«Жирона» убрала «Барсу»! Первые в Ла Лиге – верим в чемпионскую сказку?

Впервые в истории обыграли «Барселону»!

«Жирона» разложила «Барсу» в гостевом матче – выиграли 4:2!

Первыми забили, и хоть позволили отыграться, добавили еще – вернулись в единоличные лидеры благодаря потере «Реала».

Команды полетели зажигать быстро: красивая игра и эффектные голы.

На 12-й минуте «Жирона» воспользовалась провалом в обороне «Барсы»: Ян Коуту шикарно забросил со своей половины сразу на чужую, отправил в забег Виктора Цыганкова, а украинец уже из штрафной отдал под удар Артему Довбику.

Посмотрите на эту комбинацию. Идеальный момент паса Коуту. На ход и без офсайда.

А вот голевая Цыганкова на Довбика. Артем классно ускорился и подобрал ногу под удар. Реализовал четко. Великолепная связка, не зря мы называли их мусулами этой сенсационной «Жироны».

Без шансов для Иньяки Пеньи, подменяющего Марка-Андре тер Стегена.

Уже на 19-й «Барселона» сравняла: Роберт Левандовски замкнул подачу Рафиньи с углового. Первый гол поляка за четыре матча во всех турнирах. Хотя сумма достойная восемь голов и три ассиста в 14 матчах Ла Лиги-2023/24.

Перед перерывом «Жирона» забила еще, помог слалом защитника Мигеля Гутьерреса. Похоже, никто просто не поверил, что он так смело пойдет до штрафной, решится пробить в ближний. А все сработало!

А ближе к концу второго тайма младшая каталонская команда добила победным, сработали жиронские замены: Кристиан Стуани ассистировал Валери Фернандесу.

Гол Илкая Гюндогана в добавленное время на исход не повлиял. Мы бы формулировали все это иначе, если бы Левандовски уже после него сделал дубль, но форвард не смог четко пробить головой с близкого расстояния, когда никто толком и не мешал. Но еще забила только «Жирона» – Кристиан Стуани снял вопросы.

Невероятно, но это первая в истории победа «Жироны» над «Барселоной» в официальном матче – если еще нужен был какой-то признак того, что эта команда способна на все.

«Кажется, мы теперь спаслись от вылета, это наша главная цель», – вроде бы стандартная, но все равно такая цепляющая шутка главного тренера Мичела после матча в эфире DAZN. Ну да, обычно для невылета достаточно набрать 40 очков, планку перешагнули именно сейчас.

Теперь «Жирона» единолично первая, потому что в субботу «Реал» потерял очки против «Бетиса»: команда Довбика и Цыганкова на два очка выше мадридцев. А «Барселону» опережают уже на семь.

До рождественского перерыва у «Жироны» домашний матч с «Алавесом» и выезд к «Бетису».

«Барсе» в 2023-м осталось три матча: заключительный выезд в группе ЛЧ к «Антверпену» и две игры в лиге – в гостях с «Валенсией» и дома с «Альмерией».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos