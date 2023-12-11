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«Жирона» убрала «Барсу»! Первые в Ла Лиге – верим в чемпионскую сказку?

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Мигель Гутьеррес Мигель Гутьеррес
Артем Довбик Артем Довбик
Кристиан Стуани Кристиан Стуани
Футбол Футбол

Впервые в истории обыграли «Барселону»!

«Жирона» разложила «Барсу» в гостевом матче – выиграли 4:2!

Первыми забили, и хоть позволили отыграться, добавили еще – вернулись в единоличные лидеры благодаря потере «Реала».

Команды полетели зажигать быстро: красивая игра и эффектные голы.

На 12-й минуте «Жирона» воспользовалась провалом в обороне «Барсы»: Ян Коуту шикарно забросил со своей половины сразу на чужую, отправил в забег Виктора Цыганкова, а украинец уже из штрафной отдал под удар Артему Довбику.

Посмотрите на эту комбинацию. Идеальный момент паса Коуту. На ход и без офсайда.

А вот голевая Цыганкова на Довбика. Артем классно ускорился и подобрал ногу под удар. Реализовал четко. Великолепная связка, не зря мы называли их мусулами этой сенсационной «Жироны».

Без шансов для Иньяки Пеньи, подменяющего Марка-Андре тер Стегена.

Уже на 19-й «Барселона» сравняла: Роберт Левандовски замкнул подачу Рафиньи с углового. Первый гол поляка за четыре матча во всех турнирах. Хотя сумма достойная восемь голов и три ассиста в 14 матчах Ла Лиги-2023/24.

Перед перерывом «Жирона» забила еще, помог слалом защитника Мигеля Гутьерреса. Похоже, никто просто не поверил, что он так смело пойдет до штрафной, решится пробить в ближний. А все сработало!

А ближе к концу второго тайма младшая каталонская команда добила победным, сработали жиронские замены: Кристиан Стуани ассистировал Валери Фернандесу.

Гол Илкая Гюндогана в добавленное время на исход не повлиял. Мы бы формулировали все это иначе, если бы Левандовски уже после него сделал дубль, но форвард не смог четко пробить головой с близкого расстояния, когда никто толком и не мешал. Но еще забила только «Жирона» – Кристиан Стуани снял вопросы.

Невероятно, но это первая в истории победа «Жироны» над «Барселоной» в официальном матче – если еще нужен был какой-то признак того, что эта команда способна на все.

«Кажется, мы теперь спаслись от вылета, это наша главная цель», – вроде бы стандартная, но все равно такая цепляющая шутка главного тренера Мичела после матча в эфире DAZN. Ну да, обычно для невылета достаточно набрать 40 очков, планку перешагнули именно сейчас.

Теперь «Жирона» единолично первая, потому что в субботу «Реал» потерял очки против «Бетиса»: команда Довбика и Цыганкова на два очка выше мадридцев. А «Барселону» опережают уже на семь.

До рождественского перерыва у «Жироны» домашний матч с «Алавесом» и выезд к «Бетису».

«Барсе» в 2023-м осталось три матча: заключительный выезд в группе ЛЧ к «Антверпену» и две игры в лиге – в гостях с «Валенсией» и дома с «Альмерией».

Довбик и Цыганков – почему они разрывают в Ла Лиге?

«Жирона» первая в Ла Лиге – а чемпионский «Лестер» начинал даже хуже! Много ли у них общего?

Барселона – Жирона 2:4 (1:2, 1:2)
Дата проведения
10 декабря, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Довбик, 1:1 – 19 Левандовски, 1:2 – 40 Мигель Гутьеррес, 1:3 – 80 Фернандес, 2:3 – 90 Гюндоган, 2:4 – 90 Стуани.
БарселонаПенья, Кунде, Кристенсен (Бальде, 65), Араухо, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Лопес, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 65), Жоау Феликс (Ямаль, 65), Левандовски.
ЖиронаГассанига, Ян Коуто (Фернандес, 78), Блинд, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин (Солис, 87), Цыганков (Порту, 78), Савио, Довбик (Стуани, 73).
Предупреждения:
Блинд (64), Стуани (90), Араухо (90).

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

«Жирона» обыграла «Барсу» и лидирует в Ла Лиге. Верите, что удержатся?
1210 голосов
Да, могут стать чемпионами
31%
Жирона
Нет, но пройдут в ЛЧ
59%
Реал
Будут вне топ-4
10%
Барселона
23 комментария
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В Лестер тоже почти никто не верил до весны. Но, иногда, Давиды побеждают Голиафов и на длинной дистанции...
+16
-1
+15
Эта команда способная на большее. Я не утверждаю, что Барса сегодня должна была победит, но можно было создать сильную команду на будущее. В игровом плане под его руководством (Хави) нет никакого развития. Работа тренера не видна. С ним мы потеряли сезон!
+11
-2
+9
игра Жироны - просто красота, получил настоящее удовольствие от просмотра. Как они с мячом обращаются, как четко действует, восторг. Мигель Гутьеррес понравился больше всего, какой техничный парень, как умеет мяч протаскивать, дриблинг шикарный. Украинцы молодцом тоже.
Надеюсь сказка Жироны станет явью, было бы прекрасно.
+9
0
+9
Нулячий Левандовски только может недовольство высказывать одноклубникам. Забивать это уже не про него.
Кунде ушёл в мир моды, судя по его регрессу за последние пару месяцев.
+4
0
+4
Ответ Soyench Perhatow
Эта команда способная на большее. Я не утверждаю, что Барса сегодня должна была победит, но можно было создать сильную команду на будущее. В игровом плане под его руководством (Хави) нет никакого развития. Работа тренера не видна. С ним мы потеряли сезон!
В прошлом году была сверх реализация моментов и каменная стена в защите (в Ла Лиге)
-
В этом сезоне всё наоборот. Левандовски разучился забивать 100% моменты и часто выпадает в других играх, остальные игроки страдают голевой импотенцией
-
и не сказать что проблема в пропущенных на Пенье — это был расстрел
+4
0
+4
Вторая половина первого тайма от "Жироны" - это лучший образец классической "Барселоны", которую мы все так любили. Но в последние годы Барселона - почти что уг.
+3
0
+3
игра Барселоны вызывает просто разочарование. уже даже хз сколько матчей нет игры. и только ляпорта уверен, что у Хави всё ок
+3
-1
+2
а где по делу то? Барса на 4 гола тоже наиграла, реализация подвела, могло все закончится и наоборот
+6
-4
+2
Последний раз получал такое удовольсвие от домашнего поражения Барселоны в 1997 ом от киевского Динамо 0:4. Лобановский гордился бы Цыганковым. По описанию Витя прямо реинкарнация Валерия Васильевича как игрока.
+2
-1
+1
Первый Каталонский
+1
-1
0
Ответ Jonh Abruzzi
Нулячий Левандовски только может недовольство высказывать одноклубникам. Забивать это уже не про него. Кунде ушёл в мир моды, судя по его регрессу за последние пару месяцев.
Есть такое, много претензий к партнёрам — а сам часто бесполезен и не забивает голы на блюдечке
0
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Ответ Headly
игра Барселоны вызывает просто разочарование. уже даже хз сколько матчей нет игры. и только ляпорта уверен, что у Хави всё ок
А кого ставить то? Из Барселоны Б? Так и там с тренером не густо.
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Ответ Atsuktuvas
В Лестер тоже почти никто не верил до весны. Но, иногда, Давиды побеждают Голиафов и на длинной дистанции...
у Лестера из конкурентов только Арсенал был, который не смог.
0
0
0
Ответ Atsuktuvas
В Лестер тоже почти никто не верил до весны. Но, иногда, Давиды побеждают Голиафов и на длинной дистанции...
+
Жирона вполне может победить, шансы есть, нельзя их списывать
+1
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Скорее Барса сама убрала себя. Прошлогодней игры в защите просто нет, в атаке дела примерно на том же уровне в плане реализации. Лева точно сильно сдал, замены пока не видно ну никак. К сожалению и доступных замен в принципе нет, почти никаких, на данный момент. Особо поменять игру нет кем в лучшую сторону, сегодня это было особо заметно. Сезон пока не закончен, но чемпионство уплывает, примерно таким же образом как уплыло от реала в прошлом сезоне.
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К танцорам Феликса Де Йонга прибавился Педро. Не ужели Хави настолько слеп что позволяет так передерживать мяч
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Жирона конечно крутая, но это только первый круг, реально чемпионство будет разыгрываться на финишной прямой, тогда будет реальная проверка как Жирона справляется с давлением. Желаю им всяческой удачи, скорее всего оппонентом будет Реал и они ошибок не простят.
0
0
0
Разбудите меня когда Хави с Левандовский покинут Барсу
+1
-1
0
В сказку сложно верить, есть чувство, что во второй половине сезона сдадут. Не хватит опыта и выносливости. Но то что первый каталонский клуб так удивляет в этом сезоне, просто пушка, нет слов, красавцы
+3
-3
0
Барселона за 15 матчей не выиграла ни одного матча с разницей голов 2+ ( все победы 3:2 2:1 1:0)
Последняя победа была с разницей 2+ и больше 19 сентября над Антеверпен
Хави за 2 года так и не смог построить нормальную команду, игры вообще нет
+5
-5
0
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