселона» сравняла: Роберт Левандовски замкнул подачу Рафиньи с углового. Первый гол поляка за четыре матча во всех турнирах. Хотя сумма достойная восемь голов и три ассиста в 14 матчах Ла Лиги-2023/24.
Перед перерывом «Жирона» забила еще, помог слалом защитника Мигеля Гутьерреса. Похоже, никто просто не поверил, что он так смело пойдет до штрафной, решится пробить в ближний. А все сработало!
А ближе к концу второго тайма младшая каталонская команда добила победным, сработали жиронские замены: Кристиан Стуани ассистировал Валери Фернандесу.
Гол Илкая Гюндогана в добавленное время на исход не повлиял. Мы бы формулировали все это иначе, если бы Левандовски уже после него сделал дубль, но форвард не смог четко пробить головой с близкого расстояния, когда никто толком и не мешал. Но еще забила только «Жирона» – Кристиан Стуани снял вопросы.
Невероятно, но это первая в истории победа «Жироны» над «Барселоной» в официальном матче – если еще нужен был какой-то признак того, что эта команда способна на все.
«Кажется, мы теперь спаслись от вылета, это наша главная цель», – вроде бы стандартная, но все равно такая цепляющая шутка главного тренера Мичела после матча в эфире DAZN. Ну да, обычно для невылета достаточно набрать 40 очков, планку перешагнули именно сейчас.
Теперь «Жирона» единолично первая, потому что в субботу «Реал» потерял очки против «Бетиса»: команда Довбика и Цыганкова на два очка выше мадридцев. А «Барселону» опережают уже на семь.
До рождественского перерыва у «Жироны» домашний матч с «Алавесом» и выезд к «Бетису».
«Барсе» в 2023-м осталось три матча: заключительный выезд в группе ЛЧ к «Антверпену» и две игры в лиге – в гостях с «Валенсией» и дома с «Альмерией».
Довбик и Цыганков – почему они разрывают в Ла Лиге?
«Жирона» первая в Ла Лиге – а чемпионский «Лестер» начинал даже хуже! Много ли у них общего?
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Голы:
- 0:1 – 12 Довбик, 1:1 – 19 Левандовски, 1:2 – 40 Мигель Гутьеррес, 1:3 – 80 Фернандес, 2:3 – 90 Гюндоган, 2:4 – 90 Стуани.
-
Барселона –
Пенья, Кунде, Кристенсен (Бальде, 65), Араухо, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Лопес, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 65), Жоау Феликс (Ямаль, 65), Левандовски.
-
Жирона –
Гассанига, Ян Коуто (Фернандес, 78), Блинд, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин (Солис, 87), Цыганков (Порту, 78), Савио, Довбик (Стуани, 73).
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos
Надеюсь сказка Жироны станет явью, было бы прекрасно.
Кунде ушёл в мир моды, судя по его регрессу за последние пару месяцев.
-
В этом сезоне всё наоборот. Левандовски разучился забивать 100% моменты и часто выпадает в других играх, остальные игроки страдают голевой импотенцией
-
и не сказать что проблема в пропущенных на Пенье — это был расстрел
Жирона вполне может победить, шансы есть, нельзя их списывать
Последняя победа была с разницей 2+ и больше 19 сентября над Антеверпен
Хави за 2 года так и не смог построить нормальную команду, игры вообще нет