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2Drots сыграет в 1/32 Кубка России – а кто еще из любителей забирался так высоко?

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Только три команды.

2Drots продолжают путь в Кубке России – в четверг встречаются с «Химками» в 1/32 финала Пути регионов.

Если учитывать 2Drots, любительские клубы лишь четыре раза выходили в 1/32 Кубка России. Рассказываем их истории.

«Белогорск», Белогорск (Амурская область)

Первым из любителей до 1/32 Кубка добрался «Белогорск» из Амурской области. Команда из города с населением почти как вместимость «Газпром-Арены» (около 60 тысяч) в сезоне-2015/16 выбила ныне не существующую «Якутию» в 1/128 (1:0) и «Читу» в 1/64 (1:1, 4:1 по пенальти).

На матч с «Читой» приехали лишь 10 болельщиков «Белогорска» (хозяев поддерживали более 2 тысяч). Глава Белогорска Станислав Мелюков после матча светился: «Я безумно рад, что ФК «Белогорск» и наш город вписали еще одну яркую страницу в историю российского футбола. Думаю, что [это] большое, серьезное, радостное событие и для амурского футбола».

«Белогорск» споткнулся лишь на последнем сопернике перед клубом РПЛ – влетел дома тогда еще хабаровской «СКА-Энергии» из ФНЛ (0:4). Любители держались аж до 70-й минуты, но в оставшееся время рассыпались и пропустили четыре.

«Белогорск» основали  только в 2009 году, а  в Кубке России дебютировал в 2013-м – через четыре года сотворил то, чем до сих пор гордятся местные.

«Шахтер», Пешелань (Нижегородская область)

История «Шахтера» в чем-то даже более вдохновляющая, чем у «Белогорска». Вдумайтесь: в 1/32 Кубка России-2015/16 вышла команда из поселка городского типа (!) с населением 2 тысячи человек (!!). И в решающем матче чуть не прошла «Шинник» из ФНЛ, параллельно воюя с РФС. О судьбе сенсационной команды даже снял сюжет телеканал Россия-2.

В составе «Шахтера» практически не нашлось профессиональных футболистов: например, один из игроков работал тренером в физкультурно-оздоровительном комплексе в соседнем поселке, а другой руководил фирмой, которая занимается пассажирскими и грузовыми перевозками.

Путь «Шахтера» в Кубке России-2015/16 пролегал через «Волгу-Олимпиец», ныне «Пари НН» (1:1, 4:3 по пенальти), и дзержинский «Химик» (1:0 на выезде). Забавно, что обе команды тоже представляют Нижегородскую область. Дальше выпал «Шинник», однако вместо домашнего матча «Шахтеру» пришлось проводить гостевой.

Дело в том, что РФС запретил играть на стадионе «Шахтера» из-за отсутствия у него категории. Комментатор Матч ТВ Карен Адамян утверждал, что были и другие факторы: нестандартные размеры поля (60 на 98 метров вместо положенных 64-66 на 100-105) и асфальт в двух метрах от боковой линии. В итоге выбрали компромиссное нейтральное поле – в Дзержинске, в 137 километрах от Пешелани.

В 1/32 команда из чемпионата Нижегородской области чуть не грохнула клуб ФНЛ. «Шинник» быстро открыл счет, но «Шахтер» не сдавался и в начале второго тайма вырвался вперед благодаря дублю Алексея Заболотного. Гости сравняли только с пенальти, и в концовке могли вырвать победу, но не реализовали еще один пенальтиь. «Шинник» все же вколотил победный за пару минут до конца матча. Триллер закончился волевой победой Ярославля – 3:2.

После игры в раздевалку «Шахтера» зашел главный тренер «Шинника» Александр Побегалов. Он пожал руку игрокам и тренеру: «Выиграли мы, а футболисты и герои – вы».

«СтавропольАгроСоюз», Невинномысск (Ставропольский край)

Всего год назад в Кубке России гремел «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска – города с населением 115 тысяч человек.

Почти все игроки той команды не были профессиональными футболистами: двое таксовали, остальные работали в офисе, курьерами, грузчиками и даже регулировщиком на железнодорожной станции. Пара человек подрабатывала тренерами: полузащитник Дмитрий Мутьев – в детской команде «Арнест Junior», нападающий Анатолий Шевченко – в ставропольском филиале «Краснодара».

В Кубке России сезона-2022/23 «СтавропольАгроСоюз» стартовал в 1/256 финала – в дебюте вынес в гостях «Ессентуки» (3:0). Самым ярким стал триллер с махачкалинским «Легионом»: команды настреляли на двоих 7 мячей, а победила команда из Невинномысска – 4:3. Особенно запомнился гол полузащитника Дмитрия Мутьева с 35 метров. 

«[После матча] открыл телефон – 30 сообщений в WhatsApp, звонки, – рассказывал Мутьев Sports.ru. – Писали даже те, с кем поругался или просто не общался. Все поздравляли. Кто-то от души, кто-то, может, и с завистью. 

Кстати, перед нами «Легион» играл в Таганроге. Отец сходил на матч, рассказал мне про их лучших игроков и предупредил, что вратарь далеко выходит из ворот: «Попробуйте подловить». В первом тайме я пытался перекинуть его – мяч пролетел чуть выше».    . 

В 1/64 «СтавропольАгроСоюз» в драматичном матче выбил нальчикский «Спартак» (1:1, 11:10 по пенальти). Дошло даже до ударов вратарей – оба промахнулись. Игроки пошли бить по второму кругу и клуб из Невинномысска прошел дальше после спасения Сергея Чикильдина и решающего гола Владислава Каблахова.

А вот следующий раунд не получился: «СтавропольАгроСоюз» влетел дома «Нефтехимику» (0:3). В групповой этап Кубка отправился Нижнекамск.

До 2Drots именно «СтавропольАгроСоюз» оставался последним любительским клубом, выходившим в 1/32 Кубка России. Медиафутболисты могут сотворить историю – до 1/16 любители пока не допрыгивали.

Выиграл юношеское Евро, был лучшим в «Шальке-2», а после нашел себя в «Амкале» – полная история Алексей Гасилина в эпизоде сериала «Один на один». Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Фото: РИА Новости/Илья Питалев; belogorck.ru; vk.com/shahtar_peshelan; vk.com/stavropolagrosoiuz

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